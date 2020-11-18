«Пиноккио», «Питер Пэн» и «Круэлла» могут выйти сразу на Disney+

Студия Disney рассматривает возможность перенести несколько крупных релизов на стрим-сервис Disney+. Согласно Deadline, сейчас обсуждается вариант с онлайн-премьерой фильмов «Круэлла» Крэйга Гиллеспи, «Пиноккио» Роберта Земекиса и «Питер Пэн» Дэвида Лоури, но финальное решение пока не принято.

Из трех картин две — новые экранизации литературной классики. «Круэлла» расскажет о происхождении Круэллы де Виль — элегантной злодейки и любительницы мехов из мультфильма «101 далматинец». Действие развернется в 1970-е, когда она была милой жительницей Лондона Эстеллой (Эмма Стоун).

Ранее стало известно, что в ближайшее время Disney планирует сделать упор на стриминг. С помощью ожидаемых релизов, выпущенных онлайн, студия рассчитывает привлечь к платформе новых подписчиков. На данный момент у Disney+ 73,7 миллиона пользователей.

Источник: Deadline