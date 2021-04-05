«Последний богатырь»: как создавались сказочные персонажи Белогорья

К выходу на Кинопоиске в Плюсе всех частей франшизы «Последний богатырь» продолжаем рассказывать, как создавался ее мир. Вы уже узнали, как придумывались и где снимались разные волшебные места — сказочная столица, пещера мертвых — и как создавалась магия на экране. Теперь мы расскажем, как художники по гриму и спецэффектам разрабатывали сказочных персонажей. Почему у Колобка есть зубы? Кто прячется в обличье Чуда-юда? И были ли у избушки настоящие курьи ножки?

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Это вторая часть нашего сказа. Продолжение следует!