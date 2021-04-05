«Последний богатырь»: как создавались сказочные персонажи Белогорья

К выходу на Кинопоиске в Плюсе всех частей франшизы «Последний богатырь» продолжаем рассказывать, как создавался ее мир. Вы уже узнали, как придумывались и где снимались разные волшебные места — сказочная столица, пещера мертвых — и как создавалась магия на экране. Теперь мы расскажем, как художники по гриму и спецэффектам разрабатывали сказочных персонажей. Почему у Колобка есть зубы? Кто прячется в обличье Чуда-юда? И были ли у избушки настоящие курьи ножки?
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Это вторая часть нашего сказа. Продолжение следует!
Персонажи
с пластическим гримом
Белогорье — волшебная страна, которую населяют магические существа — от избушки на курьих ножках до трехголового дракона. Но авторы переосмыслили сказочных персонажей, поэтому и их внешний вид нужно было придумать заново. Для кого-то потребовались спецэффекты, для кого-то — сложный пластический грим. За него в трилогии отвечала команда студии Петра Горшенина F.X.D.G., на чьем счету более 70 проектов, включая дилогию «Ночной дозор» и «Дневной дозор», «Вия 3D», «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Особо опасен» и грядущего «Воланда».
Пластический грим — это одновременно наука и искусство, сложная творческая работа. Сначала делается эскиз или несколько эскизов персонажа, чтобы режиссер увидел, правильно ли художник по гриму понял его замысел. Если режиссеру идея художника нравится и кастинг уже состоялся, делается эскиз этого персонажа по фото актера. И только после утверждения эскиза на конкретном актере делается проба грима.
Когда-то такой грим представлял собой единую резиновую маску, которую натягивали на актера перед началом работы. Со временем она усыхала и начинала стягивать лицо. Играть в ней было практически невозможно. Сегодня тонкий силикон позволяет артистам использовать свою мимику на полную мощность, накладки не ограничивают выразительность.
Для создания пластического грима с каждого актера обязательно снимают слепок, чтобы затем сделать индивидуальные силиконовые накладки. Процедура наложения пластического грима длится от двух до восьми часов. На съемках «Последнего богатыря» команда Горшенина гримировала двух персонажей одновременно и укладывалась при этом в два с половиной часа.
Баба-яга
Баба-яга в фильме не коварная злодейка, она древняя знахарка и очень обаятельный персонаж. Поэтому требовалось создать добрый и немного гротескный образ. Кроме того, Яга по сюжету меняет возраст. Молодую Ягу сыграла Светлана Колпакова, для роли ей пришлось примерить крючковатый нос. А вот Елена Яковлева весь фильм ходила в парике и полном пластическом гриме.
Перчатки для Яги и других персонажей были сделаны методом лессировки. Это технология создания рисунка текстуры кожи прямо в форме для отливки силикона. В этом случае красочный пигмент приходится наносить слоями в обратном порядке, начиная с самого верхнего рисунка (родинки, возрастные пятна) и заканчивая нижним (вены под кожей). В процессе работы художнику приходится думать наоборот. Ведь тот слой краски, что на самом дне формы, потом окажется сверху. Позже в эту форму заливают силикон, и получается армированная силиконовая грим-перчатка. Их можно использовать несколько раз, но постепенно и они изнашиваются.
Кощей
Интересно, что на роль Кощея пробовался Константин Хабенский, но в итоге передумал: актер не любит пластический грим. Зато роль как влитая села на Константина Лавроненко. Изначально Кощея хотели сделать королем зомби. Но Петр Горшенин предложил другой образ, который лучше подошел персонажу, ведь в этой сказке Кощей — тоже положительный персонаж, к тому же не дряхлый старик, каким мы привыкли его видеть в старых сказках, а мужчина в расцвете сил.
В третьем фильме голова Кощея какое-то время живет своей жизнью, и для съемок этих сцен сделали ее копию. Кощей вообще был «разборным»: ему отдельно сделали руки и даже пальцы ноги, которые видны сквозь дыру в сапоге в первом фильме.
