Долгожданная «Этерна», «Дюна» и второй сезон «Триггера»: 18 премьер Кинопоиска в январе

Четыре столетия назад династия Оллар захватила власть в государстве Талиг. Молодой принц Альдо Ракан (Анар Халилов), потомок законного короля, мечтает взойти на трон, но у него нет ни состояния, ни собственной армии. Покой династии Оллар охраняет жестокий маршал Рокэ Алва (Юрий Чурсин), непобедимый воин по прозвищу Ворон. Другой важный герой саги — молодой герцог Ричард Окделл (Денис Нурулин) из северных провинций Талига. Его отец-мятежник погиб на дуэли от рук Алвы, поэтому парень мечтает отомстить полководцу, но неожиданно становится оруженосцем Ворона.

«Этерна» — экранизация масштабной фэнтези-эпопеи Веры Камши. Книжная сага «Отблески Этерны» состоит из шестнадцати уже изданных романов, а выдуманный писательницей мир не уступает по проработке «Ведьмаку» Сапковского. Первая часть (с хронометражем в 80 минут!) выйдет уже в январе, а следующие серии стоит ждать в 2023 году.