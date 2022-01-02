Долгожданная «Этерна», «Дюна» и второй сезон «Триггера»: 18 премьер Кинопоиска в январе

Романтическая комедия про симбиотов, культовое аниме про титанов и финский кандидат на «Оскар» — рассказываем о самых интересных новинках месяца в онлайн-кинотеатре, которые можно посмотреть в Плюсе.
Главные хиты
«Дюна»
Премьера: 1 января
Главный фантастический блокбастер 2021 года. Режиссер Дени Вильнёв взялся за сложный материал — культовую книжную эпопею Фрэнка Герберта — и отлично справился. «Дюна» получилась красивым и масштабным зачином будущей франшизы. Молодой Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе) вместе с матерью, леди Джессикой (Ребекка Фергюсон), и отцом, герцогом Лето (Оскар Айзек), отправляется на пустынную планету Арракис, где ведется добыча пряности, позволяющей осуществлять межзвездные путешествия. Теперь семья Атрейдес и ближайшие соратники (Джейсон Момоа, Джош Бролин) отвечают за новые территории перед императором, но барон Владимир Харконнен (Стеллан Скарсгард), предыдущий наместник Арракиса, готовится к мести. А в это время самому Полу начинает постоянно сниться девушка Шани (Зендея). Ответы на вопросы таятся в пустыне у фременов — коренных жителей планеты. Премьера «Дюны» состоялась на Венецианском фестивале. Фильм полюбился и критикам, и зрителям, которые уже ждут продолжение в 2023 году. А пока можно пересмотреть первую часть в 4К на Кинопоиске.
«Веном 2»
Премьера: 1 января
Репортер Эдди Брок (Том Харди) и Веном пытаются ужиться друг с другом: пока человек хочет вернуться к своей журналистской работе, его симбиот мечтает пожирать мозги преступников. Их ссоры и размолвки (не зря фильм называют ромкомом!) прерывает появление нового суперзлодея. Хладнокровный маньяк Клетус Кэссиди (Вуди Харрельсон) тоже получает частичку симбиота и превращается в жестокого Карнажа. Вместе с возлюбленной Визг (Наоми Харрис) они устраивают настоящую резню, помешать которой могут только Эдди и Веном. Фильм балансирует на грани комедии и супергеройского экшена, продолжая традиции первой части. Второй «Веном» в России стал самым кассовым кинокомиксом 2021 года. А на Кинопоиске его можно посмотреть в качестве 4К. Особенно рекомендуем сделать это тем, кто недоумевал на сценах после титров недавнего блокбастера «Человек-паук: Нет пути домой».
«Отряд самоубийц: Миссия навылет»
Премьера: 1 января
Джеймс Ганн стал кумиром гиков после дилогии «Стражи Галактики», которая расширила рамки киновселенной Marvel. После он наведался в киновселенную DC, где у него и вовсе не было никаких продюсерских ограничений. Новый «Отряд самоубийц» (одновременно и сиквел, и перезапуск одноименного фильма 2016 года) получился по-настоящему безумным. Ганн смешал эстетику военных боевиков, красочных комиксов и трешевых хорроров, над которыми работал в начале карьеры на легендарной студии Troma. Отряд суперзлодеев и антигероев вроде Харли Квинн (Марго Робби), Миротворца (Джон Сина) и Бладспорта (Идрис Эльба) отправляется в латиноамериканскую страну с секретной государственной миссией, которая позволит им скостить тюремные строки. «Отряд самоубийц» явно претендует на звание культового фильма: тут есть трогательная акула-людоед (ее озвучил Сильвестр Сталлоне), комедийные ромком-эпизоды с Харли Квинн и море кровавых гэгов. А еще Ганну настолько понравилось работать с Джоном Синой, что он решил снять про его героя отдельный сериал.