Никите Табунщику, сыгравшему Кощея в детстве, пришлось удлинять с помощью грима нос (собственного не хватило).
Есть еще и третий образ Кощея — обычный, человеческий, в котором он появляется в самом конце истории. Его тоже нужно было сделать так, чтобы зрители узнали героя.
Околдованные богатыри
Во втором фильме праздничные игрища нарушаются нападением Галины и Варвары с отрядом богатырей-зомби — они околдованы Роголебом и лишены глаз. Сначала Петр Горшенин предложил сделать так, будто глаза богатырям закрывают своеобразные пальцы из корней, ведь корни — оружие колдуна-дерева, и логично распространить эту эстетику на все проявления злой магии. К тому же именно такие пальцы дети видят в своих играх, закрывая глаза ладошками. Но студия Disney посчитала эту идею слишком страшной для детей.
Поэтому в финальной версии картины богатыри просто безликие и безглазые. На съемках каскадеры, конечно же, были в гриме с дырками на глазах, ведь им нужно было видеть, что делать и как выполнять трюки. Позже все кадры с их участием обрабатывались на компьютере на постпродакшене.
У каждого околдованного богатыря был свой индивидуальный образ, подходящий ему по возрасту. Даже бороды были уникальны!
Кикиморы
Эти ворующие время персонажи появляются в третьем фильме. Кикиморы — работающие на «Почте России» женщины-рептилоиды. Им придумали грим с текстурой кожи ящерицы, черепашьи носы и пальцы с когтями. Рисунок на шее наносился аэрографом. Накладки были индивидуальны и подходили по возрасту каждой из сотрудниц почты. Костюмы кикимор также работали на их образ.
Персонажи
со спецэффектами
Многие персонажи были созданы в основном с помощью визуальных эффектов, хотя, конечно, не обошлось и без грима. Зачастую команды по визуальным эффектам и пластическому гриму работали в тесной связке, чтобы придумать или перепридумать нового или привычного нам сказочного героя.
Колобок
Колобок в этой сказке — наглый разбойник. Изначально хотели сделать аниматроник и придумали пять концептов, но затем отказались от этой идеи. «Дело в том, что запихнуть миллион эмоций в футбольный мяч практически невозможно, — говорит Петр Горшенин. — А в фильме он и хитрый, и злой, и сильный, и обиженный».
Поэтому Колобка решили сыграть и пригласили на роль Гарика Харламова. «Пришлось лепить портретное сходство, — продолжает Горшенин. — Получился Гарик Харламов в шаре».
Силиконовая версия Колобка снималась при взаимодействии с актерами, когда Колобка нужно было нести или общаться с ним. Реальный Колобок помогал не только актерам в диалоговых сценах, но и отлично работал референсом по свету для команды по визуальным эффектам (VFX).
Силиконовая версия была сделана очень дотошно, со всеми текстурами. «Я даже сделал хлебную корочку в виде текстуры поверхности, чтобы компьютерщики все отсканировали и было видно, что это хлеб», — поясняет Петр Горшенин.
Еще Горшенин придумал Колобку зубы, которые тот использует в бою — впивается зубами Финисту в плащ, хватает цепь и палки. Колобок вообще активно дерется: раскидывает богатырей и даже принимает участие в испытаниях на городской площади. Все это, конечно же, Гарик Харламов сыграть не мог, хотя актер и появлялся пару раз на съемочной площадке для съемки эмоций.
Все активности Колобка отыгрывал баскетбольный мяч на швабре в руках двух VFX-супервайзеров и ассистента. Они нападали на Финиста во время богатырских игрищ, их позже вытирали из кадра на постпродакшене и врисовывали анимированного Колобка. Баскетбольный мяч играл и в сценах, где его позже заменяли на компьютерную версию персонажа.
Водяной
Один из любимцев как зрителей, так и создателей, Водяной получился настолько реалистичным, что многие думали, будто Сергей Бурунов играет его в пластическом гриме. Но нет, это полностью компьютерный персонаж. Его образ придумал художник фильма Григорий Пушкин. Водяной балансирует на грани отрицательного и обаятельного, его тело постоянно колышется, будто наполненное водой, булькая и грозя растечься по земле.
