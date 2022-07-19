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Что смотреть дома: «Серый человек», «Межсезонье» и 2-й сезон «Первобытного»

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Райан Гослинг и Крис Эванс в роли спецагентов, второй полный метр Александра Ханта, продолжение изобретательной анимации Генндия Тартаковского — рассказываем о главных премьерах российских и зарубежных стримингов на этой неделе.

Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске.

«Серый человек»

Шпионский боевик братьев Руссо

Где смотреть: Netflix

Бывший агент ЦРУ Курт Джентри (Райан Гослинг), он же Сиерра 6, он же Серый человек, работает наемным убийцей. Случайно получив доступ к секретным данным, которые грозят политическим скандалом, он отправляется в бега. Главный среди преследователей — коллега-социопат Ллойд Хансен (Крис Эванс).

Закончив с киновселенной Marvel, Энтони и Джо Руссо продолжают снимать масштабные аттракционы в других жанрах. «Серый человек», основанный на первой из цикла книг Марка Грини, — ответ Netflix франшизам про Джеймса Бонда, Джейсона Борна и Итана Ханта. Напарницу Серого человека сыграла Ана де Армас, а начальника — Билли Боб Торнтон.

«Межсезонье»

Криминальная мелодрама режиссера «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»

Где смотреть: Кинопоиск

Саша (Женя Виноградова) и Даня (Игорь Иванов) чуть не занялись сексом на вписке — помешали ее родители. Разные по темпераменту, оба они страдают от гиперопеки, и романтическое чувство подталкивает их отправиться в бега. Второй полный метр Александра Ханта вдохновлен нашумевшей историей псковских школьников. Его герои бунтуют против родных и общества под Антоху МС, Shortparis, «Дайте танк (!)» и иноагента Фейса.

Подробнее о фильме

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе

«Первобытный», 2-й сезон

Пещерный человек на тираннозаврихе сражается с фантастическими тварями

Где смотреть: Adult Swim

Дуэт пещерного человека и тираннозаврихи продолжает путешествие по диким землям, где их поджидают доисторические и мифические создания, а также загадочный рогатый Скорпион и его воинство. Цель этой жестокой одиссеи не просто выжить, но найти женщину по имени Мира, которую Скорпион похитил в конце первого сезона. Почти немой боевик в фантастически-первобытном сеттинге два года назад придумал Генндий Тартаковский, создатель «Самурая Джека» и «Монстров на каникулах».

Смотрите первый сезон этого сериала на Кинопоиске в Плюсе

«Краснодар» — «Спартак»

Центральный матч 2-го тура РПЛ

Где смотреть: Кинопоиск — с опцией Матч Премьер

«Спартак» — клуб с чемпионскими амбициями, который уже много лет сотрясают скандалы. «Краснодар» — лучшая команда России за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. «Быки» играют в стильный футбол, в составе много воспитанников местной академии, а еще у них суперсовременный стадион, с которого транслируют красивую картинку. Начало матча — 23 июля в 19:55 (Мск).

Ну, а в понедельник, 25 июля, на Кинопоиске выйдет новый эпизод шоу «Вечерний Уткин». В нем легендарный комментатор обсудит главные события футбольного тура и все самое интересное вокруг него.

Смотрите РПЛ на Кинопоиске с опцией Матч Премьер. Предыдущие выпуски «Вечернего Уткина» доступны здесь.

«Пропавшая»

Джерард Батлер и Джейми Александер в боевике про трудности брака

Где смотреть: Кинопоиск, Okko, Kion

Уилл (Батлер) и Лиза (Александер) едут к ее родителям, по пути обсуждая брак. Возможно, им пора сделать паузу: он пропадает на работе, она, кажется, его разлюбила. Остановка на бензоколонке рушит все планы: Лиза пропадает, Уилл вызывает полицию и сам отправляется на поиски. Из-за перспективы по-настоящему потерять супругу Уилл превращается в героя боевика. «Пропавшая» — новый выход Джерарда Батлера в жанре экшена, снова — как в «300 спартанцах» и трилогии про охранника президента Марка Бэннинга («Падение Олимпа») — с непростым семейным статусом.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе

