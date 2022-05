Ким Кардашьян в платье Мэрилин Монро и Оскар Айзек в юбке: самые яркие наряды MET Gala 2022

В Нью-Йорке прошел традиционный бал Института костюма, или MET Gala (сокращенно от Метрополитен-музея, где проходит мероприятие). Каждый год он посвящен модной выставке, которая открывается в музее на следующий день, и теме, определяющей дресс-код звездных гостей. Их на бал приходит едва ли не больше, чем на церемонию вручения призов Американской киноакадемии, и по важности и красочности MET Gala сравнивают именно с «Оскаром».

Анна Винтур

Хозяйка вечера выбрала для красной дорожки то же, что и почти всегда, — наряд от Chanel.



Дакота Джонсон Звезда «Пятидесяти оттенков серого» пришла на бал в бархатном халате и комбинезоне Gucci.



Ариана ДеБос На оскаровской лауреатке — платье Moschino.



Билли Айлиш Певица пришла на бал в Gucci.



Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс На Лавли — хитрый наряд-трансформер Atelier Versace.



Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон Кардашьян пришла на бал в культовом «голом» платье Мэрилин Монро, в котором актриса пела «Happy birthday, mister President» Джону Кеннеди. Платье создал дизайнер Жан Луи по эскизу легендарного американского модельера Боба Мэки.



Отем де Уайлд Режиссер фильма «Эмма.» и клипов Florence + The Machine пришла в наряде Rodarte и шляпе Ruslan Baginskiy.



Сара Джессика Паркер Актриса появилась на балу в Christopher John Rogers.



Риз Ахмед На актере — костюм от Louis Vuitton.



Джо Джонас и Софи Тёрнер Пара пришла в Louis Vuitton.



Эмма Стоун И снова Louis Vuitton!



Гленн Клоуз Актриса, как и Себастиан Стэн, выбрала ультраяркий наряд Valentino PP Pink.



Джордан Рот Театральный продюсер пришел на бал в футуристическом комплекте от Thom Browne.

Джесси Бакли Актриса появилась в иронично-мужском образе от Schiaparelli.



Клэр Дэйнс Актриса пришла в платье от Lanvin.



Алессандро Микеле и Джаред Лето Дизайнер дома Gucci и звезда «Дома Gucci» пришли в костюме братьев-близнецов — от Gucci, конечно же.



Джессика Честейн Актриса тоже выбрала Gucci.



Лора Хэрриер На звезде сериала «Голливуд» — сшитое специально для бала платье H&M.



Никола Кохлан На актрисе из «Бриджертонов» — платье с перьями от Richard Quin.



Симон Эшли Еще одна звезда «Бриджертонов» выбрала ансамбль от Moschino.



Яхья Абдул-Матин II На новом Морфеусе из новой «Матрицы» — костюм Thom Browne.



Джулианна Мур На актрисе — ее любимый Tom Ford.



Алишиа Кис Певица пришла в платье Ralph Lauren и расшитом небоскребами Нью-Йорка плаще.



Кара Делевинь Актриса и модель пришла в костюме Dior, под пиджаком которого не оказалось ничего — только золотая цепь и золотая же краска.



Бэд Банни

На актере из «Быстрее пули» — костюм от Burberry.



Оскар Айзек Звезда «Лунного рыцаря» была на балу в Thom Browne.



Лили Джеймс На актрисе — Versace.



Фиби Дайневор На Дафни из «Бриджертонов» — Louis Vuitton.



Жанель Моне Актриса была на балу в Ralph Lauren.



Сидни Суини Звезда «Эйфории» пришла в платье со съемной юбкой Tory Burch.



Яница Браво Режиссер фильма «Зола» пришла в Schiaparelli.



Эмма Коррин Звезда «Короны» выбрала Miu Miu.



Синтия Эриво Актриса пришла на Бал в Louis Vuitton — кажется, это бренд-чемпион вечера.



Ванесса Хадженс На актрисе — платье со шлейфом Moschino.



Кайя Гербер Дочь Синди Кроуфорд пришла на MET Gala в наряде от Alexander McQueen.