На съемках Бурунов был в мокап-костюме, но технология захвата движения при этом не использовалась. «Одна из основных причин — актеру очень сложно отыграть эмоции отдельно от площадки после съемок, — объясняет супервайзер VFX Алексей Зайцев. — У него все равно получаются не те эмоции, и даже во время озвучки сложно повторить то, что нужно, не говоря уже про темное помещение павильона».
Поэтому Бурунову пришлось постоянно участвовать в съемках. Мокап-костюм позволял потом VFX художникам воссоздавать все нужные движения. Делалось это с помощью ротоанимации — технологии ручной анимации компьютерного персонажа поверх съемочного материала. Аниматор делает так, чтобы персонаж в точности повторял движения актера. Потом актера из кадра вытирают, восстанавливая фон, и вписывают на его место анимированного героя. Именно так, например, создавали Голлума во втором фильме франшизы «Властелин колец». Чтобы все получилось максимально естественно, актеру необходимо присутствовать на площадке и передавать своему герою нужные пластику и энергию.
Правда, в случае Водяного были свои сложности. Бурунов в костюме с маркерами все время отражался в воде, и VFX команде приходилось заменять актера на компьютерного персонажа еще и в отражении.
После того как VFX-специалисты полностью создали макет персонажа, работа Бурунова не закончилась. Сначала ему пришлось начитать все буквы русского алфавита и всевозможные сочетания букв. Дальше звучащие слоги и буквы соединили в текст роли, и актер заново начитывал и проигрывал всю ее целиком. При этом на его лицо в это время направлена камера, снимающая мимику и эмоции, которые затем с помощью компьютерной графики переносятся в кадр.
Сергей Бурунов на съемках
Рыба-кит
Самый уникальный персонаж франшизы — художникам нужно было придумать и сказочного героя, и декорацию одновременно. Ведь Рыба-кит огромная, как остров, а в фильме обретает новые способности и становится подвластной богатырской руке. На ней герои, отправившись во втором фильме на поиски Кощея, пролетают часть пути, словно на гигантском управляемом корабле.
«В Карелии, где тысяча островов, не нашли острова, где нам захотелось бы снять сцены с китом, — рассказывает художник-постановщик Григорий Пушкин. — Поэтому в Москве бутафоры сделали целый разборный остров, перевезли его в Карелию, поставили в той точке, где хотел режиссер, и сняли».
Выезд в Карелию был для общих планов, а в основном сцены с китом снимались все-таки в хромакейном павильоне на том самом бутафорском острове размером примерно с десятую часть кита. Чтобы создать эффект движения, остров водрузили на механический гимбал. Это работающий от компьютера гидравлический механизм, который двигает декорацию нужным образом. Делается это не для того, чтобы актеры играли убедительнее, а чтобы все объекты (сами актеры, их волосы, одежда, ветки деревьев и другие предметы антуража) двигались согласно законам физики. Такое взаимодействие, особенно для средних и крупных планов, невозможно нарисовать на компьютере, его можно только снять.
Сцена, в которой кит вылетает из воды, была снята на Ладожском озере в Карелии. Остров крепили на поплавках, погружали в воду и прямо с воды снимали, а затем на постпродакшене использовали сложную симуляцию жидкости.
«Все сцены, в которых с кита стекают струи воды, он покрывается снегом, который сносит ветром, или врезается в гору, — это компьютерная графика, — рассказывает супервайзер VFX Алексей Зайцев. — Симуляция таких эффектов, как вода, дым и магическое свечение, — один из самых сложных и трудоемких процессов в CG».
Избушка
Избушка Бабы-яги существовала в двух ипостасях: декорации и компьютерный персонаж. «Конечно, мы не стали делать механические бегущие курьи ноги. С помощью компьютерной графики их сделать дешевле и быстрее, — объясняет Григорий Пушкин. — Но на съемках была настоящая изба с реальными предметами, реальной архитектурой».
