«Нулевой пациент», «Прошлой ночью в Сохо» и «Красавица и дракон»: 15 премьер Кинопоиска в мае

Эстетский ретрохоррор Эдгара Райта («Скотт Пилигрим против всех», «Типа крутые легавые»). Элоиза Тернер (Томасин МакКензи) фанатеет по атмосфере Лондона 1960-х и мечтает стать модельером. Она переезжает из провинции в столицу и снимает уютную комнатку в старом доме. Но это место оказывается странным порталом в прошлое: каждую ночь Элоиза засыпает и во сне путешествует по своему любимому десятилетию в теле начинающей певицы Сэнди (Аня Тейлор-Джой). Вскоре Элоиза поймет, что эти сновидения вполне реальны, а 1960-е оказываются местом не только притягательным, но и ужасным.