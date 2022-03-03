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Оскаровская анимация: мини-гид по всем номинантам

В анимационном шорт-листе Американской киноакадемии не только студийные мультфильмы-блокбастеры, выходившие и в российский прокат, но и совсем не детский докуфикшен из Дании. Напоминаем, в чем достоинства уже знакомых номинантов, и подробно рассказываем о самом необычном из них. А еще разбираем пять короткометражных мультфильмов, номинированных на «Оскар».

Полнометражная анимация

«Энканто»

60-й полнометражный мультфильм студии Disney — яркий, красочный мюзикл, который рассказывает о необычном семействе Мадригаль, живущем в Колумбии. Каждый в нем наделен каким-то особенным волшебным даром — например, невероятной силой, острым слухом, способностью общаться с животными. Только главной героине Мирабель особый талант не достается, из-за чего она оказывается черной овцой в семействе. И, как уж водится, именно неудачнице волей авторов уготовано спасти мир, когда жизнь Мадригалей дает трещину (буквально).

При всей своей внешней легкомысленности — песни, танцы, цветочки — «Энканто» поднимает целый ряд актуальных и важных тем. Начиная с разговора о гражданской войне в Колумбии (которая некогда заставила Альму Мадригаль и ее мужа вместе с тремя детьми искать новый дом и навсегда оставила в душе Альмы неизгладимую травму) и заканчивая тонкой работой с гендерными стереотипами (например, дар невероятной физической силы в этой истории достается девушке).

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«Лука»

Новая работа студии Pixar обращена в первую очередь к теме толерантности. Главный герой Лука живет под водой, потому что он, страшно сказать, морской монстр. Выходить на сушу Луке опасно: там обитает племя людей, издревле морских монстров уничтожающее всеми доступными способами. Но Луке очень хочется повидать большой мир. И, подружившись со своим смелым соплеменником Альберто, он отправляется в прибрежный итальянский городок, который должен стать отправной точкой большого путешествия.

Прекрасные виды Итальянской Ривьеры, милые зарисовки быта и увлекательные метаморфозы соседствуют в этом фильме с рассуждениями о природе ксенофобии и о путях ее преодоления. А еще это мультфильм о дружбе, предательстве и прощении.

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«Райя и последний дракон»

Еще один фильм Disney — масштабная фэнтези-эпопея, рассказывающая о большой войне, которая рождается из враждебности и недоверия. Действие разворачивается в вымышленном мире Кумандры, в предыстории которого есть нашествие страшных тварей — друунов, сеющих хаос и превращающих все живое в камень. Волшебные драконы остановили их, но пожертвовали собой. С тех пор мир Кумандры разделился на пять стран, сосуществующих друг с другом хоть и относительно мирно, но в постоянной конкуренции за остатки древней магии, которая сосредоточена в драконьем камне. Однажды это соперничество приводит к тому, что драконий камень разбивается, и друуны снова возвращаются в мир людей. Так что теперь главной героине Райе нужно предотвратить конец света, а для этого довериться тем, кому меньше всего хочется доверять.

Несмотря на то, что мир Кумандры вымышленный, в нем можно угадать явное влияние культур Юго-Восточной Азии — Вьетнама, Камбоджи, Мьянмы. Героев фильма озвучили актеры азиатского происхождения: Келли Мари Трэн, Аквафина, Джемма Чан и другие.

«Митчеллы против машин»

Творческий дуэт Фила Лорда и Кристофера Миллера привлекает в последние годы все больше внимания: каждый их новый фильм становится ярким событием («ЛЕГО Фильм», «Человек-паук: Через вселенные»). Не исключение и «Митчеллы против машин», где Миллер и Лорд были продюсерами. С точки зрения сценария и концепции картину вряд ли стоит сравнивать с мощным «Лего» или даже с тонким постмодернистским «Человеком-пауком». «Митчеллы» — довольно простая приключенческая история про мир, который захватывают роботы, и семейку неудачников, противостоящую искусственному интеллекту. Но с визуальной точки зрения это революционная работа. «Митчеллы» — это невероятный аттракцион, в котором смешиваются самые разные техники и эстетики, предлагаются новые дерзкие монтажные решения и очень нестандартный подход к компьютерной анимации.

