Хоббиты советские, финские и анимешные: вспоминаем малоизвестные экранизации Толкина

Сериал «Кольца власти» расколол зрителей на два лагеря: одним нравится почти все, другие кричат, что это плевок в наследие Дж. Р. Р. Толкина и фильмы Питера Джексона. При этом многие забывают, что оскароносная трилогия (и ее спорные приквелы) хоть и остается самой известной экранизацией саги о Средиземье, никогда не была первой и единственной. Творчество писателя более полувека побуждало людей в разных концах света осмыслять и адаптировать его по-своему и теми методами, которые были им доступны. Результаты этих стараний мы сегодня и вспомним.

«Хоббит», 1967

Увы, честь носить звание первой (и единственной прижизненной) экранизации Толкина досталась проекту, сделанному на скорую руку и по сугубо меркантильным соображениям. В начале 1960-х продюсер Уильям Снайдер умудрился приобрести права на «Хоббита», но лишь на три года. Предполагалось, что за этот срок принадлежащая ему чехословацкая анимационная студия Rembrandt Films успеет выпустить полнометражный мультфильм. Однако запланированная коллаборация с 20th Century Fox сорвалась, денег на производство не было, а дедлайн подступал. Чтобы сохранить права, Снайдеру нужно было выпустить хоть что-то. Так появился первый «Хоббит», который невозможно считать полноценным мультфильмом — это просто набор статичных рисунков, сопровождаемых музыкой и голосом рассказчика. Причем закадровый текст имеет мало общего с оригинальной повестью, что неудивительно: фильм длится меньше 12 минут — этого не хватит даже на краткий пересказ истории Толкина. Есть Бильбо, волшебник Гэндальф, дракон, даже Голлум, и на том спасибо. Тем не менее формально Уильям Снайдер свою часть договора выполнил и год спустя, дождавшись ажиотажа вокруг «Властелина колец», с чистой совестью продал права обратно семейству Толкина за 100 тыс. долларов.

На этот раз полноценная экранизация, причем в постановке уже известного к концу 1970-х режиссерского дуэта Артура Ранкина-мл. и Джулза Басса. Они заработали себе имена мультфильмами, которые крутили по ТВ под Рождество («Рудольф — красноносый олень», «Приключения Снеговика Фрости», «В город приехал Санта-Клаус!»). Вот и адаптацию Толкина Ранкин и Басс решили создавать с прицелом на малый экран. Чтобы соблюсти баланс качества и затрат, режиссеры решились искать помощи в Японии, где стремительно развивалась аниме-индустрия. Так «Хоббит» стал первым (но не последним) совместным проектом дуэта американских постановщиков с токийской студией Topcraft, которая в 1985-м трансформировалась в легендарную Ghibli («Мой сосед Тоторо», «Унесенные призраками», «Ходячий замок»). Именно поэтому полнометражка гораздо больше похожа на аниме, нежели на американские мультфильмы той поры. Тут и большие глаза, и непривычная для семейной анимации мрачность; в качестве главных референсов Ранкин и Басс давали японским коллегам работы знаменитого иллюстратора Артура Рэкхема, который рисовал красивые, но жутковатые полотна по мотивам скандинавских мифов, сказок братьев Гримм и пьес Шекспира. Что примечательно, весь сюжет повести удалось без особых потерь уложить в 70 минут. Для сравнения: это примерно в шесть раз короче хоббитской трилогии Питера Джексона.

Ральф Бакши вошел в историю как отец взрослой анимации и завзятый контркультурщик. Его дебютные полнометражки «Приключения кота Фрица» и «Трудный путь» полны секса, насилия и хлесткой социальной сатиры. Но при этом режиссер души не чаял во «Властелине колец» и стремился во что бы то ни стало экранизировать любимую книгу, пока до нее не добрались «бездушные капиталисты». Благо его первый эксперимент в жанре фэнтези, психоделический мультфильм «Волшебники», пришелся по душе дочери писателя, Присцилле Толкин, и та дала постановщику свое благословение.

«Властелин колец» Бакши — самая известная и самая противоречивая из ранних адаптаций. Весь фильм сделан в технике ротоскопической анимации. То есть сперва все сцены отсняли живьем, а затем попросту обвели кадры на бумаге, дорисовав необходимые детали. Качество того, что получилось, варьируется от невероятного до смехотворного, буквально от кадра к кадру. То же и с озвучкой: Джон Хёрт в роли Арагорна грозен и внушителен, в то время как у Сэма будто бы особенности развития. Да и уместить в 130 минут события сразу двух томов было довольно сомнительным решением.

Однако, несмотря на ругательства фанатов, со своей задачей мультфильм справился — познакомил больше людей со Средиземьем, побудил их взяться за книги Толкина. Одним из них, по собственному признанию, был и Питер Джексон.

И снова Ранкин и Басс. Хотя их полнометражки и принято неформально объединять с работой Ральфа Бакши в эдакую анимационную трилогию, сами режиссеры так не считали. «Возвращение короля» создано вовсе не для того, чтобы завершить сюжет «Властелина колец». Дуэт изначально намеревался экранизировать лишь третий том как самый драматичный и насыщенный яркими эпизодами. Для новой аудитории в начале есть коротенький флешбэк с разъяснениями о том, кто, куда и зачем, а толкинисты и так разберутся. В сравнении с «Хоббитом» мультфильм стал еще мрачнее и атмосфернее, несмотря на то что и песен стало больше. Но даже они звучат как-то угрожающе, особенно музыкальная тема кольца «The Bearer of the Ring». Тут композитор Мори Лоус вполне мог бы потягаться с Говардом Шором, автором саундтрека к фильмам Джексона.

