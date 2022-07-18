«Прекрасная аномалия, которую не повторить»: Сапрыкин, Тодоровский и другие говорят о значении «Безумцев» Мэттью Уайнера

Георгий Биргер Публицист, ранее редактор GQ и шеф-редактор «Афиша-Волна»

Несмотря на то, что вы найдете «Безумцев» в списках лучших сериалов, его место в истории складывается скромно. Он укладывается в ней как очень специфический продукт конца 2000-х — начала 2010-х. То есть времени «престижных сериалов» про антигероев (белых мужчин в районе 40 лет), а также времени, когда тема социального неравенства становилась основной в американской культуре, началась осторожная переоценка прошлого. Нью-йоркское рекламное агентство оказалось идеальным местом для осмысления эры тотальной коммодификации и циничного превращения в продукт всего человеческого. Талант Мэттью Уайнера сложно переоценить: как он отмечает детали и тонко прорабатывает персонажей, никогда не перестанет удивлять; как он умеет держать кадр и находить силу в статике, не перестанет поражать.

Это профеминистский сериал, созданный мужчиной, и из 2022 года такой расклад смотрится уже не таким передовым.

Конечно, в середине нулевых Уайнер не перехватывал повестку у феминисток, а наоборот, пытался ее передать и как мог своими словами и со своей перспективы подсвечивал проблемы прошлого и то, как они отразились в настоящем. Разговор с тех пор ушел дальше, а «Безумцы» так и остались в той точке, где он только начинался, и сейчас сериал не выглядит таким откровением, как тогда. Например, британская Independent к юбилею «Безумцев» решила поговорить о том, насколько печальной там получилась репрезентация квир-персонажей. Не помогает и история самого Уайнера, который, как выяснилось в 2018-м, во время работы над «Безумцами» домогался до соавторки Кейтер Гордон. Получается, что слово с делом у него расходились, и высказывание о том, как сложно быть женщиной в бизнесе, слегка обесценивается. Однако «Безумцев» никто не думает «отменить». Скорее, наоборот, это не эпохальный сериал, но его позиция как важной части нулевых и десятых делает его ценнее для тех, кто прожил с ним несколько лет эфира. «Сопрано», «Секс в большом городе» и «Прослушка» меняли телевидение — «Безумцы» меняли людей, и вот это никак не переиграть.

Лучшей иллюстрацией того, как прогрессивность сериала расходилась с реальностью, стало то, как мы освещали его в журнале GQ.

Мы первыми из крупных изданий попытались запустить рубрику рекапов (до нас их делала только блогерка Corpuscula), и «Безумцы» были идеальным материалом, ведь в каждой серии нагромождение подтекста и метафор такое, что заметки сами пишутся. Получилось занятное столкновение: в наших рекапах мы всегда отмечали зловещий дух сериала, его тревожность, но в комментариях сталкивались с сотрудниками российских агентств, которые видели в «Безумцах», как рекламная индустрия ведет общество в рай, а не в ад на земле. Дрейпер для них был безусловным героем, Пегги — раздражающей помехой, Джоан и Бетти — красивым реквизитом.

Потом еще были круглые столы, которые мы делали к финалам сезонов. Садились вчетвером — три мужика и одна женщина — и обсуждали проблемы сексизма в прошлом веке и то, как сложно было Пегги Олсон. Потом я во время расшифровки со стыдом обнаруживал, что единственную женщину в разговоре постоянно перебивали и не давали закончить мысль или заканчивали за нее. Это обнажает главную проблему «Безумцев»: прятаться за тезисом «просто времена такие были» не лучшая идея. Пока жив этот тезис, живы и проблемы, которые им пытаются прикрыть.