Когда Избушка бежит или взаимодействует с персонажами — это компьютерная анимация. Когда в процессе бега с избушки что-то сыпется или она поднимает за собой пыль и грязь — это тоже симуляции. Но многие экшен-сцены снимались с декорацией, ее полной версией или отдельными сторонами. Например, в сцене, когда ее связывают веревками во втором фильме, снималась настоящая избушка, и веревки на нее тоже закидывали настоящие.
Чудо-юдо
В сказках Чудо-юдо — многоголовое морское чудовище, но в «Последнем богатыре» Чудо-юдо — пятиметровый пещерный житель, да еще и дама. Сыграл ее актер Александр Семчев. Для этого ему также пришлось работать в полном пластическом гриме. Чудо-юдо в трилогии — добрый сказочный персонаж, хоть она и пытается пугать нас и других героев сказки.
По словам Петра Горшенина, работа над этим образом оказалась самой сложной. Прежде всего потому, что между первым и вторым фильмами Семчев очень сильно похудел. «Он скинул порядка 80 кг, — говорит Горшенин. — И старые накладки уже не подходили. Мне пришлось делать новую скульптуру, оставляя внешний рельеф тем же самым, а внутренний подгоняя под новую форму актера».
Специалисты по визуальным эффектам тоже называют Чудо-юдо самым сложным, особенно при работе над вторым фильмом. «Проблема была в том, что Александр Семчев должен быть раза в три больше, чем на самом деле, — объясняет Алексей Зайцев. — Здесь требовалась техническая придумка, ведь он на общих планах взаимодействует с другими персонажами: и в клетке его везут, и поднимают, и он ложкой сбивает одного из богатырей».
Жар-птицы
Огненные персонажи появляются в третьем фильме, и сцены с ними — одни из самых смешных, в основном благодаря Филиппу Киркорову, сыгравшему самую главную Жар-птицу. Роль изначально писалась под него, поэтому человеческий образ птицы — копия сценического образа певца. Правда, Киркоров наотрез отказался использовать один из своих костюмов, и художники по костюмам вместе с личным ассистентом певца разработали новый.
А вот создание и съемки Жар-птицы и ее прислужниц снова стали экспериментом. Сначала команда VFX думала, что сделает птиц, как Водяного, полностью на компьютере, и Киркоров с ассистентками будут заменены на цифровых дублеров. Но после того, как на исследования и разработки ушло много времени, стало понятно: для семи персонажей это слишком трудоемкая задача. В итоге решили к головам артистов приставить цифровое птичье тело. И снова выяснилось, что это проще сказать, чем сделать. Получалась странная кукла-марионетка, где тело живет отдельно от головы, ее было очень сложно анимировать.
«В итоге было принято решение анимировать птичек так, как удобно аниматорам, не оглядываясь на то, как снят материал, — рассказывает Алексей Зайцев. — И потом путем сложных математических расчетов голова компьютерных птиц поворачивалась в нужную сторону, и на ее место сажали съемочную голову Киркорова и его девочек».
На совмещение головы и тела также потратили много усилий. «Из этой головы растут перья и как-то живут, двигаются, повторяют движение головы, плюс там есть мимика и есть шевеление морщин, мышц шеи. И все нужно подогнать под нужное движение и все сопоставить», — объясняет Зайцев.
Следующая сложность — сделать жар-птиц реалистичными не только в статике, но и в движении. В анимации, как и в жизни, все движение происходит от точки опоры. Но у птицы и у человека эти точки опоры разные.
«Актеры отыгрывали этих птиц так, как представляли, в основном на коленях, а вместо полета просто бегали и руками махали, — рассказывает Алексей Зайцев. — Ведь актеры не могут вести себя как птицы, не могут летать и двигаться так же. Например, невозможно сидеть на коленях и одновременно переминаться с ноги на ногу, как птица».
Автор: Надежда Маркалова
Фото: Пресс-служба студии Disney