По телевидению «Возвращение короля» было впервые показано в 1980-м, а затем обрело долгую жизнь на видео, дойдя на кассетах даже до наших краев. И хотя сам Артур Ранкин считал мультфильм, скорее, неудачей, поклонников у него до сих пор немало, достаточно почитать комментарии под любым отрывком на YouTube.

Удивительный парадокс: к фэнтези советские чиновники относились настороженно, а вот к сказкам — гораздо лояльнее. Вероятно, поэтому «Хоббит» проскочил на отечественные полки раньше «Властелина колец» и даже был поставлен живьем — сперва на сцене ТЮЗа им. А. А. Брянцева в 1977-м, а в 1985-м и на ТВ. На англоязычном YouTube последняя версия известна как Hobbit USSR и уже много лет служит объектом насмешек. Понятно, что большинство американских блогеров не было знакомо с форматом телеспектакля, да и бережность адаптации при отсутствии субтитров оценить невозможно, но все равно обидно. Советская постановка Владимира Латышева получилась душевной и ламповой, с очаровательным Михаилом Даниловым в главной роли. В его исполнении Бильбо больше похож не столько на свой книжный прототип, сколько на манерного ленинградского интеллигента. Отсутствие спецэффектов и многих книжных эпизодов (эльфов тут нет как таковых) компенсируется отличной музыкой и актерскими работами. Для детского телеспектакля перестроечной поры все сделано более чем достойно.

Если советский «Хоббит» был известен знатокам уже давно, то этот артефакт откопали в архивах лишь прошлой весной. Только представьте: экранизация «Братства кольца» (на самом деле, такой же телеспектакль), снятая в Советском Союзе в канун его распада. Разумеется, без денег, на чистом энтузиазме и практически по-партизански. Костюмы какие нашли, грим какой сумели, спецэффекты — да какие спецэффекты? Но зато опять же с душой.

Если «Сказочное путешествие мистера Бильбо Беггинса» было плоть от плоти классических телеспектаклей, то «Хранители» режиссера Натальи Серебряковой уже больше похожи на помесь театрального капустника с ролевой игрой увлеченных толкинистов. Взять для сравнения рассказчиков: в «Хоббите» это почтенный Зиновий Гердт, а в «Хранителях» — Андрей «Дюша» Романов, бывший флейтист «Аквариума» и основатель рок-группы «Трилистник», чьи песни звучат на титрах. И пусть все создавалось впопыхах, в свободное от основной работы время, любовь к тексту Толкина чувствуется в каждой сцене, даже если некоторые актерские решения, скажем так, вызывают вопросы (например, Саруман в исполнении Евгения Баранова во время разговора с Гэндальфом от избытка чувств срывается на фальцет). Да и стали бы взрослые люди без любви и без денег валяться в снегу зимой 1991 года, изображая путешествие по Средиземью?

Финский мини-сериал по мотивам популярного шестичасового (!) спектакля, поставленного на сцене летнего театра в крепости Суоменлинна в 1988 году. По авторской задумке режиссера Тимо Торикки это «Властелин колец», ужатый до самой своей сути — путешествия двух хоббитов, как буквального, так и духовного. А потому (а также по бюджетным соображениям) под нож пошло все, что к этому не относится. В результате первый из девяти получасовых эпизодов посвящен знакомству Бильбо с Голлумом, следующие шесть лихорадочно пересказывают события «Братства кольца», а оставшиеся два уже показывают блуждания Фродо и Сэма по Мордору. Человек, не читавший Толкина и не видевший предыдущие адаптации, едва ли сумеет усвоить что-либо из такого экспресс-курса. Впрочем, финские критики встретили сериал очень тепло и даже поминали добрым словом после выхода голливудской трилогии — за драматизм и атмосферу.

Атмосфера, стоит отметить, и правда уникальная. «Хоббиты» больше похожи не на фильмы Джексона, а как ни странно, на «Трудно быть богом» Алексея Германа: в кадре мрак и сырость, грязные актеры, облаченные в рванину, кривят лица и что-то бормочут себе под нос. Фоном постоянно что-то стрекочет, хрустит и шипит. Это очень неуютное, но при всей своей театральности живое Средиземье.

Последняя адаптация из нашей подборки вышла всего за год до того, как в Новой Зеландии стартовали съемки «Властелина колец». И появилась она опять же на постсоветском пространстве. Мини-сериал «Кольца всевластия» (который позже переименовали в «Седьмое кольцо колдуньи») продолжает отечественную традицию вольных пересказов зарубежных произведений без оглядки на авторское право (см. «Приключения Буратино», «Волшебник Изумрудного города» и т. п.). Тиран Карбис по совету гигантской паучихи Шелоб (ее даже переименовывать не стали) изготовил шесть волшебных колец, которые раздал правителям соседних царств, чтобы подчинить их себе. Но седьмое кольцо, самое ценное, от него ускользнуло. Если его расплавить там же, где оно было выковано, злые чары падут. Так что теперь судьба всего свободного народа зависит от маленького хоб… то есть от широкоплечего кузнеца Остапа (Степан Глова). Да, вместо хоббитов здесь селяне в вышиванках, вместо эльфов — люди-орлы (вариацию Элронда играет Нодар Мгалоблишвили в озвучке Армена Джигарханяна), а вместо Голлума — усатый предатель в потрясающем исполнении Рафаэля Котанджяна. Заканчивается все, как и положено, его нырком в лаву вместе с проклятым кольцом. И, конечно же, ни в одном титре даже мелким шрифтом не упоминается профессор Джон Рональд Роуэлл Толкин. Зато крупными буквами написано имя Сергея Жигунова, который выступил продюсером этой дивной аномалии, возможной лишь в лихие 1990-е. Хотя по стоимости постановки «Кольца всевластия» заметно превосходят прочие живые адаптации, снятые до Джексона, смотреть их стоит только из большого научного любопытства.