«Нулевой пациент», «Прошлой ночью в Сохо» и «Красавица и дракон»: 15 премьер Кинопоиска в мае

История об эпидемии ВИЧ в СССР, экологическая документалка от Мартина Скорсезе и новый драматический сериал от создателей «Нормальных людей» — рассказываем о самых интересных новинках месяца в онлайн-кинотеатре, которые можно посмотреть в Плюсе.
Главные премьеры
«Нулевой пациент», 1-й сезон
Премьера: май
Драматический сериал про крупнейшую вспышку ВИЧ в Советском Союзе, которая случилась в 1988 году в Калмыкии. Врач Кирсан Аюшев (Аскар Ильясов) считает, что его пациенты заразились новой болезнью, но его коллеги в это не верят. Тогда Кирсан отправляет анализы в Москву, откуда прибывает ученый Дмитрий Гончаров (Никита Ефремов). Эпизоды сериала снимали Сергей Трофимов («Девятаев») и Евгений Стычкин («Контакт»), а шоураннером выступила Александра Ремизова («Топи», «Триггер»).
«Разговоры с друзьями», 1-й сезон
Премьера: 15 мая
Экранизация одноименного романа Салли Руни. Бисексуалка Фрэнсис (Элисон Оливер) и ее бывшая девушка Бобби (Саша Лэйн) знакомятся с женатой парой, Ником (Джо Элвин) и Мелиссой (Джемайма Кёрк). Вскоре их знакомство перерастет в сложный любовный многоугольник. В создании сериала принимали участие режиссер Леонард Абрахамсон и сценаристка Элис Бирч, они же отвечали за предыдущую экранизацию Руни — хитовую драму «Нормальные люди».
«Прошлой ночью в Сохо»
Премьера: 1 мая
Эстетский ретрохоррор Эдгара Райта («Скотт Пилигрим против всех», «Типа крутые легавые»). Элоиза Тернер (Томасин МакКензи) фанатеет по атмосфере Лондона 1960-х и мечтает стать модельером. Она переезжает из провинции в столицу и снимает уютную комнатку в старом доме. Но это место оказывается странным порталом в прошлое: каждую ночь Элоиза засыпает и во сне путешествует по своему любимому десятилетию в теле начинающей певицы Сэнди (Аня Тейлор-Джой). Вскоре Элоиза поймет, что эти сновидения вполне реальны, а 1960-е оказываются местом не только притягательным, но и ужасным.
Новые фильмы
«Дьяволик»
Премьера: 1 мая
Итальянский криминальный фильм по мотивам культовой серии одноименных комиксов. Таинственный вор Дьяволик (Лука Маринелли) терроризирует вымышленный городок Клервилль, но однажды там появляется загадочная красавица Ева Кант (Мириам Леоне). Вместе они провернут дерзкое ограбление и попытаются улизнуть от вездесущего инспектора Гинко (Валерио Мастандреа).
«Дорогой Эван Хансен»
Премьера: 7 мая
Экранизация одноименного мюзикла Стивена Левенсона, соавтора сценария «Тик-так… БУМ!». Старшеклассник Эван Хансен (Бен Платт, звезда «Политика») страдает от повышенной тревожности и отсутствия друзей. Терапевт советует парню периодически писать письма самому себе, но однажды его депрессивное послание попадает в руки однокласснику Коннору (Колтон Райан), который после этого совершает самоубийство. Музыкальную драмеди снял Стивен Чбоски («Хорошо быть тихоней»).
«Преимущества путешествий поездами»
Премьера: 1 мая
Литературный редактор Хельга (Пилар Кастро) отвозит своего мужа в психиатрическую клинику. На обратном пути в поезде к ней подсаживается психиатр Анхель (Эрнесто Альтерио) и рассказывает много диких, эротических, смешных и страшных историй. Испанская комедия с обилием черного юмора основана на одноименном романе-бестселлере. «Преимущества путешествий поездами» заслужили признание критиков и получили несколько номинаций на национальную кинопремию «Гойя».