«Побег»

Уже традиционно, помимо дорогих голливудских работ, в число оскаровских номинантов входят и более бюджетные фестивальные фильмы европейских или азиатских студий. Но все равно «Побег» претендует на звание самого необычного номинанта в категории. Во-первых, это документальная анимация — жанр сложный и по-прежнему непривычный для широкого зрителя. Более того, «Побег» номинирован одновременно еще в двух категориях: «Лучший иностранный фильм» (ранее «Лучший фильм на иностранном языке») и «Лучший документальный фильм» — такого раньше с «Оскаром» не случалось. Во-вторых, это картина датского происхождения, а Данию сложно назвать ведущей анимационной державой, и имя режиссера Йонаса Поэра Расмуссена отнюдь не на слуху. У фильма, правда, есть куда более знаменитые продюсеры — актеры Риз Ахмед и Николай Костер-Вальдау. Но, надо думать, привлекла картина академиков не именами, а мощной историей, которая легла в ее основу, — биографией героя Амина. Она начинается в Афганистане 1979-го, куда входят советские войска, и заканчивается в сегодняшней Дании, где Амин готовится к свадьбе. В его сложной и полной драматизма судьбе есть и столкновение с политическими диктатурами, и жизнь беженца в Москве 1980-х, и трудное принятие собственной гомосексуальности.

Короткий метр

«Зверь»

Чилийский кукольный мультфильм о похожей на маленькую фарфоровую фигурку женщине, единственный друг которой — ее овчарка. С собакой героиня делится своими мыслями и чувствами. Но это не сентиментальная история о дружбе, а макабрический портрет диктатуры — действие фильма происходит в 1975-м при Пиночете, а героиня работает в тайной полиции.

«БоксБалет»

Тяжелое масляное изображение мультфильма Антона Дьякова под стать сюжету — типично русской истории морального выбора. Герои «БоксБалета» — балерина и боксер. Одна отвергает домогательства хореографа, другой отказывается участвовать в договорном матче. Одна — тонкая и легкая, другой — израненная в боях на ринге груда мышц, но они будут вместе. Фильм, снятый на мощностях студии «Мельница», считается едва ли не высшим достижением авторской российской анимации 2020-х: за обманчиво примитивной картинкой тут масса ручного труда и высоких технологий одновременно.

«Робин»

Нетипичный для студии Aardman («Уоллес и Громит», «Побег из курятника») фильм: вместо абсурдной характерно британской комедийности — миленький интернационалистский мюзикл, вместо эстетики пластилинового stop-motion — валяные из шерсти куклы. Рождественская сказка о том, как птичка малиновка, воспитанная семьей мышей, помогла ворону украсть из человеческого дома рождественскую звезду, была куплена Netflix (а значит, шансы на статуэтку у нее очень велики).

«Дела искусства»

Главная героиня фильма, снятого Джоанной Куинн и Лесом Миллсом, — эксцентричная домохозяйка Берилл, живущая в Уэльсе. Это уже четвертая история про Берилл, придуманная дуэтом, и посвящена она теме одержимости. В детстве героиня мечтала попасть в арт-школу, но беременность и работа на фабрике сделали такое будущее невозможным. И вот сейчас Берилл намерена наверстать упущенное, а ее моделью станет муж, хотелось ему это или нет. Нарисованный целиком от руки фильм был воспет в New Yorker. И действительно, подобный скетч-карикатура вполне мог бы появиться на страницах этого журнала.

«Стеклоочиститель»

Странная анимационная, если можно так сказать, поэзия; короткий фильм о любви, замечательный в первую очередь своей мерцающей эстетикой: картинка кажется то старомодно аналоговой, практически пленочным игровым кино, то демонстративно цифровой, рисованной. Ощущения от этой киберпанковской двойственности волшебные. Это, безусловно, взрослая анимация со сценами курения, секса и понятной только взрослым легкой грустью. Сделал ее испанец Альберто Мьельго, также работавший над такими мейнстримными проектами, как «Любовь. Смерть. Роботы» и «Трон: Восстание».

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