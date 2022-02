Сериал «Будет больно»: Бен Уишоу в роли замученного акушера-гинеколога

16 февраля на Кинопоиске по подписке стала доступна финальная серия медицинской драмеди «Будет больно». Шоу основано на одноименном книжном бестселлере Адама Кэя. Рассказываем, почему на этот мрачный и смешной сериал стоит обратить внимание.

О чем это?

Действие сериала разворачивается в 2006 году в Лондоне. Уставший младший врач Адам (Бен Уишоу) из акушерско-гинекологического отделения государственной больницы настолько измучен переработками, что может заснуть прямо в машине на парковке. Национальная служба здравоохранения Великобритании вообще не в лучшем состоянии: персонал на грани нервного срыва, а поток пациентов не иссякает.

Личная жизнь главного героя тоже оставляет желать лучшего: его партнер Гарри (Рори Флек-Бирн) недоволен тем, что Адам замыкается в себе, а друзья жалуются, что посиделкам он предпочитает внеочередную рабочую смену. В самой больнице дела все хуже. Молодой врач из-за перенапряжения и невнимательности совершает ошибки, теряет пациентов из-за отказа от реанимации и даже получает анонимную жалобу о «непрофессионализме». Параллельно курс молодого акушера-гинеколога проходит новичок в системе здравоохранения Шрути (Амбика Мод), которая готовится к сдаче выпускных экзаменов в медицинском и начинает постигать азы профессии не только в теории, но и на довольно напряженной практике.

Врачебные будни показаны довольно жестко; тут, конечно, есть и шутки, но больше очень напряженной работы. И в этом сериалу можно верить: он снят по книге, которую написал акушер-гинеколог Адам Кэй.

А что это за книга?

Настоящий Адам Кэй работал акушером-гинекологом в государственной больнице с 2004 по 2010 год, а ушел из-за выгорания, ужасного графика и случая, когда пациентка потеряла ребенка. Позже он начал писать сценарии к британским комедийным шоу (Crims, «Ублюдки»), а в 2017 году выпустил книгу «Будет больно: История врача, ушедшего из профессии на пике карьеры» («This is Going to Hurt: Secret Diaries of a Junior Doctor»). Это беллетризированные дневники Кэя, который за несколько лет проделал путь от интерна до старшего ординатора; в его заметках есть и забавные истории, и мрачные размышления о безумном графике врачей, работающих в государственных больницах.

Работа над экранизацией началась в том же 2017 году. Исполнительным продюсером и сценаристом выступил сам Кэй, а режиссерами всех эпизодов — Люси Форбс («Конец ***го мира») и Том Кингсли («Призраки»). Форбс в интервью подчеркивала, что одной из основных задач сериала было воссоздание настоящей больничной атмосферы.

Почему этот сериал надо смотреть?

Амбика Мод и Бен Уишоу

В первую очередь чтобы понять, как устроена больничная жизнь, которую тут, в отличие от других медицинских сериалов, вообще не романтизируют. Никаких сантиментов и скидок для особо чувствительных зрителей нет. «Будет больно» в некоторых сценах выглядит как прямой репортаж из операционной.

Но дело не только в натурализме. Если книжный первоисточник был разрозненным набором микроисторий, то в экранной версии есть четкие драматургические линии. С каждым эпизодом Адам выглядит все более измученным и уставшим, так что его личная жизнь терпит крах и портятся отношения с коллегами, которых он подозревает в анонимном доносе. Впрочем, самая пронзительная линия принадлежит студентке-медику Шрути: гнетущая больничная атмосфера оказывается по силам далеко не всем.

А на что похож сериал?

Грубоватая реалистичная манера «Будет больно» продолжает традиции британского социального кино. Легко представить, как за этот материал могли взяться, например, Кен Лоуч или Майк Ли. Истории, рассказанные Кэем, должны привлечь читателей (а теперь и зрителей) к проблемам системы здравоохранения и показать врачей живыми людьми со своими трудностями.

С другой стороны, сериал легко вписывается в автобиографическую тенденцию современных британских шоу, где факты из реальной жизни создателей пропущены через ироничный фильтр: «Будет больно» стоит в одном ряду с «Голяком» Джозефа Гилгана, «Жвачкой» Михаэлы Коэл и «Дрянью» Фиби Уоллер-Бридж (герой Бена Уишоу тоже любит проговаривать короткие монологи прямо в камеру).

Что думают о сериале критики и настоящие врачи?

Критики высоко оценили «Будет больно» — сейчас на Rotten Tomatoes у него 92% одобрения (правда, судя по всему, писали про него преимущественно британские издания). Сериал хвалят за правдивую репрезентацию Национальной службы здравоохранения в нулевые, точный кастинг («Лучший перфоманс в карьере Бена Уишоу», — пишет Empire) и то, как ему удается балансировать между драмой и комедией. Британский сайт Virgin Media попросил оценить достоверность шоу врача-анестезиолога Сару (работает в Национальной службе здравоохранения), и она отметила реалистичные сцены хирургических операций и использование медицинского жаргона. Сам Кэй, как бывший медик, высоко оценил декорации, построенные для сериала в заброшенном лондонском университете. Российские врачи тоже успели высказаться о сериале: акушер-гинеколог Юлия Нелина в материале The Village похвалила верно подобранный тон без романтизации профессии, но отметила, что некоторые ситуации все-таки утрированы («не каждый день врач сталкивается с такой жуткой загруженностью»).