Российское кино
«Серебряные коньки»
Премьера: 1 мая
Один из главных российских хитов последних лет. Действие разворачивается на рубеже XIX и XX веков в зимнем Петербурге. Мороз сковал реки и каналы сказочной столицы, и по льду теперь бегают все — от чиновников до революционеров. Бедняк Матвей (Федор Федотов) влюблен в чиновничью дочь Алису (Софья Присс), однако в их отношения вмешиваются не только классовые различия, но и харизматичный анархист Алекс (Юра Борисов).
«На острие»
Премьера: 8 мая
Спортивная драма о российской саблистке Александре Покровской (Светлана Ходченкова), которая мечтает взять олимпийское золото. Главной конкуренткой известной и богатой спортсменки становится молодая провинциалка Кира Егорова (Стася Милославская), дебютантке прочат невиданные высоты и ту самую медаль. Противостояние Егоровой и Покровской будет происходить как на фехтовальных дорожках, так и на страницах модных журналов.
«Обратимая реальность»
Премьера: май
Виртуальная реальность становится очень популярной в неоновой России будущего. Пользователи компании «Новая жизнь» могут погрузиться в мир, где могут делать все что угодно. Но антивирты, противники технологического прогресса, пытаются разрушить цифровую утопию. Сотрудник полиции Михаил (Павел Чинарев) должен найти предателя среди сотрудников «Новой жизни».
Авторское кино
«Суперзвезда»
Премьера: 5 мая
Новый фильм живого французского классика Брюно Дюмона («В тихом омуте»). Звезда французской журналистики Франс де Мер (Леа Сейду) с одинаковой легкостью дерзит президенту Эммануэлю Макрону и ведет репортажи из горячих точек, но однажды она сбивает мигранта. Тот остается жив, однако карьера главной героини начинает трещать по швам. Говорящее имя главной героини намекает, что это не просто сатира, а еще и метафорический портрет современной Франции.
«Голубой байу»
Премьера: 15 мая
Американо-корейский татуировщик Антонио Леблан (Джастин Чон, также режиссер фильма) усердно работает дома в Луизиане и обеспечивает беременную жену Кэти (Алисия Викандер) и ее дочь Джесси (Сидни Ковальске). Однажды он становится жертвой полицейского произвола, а вскоре выясняется, что его могут депортировать из страны. Антонио начинает борьбу, чтобы отстоять свои права. Премьера фильма состоялась на Каннском фестивале в 2021 году.
Документальное кино
«Спасти планету»
Премьера: 1 мая
Американская документалка про массовое вымирание животных, связанное с разрушительной человеческой деятельностью. Сотрудники из зоопарков и океанариумов по всему миру прикладывают невероятные усилия, чтобы спасти обезьян, слонов, китов и прочих знакомых нам животных. Трогательный видеоряд сопровождает закадровый голос Николая Дроздова (в оригинале рассказчицей выступила Хелен Миррен).
Аниме
«Мастер Темного Пути», 3-й сезон
Премьера: 1 мая
Китайский анимационный сериал по мотивам одноименного и очень популярного веб-романа. В фэнтезийном варианте Средневековья существуют маги, защищающие обычных людей от монстров. Вэй Усянь становится на путь зла и погибает. Спустя 13 лет его дух воскресает в теле другого человека, и теперь Вэй Усяню придется путешествовать со своим заклятым врагом Лань Ванцзи, сражаться с монстрами и разобраться в собственном прошлом.
«Красавица и дракон»
Премьера: 14 мая
Новое аниме Мамору Хосоды («Девочка, покорившая время») по мотивам известной сказки про Красавицу и Чудовище. Действие происходит в недалеком будущем. Скромная школьница Судзу живет ничем не примечательной жизнью. Все меняется, когда она регистрируется в революционной социальной сети, которая построена по принципам виртуальной реальности. Там Судзу превращается в певицу Белль и знакомится с драконом, который однажды срывает ее виртуальное шоу.
Для детей
«Прыгучая братва»
Премьера: 1 мая
Добрая комедия для всей семьи. Незадачливые грабители крадут из музея очень ценный алмаз, который случайно попадает к маленькому кенгуру по имени Джоуи. А сам зверь оказывается на ферме, где знакомится с девочкой Эллой (Дженнифер Мишель), которой сложно общаться с другими детьми. Элла быстро становится подругой Джоуи, а та, оказывается, умеет разговаривать. Помимо решения бытовых проблем, им также придется победить преступников.
Автор: Марат Шабаев