Что смотреть дома: 4-й сезон «Удивительной миссис Мейзел», «Последний богатырь: Посланник Тьмы», продолжение «Семейного брака»

Возвращение сериала про домохозяйку, которая стала комиком, финал сказочной франшизы, второй сезон трагикомедии про пару в кризисе — рассказываем о главных премьерах российских и зарубежных стримингов на этой неделе.
Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.
«Удивительная миссис Мейзел», 4-й сезон
Очаровательная ретрокомедия о стендаперше
Где смотреть: Amazon Prime Video
Впервые Мидж Мейзел (Рэйчел Броснахэн) вышла на сцену в 1958-м и заговорила о тяготах семейной жизни. Теперь на дворе 1960-е, она успела стать локальной звездой, побывать на телевидении и в Лас-Вегасе, даже почти улетела в международное турне с популярным певцом Шаем Болдуином. Узнав цену популярности, в четвертом сезоне Мидж решает, что все должно быть так, как она хочет: на сцене никаких запретных тем, дома — никакого контроля от лишившихся дохода родителей (Тони Шэлуб и Марин Хинкль). Ее менеджеру Сьюзи (Алекс Борштейн), которая теперь руководит собственным агентством, придется попотеть. Серии будут выходить дважды в неделю.
«Последний богатырь: Посланник Тьмы»
Финал самой успешной российской киносказки
Где смотреть: Start
В сказочном Белогорье богатырь Иван (Виктор Хориняк) и Василиса (Мила Сивацкая) готовятся к свадьбе, но силы тьмы не дремлют. Выкупать невесту придется из другого царства — современной Москвы, которую Иван когда-то и променял на сказку. В последней части семейной франшизы зрителей ждет ироничная экскурсия по столице и выход Филиппа Киркорова в образе Жар-птицы.
«Семейный брак», 2-й сезон
Взрослые супруги выясняют отношения
Где смотреть: Кинопоиск
Эллен (Патриша Кларксон) и Скотт (Брендан Глисон) разменяли седьмой десяток, их дети выросли и живут самостоятельной жизнью — пришло время наконец поговорить о браке. Она думает о будущем и активистской стезе, попутно припоминая его измены. Он мечтает о рыбалке и путешествиях, а разговоры о потенциальном разводе повергают Скотта в шок.
«Семейный брак» по-прежнему делают сценарист Ник Хорнби («Бруклин») и режиссер Стивен Фрирз («Королева», «Опасные связи»). Поменялись место действия (теперь это США) и возраст главных героев (персонажи Розамунд Пайк и Криса О’Дауда из первого сезона были на двадцать с лишним лет моложе).
«Jeen-yuhs: Трилогия Канье»
Откровенный портрет главного рэпера планеты
Где смотреть: Netflix
Будущий документалист Coodie познакомился с будущей рэп-звездой Канье Уэстом в 1998-м, когда тот еще не успел толком заявить о себе. Увидев его выступление, Coodie решил бросить все и задокументировать восхождение Уэста. Чутье не подвело, так что «Трилогия Канье» обещает самый близкий доступ к жизни и творческому процессу артиста. И, даже больше, претендует на то, чтобы показать настоящего Йе, который обычно скрывается за тщательно продуманным имиджем. На этой неделе выходит первый из трех фильмов под заголовком «Видение» (Vision).
«Самый лучший босс»
Хавьер Бардем в комедии о заводе
Где смотреть: Кинопоиск
Бланко (Бардем) — харизматичный глава семейного предприятия в небольшом испанском городе. Дела шли хорошо, пока фабрику не решили признать лучшей компанией года. В гости едет комиссия, а в рабочем процессе обнаруживается одна уязвимость за другой. Сотрудники в депрессии, у ворот бастует какой-то тип с плакатом, а внимание Бланко отвлекает юная Лилиана (Альмудена Амор). «Самый лучший босс» взял все ключевые награды испанской премии «Гойя»: статуэтки получил не только Бардем, но и режиссер-сценарист Фернандо Леона Де Араноа, уже работавший с артистом над «Эскобаром».
«Идентификация», 1-й сезон
Закрученный российский триллер о нетерпимости
Где смотреть: Premier
Сирота Валерия (Лена Тронина из Happy End) работает на вещевом рынке в Москве и влюбляется в Амана (Анвар Осмоналиев), который трудится там же. Чтобы стать его женой, девушка принимает ислам и вливается в киргизскую диаспору. На свадьбе Валерию пытается изнасиловать брат жениха: девушка сбегает, а вскоре мужчину находят мертвым. Валерия — главная подозреваемая, и только адвокат (Роман Васильев) со следователем (Олег Васильков) полагают, что она невиновна. Сериал Владлены Санду — взрывной коктейль из детектива, социальной драмы и даже шпионского триллера.
«Разделение», 1-й сезон
Триллер Бена Стиллера о балансе работы и личной жизни
Где смотреть: Apple TV+
В корпорация Lumen Industries для повышения эффективности придумали процедуру «разделения»: сотрудники за рабочим столом помнят только то, что происходит в стенах компании, а вне офиса — наоборот. Новаторская управленческая методика приводит к тому, что в жизни героев, по сути, образуются две параллельные реальности.
«Разделение» придумал дебютант Дэн Эриксен, а одним из режиссеров проекта выступил Бен Стиллер. В кадре — Патриша Аркетт, Кристофер Уокен, Адам Скотт, Джон Туртурро и Дичен Лакмэн.
«Паранормальный Веллингтон», 4-й сезон
Полицейский спин-офф «Реальных упырей» подходит к концу
Где смотреть: more.tv
Офицеры новозеландской полиции Миноуг (Майк Миноуг) и О’Лири (Карен О’Лири) вместе с коллегами-констеблями спасают тихий Веллингтон от паранормальный активности: призраков, зомби, созданий из канализации и жителей, которых метеорит наделил суперсилами.
Миноуг и О’Лири впервые появились в оригинальном фильме Джемейна Клемента и Тайки Вайтити «Реальные упыри». Затем комедианты придумали «„Секретные материалы“ в месте, где ничего не происходит» (определение самого Вайтити), и он продержался четыре сезона. Этот станет последним.
Смотрите этот сериал на more.tv и на Кинопоиске в Плюсе с more.tv
«(Не)идеальные парочки»
Итальянская комедия об узниках брака от автора «Идеальных незнакомцев»
Где смотреть: Кинопоиск
47 пар по всей Италии узнают, что их браки недействительны, так как церемонию проводил аферист, прикинувшийся священником. Теперь у них есть месяц, чтобы понять: готовы ли они снова жениться или выйти замуж.
«(Не)идеальные парочки» — новый киноальманах Паоло Дженовезе, придумавшего комедию нравов «Идеальные незнакомцы». Режиссером выступил его соавтор Паоло Костелла.
«Шоу Чашека!», 1-й сезон
Похождения посуды в эстетике анимации 1930-х
Где смотреть: Netflix
Братья Чашек и Кружек — веселые непоседы, готовые разделить любые невзгоды. Однажды их заносит на карнавал, где дуэту предстоит сразиться с самим дьяволом.
«Шоу Чашека» — адаптация хардкорного платформера, вдохновленного анимацией первой трети прошлого века (преимущественно работами братьев Флейшер). Идея вернуть похождения Чашека и Кружека на малый экран напрашивалась сама собой — достаточно взглянуть на этот по-хорошему старомодный дизайн и выразительных персонажей (лягушки-боксеры! усатая свинья-торговец! злодей с игральной костью вместо головы!).
Автор: Алексей Филиппов