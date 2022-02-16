Что смотреть дома: 4-й сезон «Удивительной миссис Мейзел», «Последний богатырь: Посланник Тьмы», продолжение «Семейного брака»

Впервые Мидж Мейзел (Рэйчел Броснахэн) вышла на сцену в 1958-м и заговорила о тяготах семейной жизни. Теперь на дворе 1960-е, она успела стать локальной звездой, побывать на телевидении и в Лас-Вегасе, даже почти улетела в международное турне с популярным певцом Шаем Болдуином. Узнав цену популярности, в четвертом сезоне Мидж решает, что все должно быть так, как она хочет: на сцене никаких запретных тем, дома — никакого контроля от лишившихся дохода родителей (Тони Шэлуб и Марин Хинкль). Ее менеджеру Сьюзи (Алекс Борштейн), которая теперь руководит собственным агентством, придется попотеть. Серии будут выходить дважды в неделю.