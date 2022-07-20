6 шедевров на Кинопоиске: от прототипа CODA до индийского революционного блокбастера RRR

«Сувенир: Часть 2» — прямое продолжение «Сувенира» 2017 года. Вместе они величайшая мелодрама последних лет. Смотреть этот диптих можно и со второго фильма: он совершенно самодостаточное произведение. Просмотренные в реверсивном порядке, эти картины могут впечатлить даже сильнее, поскольку обе говорят о парадоксах памяти и отзывающихся болью (и творчеством) воспоминаниях.

Конец 1980-х. Учащаяся в Национальной школе кино и телевидения на режиссера Джулия (феноменальная роль Онор Суинтон-Бирн, дочери Тильды Суинтон) тяжело переживает потерю своего бойфренда Энтони, умершего от передозировки в туалете музея (возможно, это было самоубийство). Но ей еще нужно как-то сделать дипломную работу, а это не так уж просто, поскольку после смерти бойфренда концепция резко изменилась. Вместо соцреализма в духе Лоуча Джулия начинает снимать кино об их с Энтони романе: встреча с этим интеллектуалом, эстетом, денди, обманщиком, вором и джанки, возможно, самое драматическое событие в ее буржуазной жизни. Отснятый материал никуда не годится, ведь непросто снять фильм о том, кого ты, как оказалось, толком и не знала, а Джулии едва хватает сил даже на общение (достает разве что на неловкое одноразовое свидание да на вытягивание денег из матери, сыгранной собственно Тильдой Суинтон). Это, помимо прочего, отличное кино про процесс создания фильма: что делать, когда внутри группы полнейший разлад, а ты не можешь справиться даже с самой собой и пытаешься превратить съемки в терапию, но в результате мучаешь всех вокруг. Как нетрудно догадаться, название фильма, который снимает Джулия в сиквеле, — «Сувенир».