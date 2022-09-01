Рэдклифф играет на аккордеоне, а Винни Пух становится маньяком: 12 лучших трейлеров недели

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«Сын»

Драма Флориана Зеллера, который получил «Оскар» за сценарий фильма «Отец» с Энтони Хопкинсом. Как и в случае с «Отцом», «Сын» — экранизация пьесы Зеллера, сюжетно фильмы между собой не связаны. Питер (Хью Джекман) вполне счастлив в браке и воспитывает ребенка, как внезапно появляются его бывшая супруга Кэти (Лора Дерн) и их общий сын Николас (Зен МакГрат). Трудный подросток хочет жить с отцом, а Питеру теперь придется находить баланс между новой семьей, вернувшимся сыном и работой. В фильме также сыграли Ванесса Кирби и Энтони Хопкинс, музыку написал Ханс Циммер.

«Странный: История Эла Янковича»

Байопик музыканта Странного Эла Янковича, прославившегося музыкальными пародиями на современные ему хиты. В фильме Эрика Аппеля (работал над сериалами «Новенькая», «Бруклин 9-9», «Силиконовая долина») покажут, как Янкович нашел свой творческий путь, познакомился с Мадонной (Эван Рэйчел Вуд), которая показала ему, как положено жить поп-звезде, и получил «Грэмми». В роли музыканта — Дэниэл Рэдклифф с аккордеоном.

«Путешествие папы и дочки»

Семейная комедия Роба Шнайдера («Большой Стэн», «Цыпочка») с ним же в главной роли. Его герой Ларри — отец семейства на мели, который дважды пытается сдать кровь, лишь бы раздобыть денег. Его дочь (Миранда Скарлетт Шнайдер, дочь Шнайдера) мечтает о веселых весенних каникулах, которые ее семья не может себе позволить. Мечтатель Ларри все равно решает устроить ребенку незабываемые каникулы, а помогут им в этом встреченные по пути блогеры-путешественники (Моника Уарте и Мигель Анхель Муньос).

«Кэт»

Второй фильм Бориса Акопова, чей дебют «Бык» с Юрой Борисовым получил Гран-при на «Кинотавре» в 2019 году. Эскортница Кэт (первая роль в кино Анастасии Кувшиновой) рожает дочь, но не успевает насладиться материнством — ей приходится вернуться к прошлой работе. Кэт предстоит сделать выбор между тем, чтобы воспитывать девочку или остаться в бизнесе, который приносил ей большой доход. Нашу рецензию на фильм, показанный в рамках Московского международного кинофестиваля, можно почитать тут.

«Англичанка»

Вестерн-сериал Amazon Prime Video с Эмили Блант. Она играет англичанку Корнелию Локк, приехавшую на Запад в 1890 году. Корнелия хочет отомстить мужчине, которого считает виновным в смерти своего сына. По пути она встречает представителя народа пауни, который может ей помочь.

«1703»

Комедийный нуар-детектив о Санкт-Петербурге, где по улицам ходит слон. Опер из Москвы Вадик (Кузьма Сапрыкин) мечтает стать стендапером, он переводится по службе в Питер, где живет его невеста. Наставником героя здесь становится Гоша Колпаков (Гоша Куценко), опер с суицидальными наклонностями, переживающий сложный период жизни. Напарники расследуют исчезновение трупов девушек из местных моргов и другие очень странные петербургские дела. В сериале также снялись Софья Лебедева, Павел Табаков, Николай Фоменко и Роза Хайруллина.

«Умереть за доллар»

Вестерн, который вне конкурса покажут на Венецианском фестивале. Знаменитый охотник за головами Макс Борланд (Кристоф Вальц) сталкивается со своим заклятым врагом — преступником Джо Криббенсом (Уиллем Дефо), которого сам отправил в тюрьму много лет назад. Режиссер — Уолтер Хилл, продюсировавший франшизу о Чужом.

«Химера»

Сериал Душана Глигорова, сценарий к которому написал его коллега по «Хрустальному» Олег Маловичко («Нулевой пациент»). Сюжет посвящен наркоторговле и игрокам, которые делят власть в этой сфере между собой. В ролях — Эльдар Калимулин, Александр Кузнецов, Лукерья Ильяшенко и Егор Корешков.

«Наш рассвет»

Семейное фантастическое аниме по одноименной манге. Действие происходит в недалеком будущем. Ученик начальной школы по имени Юма увлечен астрономией, поэтому, когда инопланетный корабль взламывает их домашнего робота-уборщика и просит о помощи, мальчик с радостью соглашается. Режиссер — Томоюки Курокава («Фронт кровавой блокады»).

«Спасение из тайской пещеры», 1-й сезон

Сериал Netflix, основанный на реальных событиях. Сюжет посвящен операции по спасению детской футбольной команды, которая летом 2018 года из-за наводнения застряла в пещере на севере Таиланда. Об этой же истории недавно вышел фильм с Вигго Мортенсеном, и в производстве находится еще несколько проектов. В центре сюжета сериала — группа тайских школьников, которые вместе с тренером оказываются в ловушке в затопленной пещере, а также спасатели из разных стран.

«Винни Пух: Кровь и мед»

1 января 2022 года истек срок исключительных прав Disney на Винни Пуха, и теперь персонажи популярных детских произведений появятся в малобюджетном слэшере. Компания девушек приезжает на выходные в лесной домик, но вместо отдыха им придется противостоять злобным монстрам. Из-за предательства Кристофера Робина Винни Пух с Пятачком слетают с катушек и становятся кровожадными маньяками.

«Ночная сирена»

Деревенское фэнтези с элементами хоррора из Польши. Главная героиня Шарлотта (Наталия Джермани) спустя 20 лет возвращается в родное село, где недавно умерла ее мать. Та жила на краю леса и пользовалась у местных дурной славой. Приезд Шарлотты будоражит жителей, и вскоре с девушкой начинают происходить странные события, которые связаны с ее прошлым.