«Уверенным шагом», 1-й сезон

Биографическая комедия о школьнике с протезом ноги

Где смотреть: Apple TV+

После нескольких лет домашнего обучения Джош (Логан Мармино) переходит в общественную школу, где оказывается единственным учеником с протезом ноги. Примут ли его дети? Новый сериал Apple TV+ основан на мемуарах комика и скейтера Джоша Сандквиста, который потерял ногу в 9 лет. Дебютант Логан Мармино, который его сыграл, также передвигается при помощи протеза. В послужном списке режиссера Виктора Нелли-мл.«Офис», «Все ненавидят Криса» и «Бруклин 9-9».

«Старый Генри»

Любимец братьев Коэн в почти классическом вестерне

Где смотреть: Кинопоиск, Okko, ivi, Wink

Овдовевший фермер Генри (Тим Блейк Нельсон) живет на старом ранчо вместе с сыном Уайеттом (Гэвин Льюис), который держит обиду на отца за то, что тот много лет где-то пропадал. Однажды Генри находит раненого Карри (Скотт Хэйз), которого преследует банда разбойников в форме служителей закона. Фермер не хочет выдавать беглеца, а значит, перестрелки не избежать.

Потси Пончироли отдает дань уважения классике вестерна (например, фильмам Джона Форда) и мифологии Дикого Запада. Премьера картины состоялась на фестивале в Венеции вне конкурса, но лента удостоилась специального упоминания.

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«Я — Златан»

Биография легендарного футболиста и острослова

Где смотреть: Кинопоиск, Okko, ivi, Wink, «Мегафон ТВ»

Уже 23 года Златан Ибрагимович играет на мировом уровне, редко задерживаясь в одной команде дольше двух-трех лет. Чемпион Испании, Италии (семь раз), Франции (четыре раза) и Нидерландов (дважды), он раздражает и восхищает публику еще и громкими высказываниями, в которых хвалит себя и закапывает оппонентов — от Лео Месси до одноклубников и тренеров. Автобиография «Я — Златан» острого на язык спортсмена стала бестселлером, док Йенса Сьёгрена про суперфорварда с огромным эго ей под стать.

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«Последние кинозвезды», мини-сериал

Итан Хоук снял документальный фильм о Поле Ньюмане и Джоэнн Вудворд

Где смотреть: HBO Max

Кинозвезды Пол Ньюман и Джоэнн Вудворд поженились в 1958 году, и почти 60 лет их союз выглядел как голливудская аномалия — счастливый брак успешных артистов. Идея снять о них фильм принадлежит младшей дочери Клее Ньюман, которая обратилась за помощью к Итану Хоуку. Эффектная находка шестисерийного дока — интервью, которые Ньюман собирал в середине 1980-х для мемуаров, а потом сжег. Расшифровки остались, и Хоук предложил прочитать их по ролям друзьям-артистам: Ньюмана сыграл Джордж Клуни, а Джоэнн Вудворд — Лора Линни.

«Молох»

Нидерландский хоррор о зловещем божестве

Где смотреть: Shudder

Недалеко от нидерландского городка археологи находят место массового человеческого жертвоприношения. Последователи языческого бога Молоха рассекали несчастным горло, что позволяло злому духу перерождаться. Теперь пробудившееся древнее зло угрожает местным жителям. «Молох» — полнометражный дебют Нико ван ден Бринка, успевшего отметиться на многих хоррор-фестивалях с короткометражкой «Бремя». Главную роль сыграла Салли Хармсен («Бегущий по лезвию 2049», «Убийства по открыткам»).

Автор: Алексей Филиппов, Илья Ельчанинов

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

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9 лет спустя Мажор узнает, что он отец Сони. Борьба за дочь на фоне поисков виновного в смерти ее матери в новом сезоне
В главных ролях:Павел Прилучный, Александр Обласов, Любовь Толкалина, Игорь Жижикин, Дмитрий Шевченко
Режиссер:Нурбек Эген
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