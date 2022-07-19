Что смотреть дома: «Серый человек», «Межсезонье» и 2-й сезон «Первобытного»

Бывший агент ЦРУ Курт Джентри (Райан Гослинг), он же Сиерра 6, он же Серый человек, работает наемным убийцей. Случайно получив доступ к секретным данным, которые грозят политическим скандалом, он отправляется в бега. Главный среди преследователей — коллега-социопат Ллойд Хансен (Крис Эванс).

Закончив с киновселенной Marvel, Энтони и Джо Руссо продолжают снимать масштабные аттракционы в других жанрах. «Серый человек», основанный на первой из цикла книг Марка Грини, — ответ Netflix франшизам про Джеймса Бонда, Джейсона Борна и Итана Ханта. Напарницу Серого человека сыграла Ана де Армас, а начальника — Билли Боб Торнтон.