«Чип и Дейл спешат на помощь»: мультивселенная безумия с героями нашего детства

На стриминговом сервисе Disney+ вышел полнометражный фильм по мотивам мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь». Оказывается, что знаменитые бурундуки — всего лишь голливудские актеры в мире, где соседствуют анимационные герои и живые люди. Чип и Дейл пытаются возродить свою дружбу и расследовать загадочное исчезновение друга. Рассказываем, как выглядит хулиганский фильм-реюнион, который почти целиком состоит из отсылок к другим известным мультфильмам.

О чем это?

Скептик Чип и простофиля Дейл дружат со школьной скамьи. Сразу после выпускного они мчат в Голливуд навстречу своей мечте — стать известными актерами. После нескольких лет съемок в рекламе и массовке они получают собственный мультсериал «Чип и Дейл спешат на помощь»; незамысловатый сюжет крутится вокруг дуэта бурундуков, которые расследуют запутанные дела и сражаются с преступниками. Экранную команду дополняют любитель сыра Рокфор, очаровательная механик Гайка и стремительная муха Вжик. Но в начале 1990-х популярное телешоу закрывается: герои не выдержали испытания славой.

Действие фильма разворачивается в 2020-е. Чип бросил мечты о Голливуде и стал успешным страховым агентом. А Дейл сделал CGI-операцию (да, теперь он выглядит как трехмерный бурундук) и колесит по фанатским конвентам, где фотографируется с ностальгирующими поклонниками. Старым приятелям придется объединиться — и вовсе не для съемок ребута или сиквела. А все потому, что их старый коллега Рокфор попал в переплет: злодей Свит Пит похищает анимационных персонажей, переделывает их внешность и заставляет пленников сниматься в низкобюджетных пиратских ремейках с названиями вроде «Маленькая рыбная леди» («Русалочка»), «Яспер, мертвый пацан-привидение» («Каспер») и «Спагетти-псы» («Леди и бродяга»).

Как это выглядит?

«Чип и Дейл спешат на помощь» — это редкий пример совмещения настоящих актеров и анимационных героев. Как недавний «Том и Джерри». Но тут главным ориентиром явно был фильм «Кто подставил кролика Роджера» Роберта Земекиса. Недетский юмор (например, Рокфор оказывается сырным наркоманом) сочетается с лихим метаконцептом: кто из старых фанатов всерьез ждал нового приключения Чипа и Дейла, в котором бурундуки окажутся актерами с кризисом среднего возраста? Довольно смелый по меркам Disney юмор точно выстрелил. Сейчас в соцсетях активно обсуждают то, что Гайка вышла замуж за Вжика и родила аж 42 ребенка (то ли мышемухи, то ли мухомыши). Да, герои нашего детства тоже могут удивлять.

А еще это забавный кинематографический аттракцион, который может заткнуть за пояс недавнего «Доктора Стрэнджа», последнего «Человека-паука» и любую часть «Мстителей». Чип и Дейл регулярно встречают других героев (а вернее, актеров) культовой анимации: того самого Кролика Роджера, рыбку Флаундера из «Русалочки», пиратских Симпсонов, Черного Плаща и других. Но это не бездумный фан-сервис, а особенности местного юмора; главные гэги построены вокруг разницы анимационных стилей. Например, один из злодеев, викинг Боб, создан при помощи технологии захвата движений (очевидная шпилька в адрес «Полярного экспресса» и «Беовульфа»). В итоге он выглядит довольно реалистично (внешность и голос герою подарил Сет Роген), но его глаза постоянно смотрят в неправильную сторону.

Но, пожалуй, самая забавная отсылка — это Уродливый Соник (Ugly Sonic). Эту версию культового ежа показали в трейлерах «Соника в кино» в 2018 году, фанаты принялись издеваться над его человекоподобными зубами и слишком долговязым телом, поэтому создателям пришлось спешно переделывать внешний вид героя. А в этом фильме он получил новую жизнь: Уродливый Соник оказался актером-неудачником, который никак не может получить достойную роль.

Кто его сделал?

За хулиганский стиль новых «Чипа и Дейла» стоит благодарить комедийное рэп-трио The Lonely Island (мы подробно рассказывали о нем в тексте про Энди Сэмберга). Сэмбергу досталась роль Дейла, Йорма Такконе озвучил нескольких героев третьего плана, а снял фильм Акива Шаффер («Поп-звезда: Не переставай, не останавливайся»). Сам Шаффер считает, что у него получилось развлекательное зрелище для всей семьи. А сценаристы Дэн Грегор и Даг Мэнд (оба работали над ситкомом «Как я встретил вашу маму») хвалят Disney за то, что им удалось реализовать все свои идеи: адвокаты студии провели грандиозную работу, чтобы включить в фильм десятки запланированных камео.

Вердикт

«Чип и Дейл спешат на помощь» можно ставить в пример как удачное переосмысление классического мультфильма. Обычно компания Disney выпускает ремейки своих старых проектов с обновленной графикой («Книга джунглей», «Утиные истории»), а тут осмелилась на дерзкий эксперимент в духе «Кто подставил кролика Роджера». Взрослая аудитория оценила заигрывания на метауровне (рейтинг «Чип и Дейла» на Rotten Tomatoes составляет 79%), а детям наверняка понравятся незамысловатый сюжет и сами обаятельные бурундуки. Кстати, сценаристы Дэн Грегор и Даг Мэнд уже готовы работать над сиквелами и спин-оффами. Они рассказали, что в первом фильме показали лишь малую часть этой интересной вымышленной вселенной.