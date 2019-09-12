Сиквел «Достать ножи»: выяснилось, кого сыграют Кейт Хадсон и Эдвард Нортон, а также какое отношение к фильму имеют The Beatles

Журнал о кино Empire выпустил номер, посвященный сиквелу детектива «Достать ножи». Это продолжение криминальной комедии 2019 года, в которой сыщик Бенуа Блан (Дэниэл Крэйг) расследовал убийство известного автора детективов в его же особняке, где собрались многочисленные родственники. В первом фильме снялись Крис Эванс, Ана де Армас и Джейми Ли Кёртис. Сиквел превзошел первую часть по количеству звезд категории А: в касте указаны Эдвард Нортон, Кейт Хадсон, Итан Хоук, Дэйв Батиста, Кэтрин Хан и не только.

Съемки «Стеклянной луковицы» — с таким подзаголовком выйдет сиквел — проходили на греческом острове Спеце, где, кстати, снимали «Незнакомую дочь» с Оливией Колман, а также в Белграде. Действие здесь разворачивается в 2020 году, однако пандемию оно не затрагивает. Каким получился сиквел, мы увидим на Netflix 23 декабря, а пока рассказываем, что мы узнали о новом деле Бенуа Блана и как команда проекта работала над сиквелом.

Райан Джонсон потратил 10 лет на первый фильм

По словам режиссера, ему было довольно трудно и волнительно работать над сценарием продолжения в сжатые сроки и при этом сделать его таким же захватывающим, как первая часть. Напомним, что сценарий Джонсона к первому фильму «Достать ножи» даже номинировали на «Оскар». Следующие части режиссер хочет сделать отличающимися друг от друга.

Дэниэл Крейг

Как отмечают авторы материала, у Джонсона уже был богатый опыт работы в жанровом кино: он написал и поставил детектив с Джозефом Гордоном-Левиттом «Кирпич» и сай-фай «Петля времени» с Брюсом Уиллисом и тем же Левиттом. Благодаря «Достать ножи» у Джонсона получилось оживить жанр детектива, добавив туда юмор и социальную проблематику, но главные особенности проекта — это ультразвездный каст и образ эксцентричного джентельмена-детектива Бенуа Блана (Крэйг), который способен соперничать с любыми киновоплощениями Шерлока Холмса и Эркюля Пуаро.

«Достать ножи» стал самым популярным фильмом Джонсона на Rotten Tomatoes и заработал в мировом прокате более 311 млн долларов при бюджете в 40. Неудивительно, что Netflix заинтересовался проектом и выкупил права на вторую и третью части за баснословные 469 млн долларов.

Дэниэл Крэйг уверен в успехе франшизы

«Как мы можем взять что-то, что понравилось зрителям в первый раз и заставило их следить за расследованием убийства, и сделать это снова, не превратив в пародию на самих себя? — спрашивает Крэйг. — Я потратил последние 15 лет своей жизни, пытаясь сделать это во франшизе о Джеймсе Бонде, так что я не боюсь этого вопроса». Актер добавил, что Джонсон — гениальный автор и не будет повторяться, но при этом вернет зрителей в мир, которым они наслаждались в первом фильме. Еще актер рассказал, что после работы над первой частью забыл, как изображать южный акцент. Будучи британцем, он играет сыщика с французским именем и повадками аристократа из южных штатов. Чтобы восстановить навык, он занимался три-четыре месяца со специалистом по произношению.

Что известно о других героях?

Кейт Хадсон, Лесли Одом-мл. и Кэтрин Хан Эдвард Нортон и Дэйв Батиста Жанель Моне и Кэтрин Хан

Кейт Хадсон играет модницу Берди Джей, Джессика Хенвик — ее помощницу Пег, а Кэтрин Хан — Клэр Дебеллу, губернатора Коннектикута, баллотирующуюся в Сенат и «способную вывести всех из себя». Актер и певец Лесли Одом-мл. снялся в роли ученого Лайонела Туссена, который трудно справляется с наследием своей семьи (других подробностей его судьбы мы не знаем). Лайонел сотрудничает с разработчиком Майлзом Броном (Эдвард Нортон). Певица Жанель Моне играет Кассандру Брэнд, предпринимательницу, занимающуюся новыми технологиями. Герой Дэйва Батисты — напыщенная YouTube-звезда Дюк Коди, который приезжает на остров с подругой (Мэдлин Клайн). Джонсон также заявил, что во вселенной «Достать ножи» одни актеры могут играть разных героев в разных фильмах, как Мэгги Смит и Джейн Биркин в «Смерти на Ниле» и «Зле под солнцем».

На что ориентировался Джонсон?

Режиссер не делился большим количеством деталей о сиквеле, зато рассказал, что вдохновлялся триллером 1973 года «Последний круиз на яхте „Шейла“», написанным автором мюзиклов Стивеном Сондхаймом и актером Энтони Перкинсом. Сюжета фильма был основан на вечеринках Сондхайма, где гости разгадывали вымышленное убийство. В «Стеклянной луковице» похожая завязка: старые знакомые собираются на греческом острове по приглашению их богатого друга, чтобы раскрыть тайну придуманного убийства (которое, судя по всему, затем обернется реальным). Джонсон также добавил, что общался с Сондхаймом до его смерти в ноябре 2021 года и получил разрешение на использование его песен. Например, мы услышим, как Крэйг поет «Losing My Mind» из мюзикла Follies 1971 года. Однако сиквел не будет мюзиклом: «Я, вероятно, совершил величайшее преступление в истории кинематографа, сняв Жанель Моне и Лесли Одома-мл. и не сделав фильм музыкальным», — добавил Джонсон.

Почему у второй части такое название?

Вторая версия обложки журнала «Empire» для платных подписчиков

Фанаты предполагают, что сюжет будет как-то связан с одноименным треком Beatles 1968 года. Неоновая вывеска «Стеклянная луковица» присутствует на кадрах из фильма, которые Empire опубликовал в печатном номере. Похоже, что это какое-то заведение внутри стеклянного здания. Райан Джонсон рассказал Empire, что любит этот трек Beatles: «Потрясающая песня, а ее текст бессмысленный не просто так. Джону Леннону надоело, что все усердно разбирают их песни, поэтому он написал такую, которую невозможно было бы разгадать». О том, войдет ли песня в саундтрек, Джонсон не ответил, но подсказал, что «стеклянная луковица» — это метафора в расследовании Бенуа Блана.

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