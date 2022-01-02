Очередной шедевр Стивена Спилберга и феноменальная игра Дэниэла Рэдклиффа: что интересного показали на фестивале в Торонто?

С 8 по 18 сентября в Торонто проходит ежегодный кинофестиваль. Половину фильмов уже показали, поэтому мы выбрали из них самые интересные и рассказываем, как их приняли в зарубежной прессе.

Это обновляемый материал. Фестиваль продлится до 18 сентября. Мы добавим отзывы зарубежных критиков о других премьерах, по мере того как будут выходить материалы.

О чем это? Сиквел «Достать ножи» Райана Джонсона с Дэниэлом Крэйгом в роли детектива Бенуа Бланка. В касте продолжения, помимо Крэйга, есть Эдвард Нортон, Жанель Моне, Итан Хоук, Джессика Хенвик, Кетрин Хан и Кейт Хадсон. На этот раз расследование «Стеклянной луковицы» — с таким подзаголовком выйдет сиквел — будет проходить на греческом острове Спеце. Мы рассказывали подробнее про вторую часть фильма в отдельном материале.

И что пишут? Судя по отзывам, новая часть оказалась ничуть не хуже оригинала, критики остались в восторге от каста, сценария (по сюжету тут сразу два убийства!) и смешных диалогов. Vulture отмечает, что фильм получился масштабным и с досконально проработанными персонажами, а в рецензии Hollywood Reporter говорится, что здесь еще больше экшена, запоминающихся сцен и сарказма: «Критика невежественных богачей стала еще актуальнее!»

О чем это? Драма Стивена Спилберга, основанная на его собственных воспоминаниях о детстве в Аризоне. Сюжет посвящен юному киноману по имени Сэмми, который мечтает сделать карьеру в Голливуде. Родителей играют Мишель Уильямс и Пол Дано, а прототипом героя Сета Рогена стал дядя Спилберга. Сценарий Спилберг написал совместно с драматургом Тони Кушнером — автором хитовой театральной пьесы «Ангелы в Америке».

И что пишут? Отрицательные рецензии Спилбергу никто не рискнул написать, наоборот, пресса расхвалила очередной шедевр режиссера, в котором показано, как такое волшебство, как кино, появилось в его жизни. Критики говорят, что никогда еще Спилберг не был таким ранимым, честным и рефлексирующим. «Это самый личный фильм Спилберга, в котором он великолепно воскресил воспоминания о своем детстве», — пишет Playlist.

Дэвид Эрлих, критик IndieWire тоже остался доволен: «Я бы сказал, что в этой игривой, но в то же время откровенной эпопее Спилберг попытался балансировать между мемуарами и массовым зрелищем, но в итоге примирил эти два понятия. И о чем еще может быть фильм Стивена Спилберга про развод, если не о надежде на примирение?»

Дженнифер Лоуренс

О чем это? Первый фильм в карьере Лилы Нойгебауэр, которая до этого работала над театральными постановками и сериалами («Сексуальная жизнь студенток»). Дженнифер Лоуренс играет Линдси, которая работает в корпусе инженеров Армии США в Афганистане. После того как ее автомобиль подрывается на мине, она проходит реабилитацию и возвращается домой в Новый Орлеан, где устраивается работать уборщицей в бассейн и знакомится с добрым механиком (Брайан Тайри Генри).

Что пишут? Оуэн Глейберман из Variety назвал фильм медленно развивающейся инди-драмой, в которой героиня Лоуренс убедительно проходит длинный путь физического и морального восстановления: «Это фильм об искуплении, одновременно трогательный и немного нудный. Если ваши герои страдают, то это не значит, что они должны постоянно молчать!»

Питер Брэдшоу из The Guardian считает, что, несмотря на то что фильм снят профессионально и с полной самоотдачей, он выглядит слишком непринужденным для такой серьезной темы.

А вот Питу Хэммонду из Deadline кино понравилось: «Фильм полностью принадлежит Лоуренс и Генри. Эта хрупкая связь двух хрупких людей, жаждущих человеческого общения, просто разрывает сердце. Они оба находятся на перепутье, нуждаются в любви, но не уверены до конца, что заслуживают ее. Прекрасная операторская работа Диего Гарсиа дополняет атмосферу этой трогательной и нежной драмы».

О чем это? Байопик американского музыканта Эла Янковича (Дэниэл Рэдклифф), известного своими пародиями на англоязычные песни, в которых он высмеивает современную американскую повестку, включая новости в СМИ и кино. Сюжет фильма сконцентрируется вокруг творческого пути и музыкальной карьеры Эла, ставшего суперзвездой в 1980-е. Сам музыкант является соавтором сценария, а режиссером выступает Эрик Аппель («Силиконовая долина», «Бруклин 9-9»).

Что пишут? И снова удавшаяся премьера без негативных ревью! Все сошлись во мнении, что фильм получился очень смешным и бодрым, а игру Рэдклиффа критики называют триумфальной и безупречной: «Возможно, „Странный“ не является лучшей пародией на биографию (эта корона по-прежнему принадлежит фильму „Взлеты и падения: История Дьюи Кокса“), но это очаровательный и уморительный взгляд на величайшего в мире музыканта-пародиста с превосходным актерским составом. Фильм не боится выглядеть глупым и преуспевает благодаря этому!» — Collider.

О чем это? Новый фильм Сэма Мендеса с Оливией Колман и Колином Фёртом в главных ролях. Мендес сам написал сценарий романтический драмы. Действие картины происходит в старом кинотеатре на южном побережье Англии в 1980-е годы. Главных героев фильма объединяет любовь к кинематографу. Оператор картины — оскароносный Роджер Дикинс («1917», «Бегущий по лезвию 2049»), над саундтреком работали Аттикус Росс и Трент Резнор.

Что пишут? А вот Сэм Мендес оставил критиков в смешанных чувствах. Конечно же, все хвалят игру Оливии Колман, которая крадет тут почти каждую сцену. Мендес попытался снять милый фильм, но при этом не уходит от темы жестокости и расизма, царивших на улицах в то время. Но многие отмечают, что новой работе режиссера не хватило энергии и внятного посыла, а местами он даже напоминает затянувшуюся рекламу сети кинотеатров AMC с Николь Кидман. Дэвид Эрлих вовсе называет «Империю света» «Белфастом» этого года, намекая на то, что это худшая картина наградного сезона: «Замечательно, что Мендес потратил время пандемии на создание фильма о незаменимости и жизнеспособности кинотеатров, но было бы еще лучше, если бы он потратил это время на создание фильма, который стоило бы в кинотеатре посмотреть».

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Автор: Кира Голубева