«Купе номер 6»
Премьера: 6 января
Финская студентка Лора (Сейди Хаарла) покидает Москву и отправляется в Мурманск, чтобы посмотреть на северные петроглифы. Она не в лучшем настроении: с ней отказалась ехать ее возлюбленная Ирина (Динара Друкарова). Так что ее соседом по купе оказывается вечно нетрезвый и хамоватый шахтер Леха (Юра Борисов). Но совместное путешествие покажет, что и они могут подружиться. Финский режиссер Юхо Куосманен («Самый счастливый день в жизни Олли Мяки») экранизировал одноименный роман Росы Ликсом, но перенес действие в родные нам 90-е, где соседствуют разговоры о «Титанике» и распитие бутылки спирта. Атмосферный роуд-муви отметили в Каннах (Гран-при жюри), а затем показали на «Кинотавре», где фильм собрал максимально теплые отзывы у российских кинокритиков. Финляндия выдвинула «Купе номер 6» на соискание «Оскара», и недавно оно попало в шорт-лист в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
«Триггер», 2-й сезон
Премьера: 7 января
Эксцентричный психолог Артем Стрелецкий (Максим Матвеев) несколько лет провел в тюрьме, после того как его пациент покончил с собой. Экстремальный метод Стрелецкого (он может нахамить или напугать человека ради результата) не находит понимания у профессионального сообщества. Но все же герой возвращается в Москву и снова открывает практику, помогая своим пациентам избавиться от навязчивых неврозов. Правда, и самому Артему помощь не помешает: он зациклен на деле, которое отправило его в тюрьму, пытается помириться с бывшей женой Дашей (Светлана Иванова) и вступает в конфликт со своим отцом-психологом Александром (Игорь Костолевский). Второй сезон «Триггера» обещает еще больше интересных кейсов. Актерский состав там тоже будет звездный: в эпизодах снялись Зоя Бербер, Светлана Устинова, Екатерина Варнава и другие. А посмотреть его можно будет эксклюзивно на Кинопоиске за полгода до телевизионной премьеры на Первом канале.
«Главный герой»
Премьера: 13 января
Комичный Парень (Райан Рейнольдс) работает в Банке, который ежедневно грабят преступники, а улицы Города, где он живет, заполнены агрессивными противниками с оружием наперевес. Но однажды его ошарашивает знакомство с крутой девушкой Милли (Джоди Комер), и тогда он осознает, что является всего лишь персонажем компьютерной игры. Как понять, что ты действительно способен мыслить не по шаблону? И можно ли вырваться из однообразной виртуальной реальности? Режиссер Шон Леви («Ночь в музее») снял захватывающий комедийный экшен с ярким перформансом Райана Рейнольдса. Приятный бонус — Тайка Вайтити в роли эксцентричного гика-миллиардера.
«Этерна. Часть первая»
Премьера: 20 января
Четыре столетия назад династия Оллар захватила власть в государстве Талиг. Молодой принц Альдо Ракан (Анар Халилов), потомок законного короля, мечтает взойти на трон, но у него нет ни состояния, ни собственной армии. Покой династии Оллар охраняет жестокий маршал Рокэ Алва (Юрий Чурсин), непобедимый воин по прозвищу Ворон. Другой важный герой саги — молодой герцог Ричард Окделл (Денис Нурулин) из северных провинций Талига. Его отец-мятежник погиб на дуэли от рук Алвы, поэтому парень мечтает отомстить полководцу, но неожиданно становится оруженосцем Ворона.
«Этерна» — экранизация масштабной фэнтези-эпопеи Веры Камши. Книжная сага «Отблески Этерны» состоит из шестнадцати уже изданных романов, а выдуманный писательницей мир не уступает по проработке «Ведьмаку» Сапковского. Первая часть (с хронометражем в 80 минут!) выйдет уже в январе, а следующие серии стоит ждать в 2023 году.
Новые фильмы
«Орел и решка. Кино»
Премьера: 6 января
Игровая версия популярной передачи о путешествиях. Программа «Орел и решка» переживает кризис: большая часть команды уволилась, поэтому продюсер (Екатерина Варнава) придумывает решение, которое спасет всех. Рейтинги должны поползти вверх, если отправиться на съемки в закрытое государство Абд-Эль-Акри (вымышленная восточная страна со строгими законами). Ведущие (Александра Бортич и Александр Молочников) в компании с невротичным режиссером (Александр Гудков) попадают в настоящий переплет, где найдется место и шуткам о разнице менталитетов, и автомобильным погоням, и даже прогулке по минному полю. Фильм, приуроченный к десятилетию передачи, выйдет эксклюзивно на Кинопоиске.
«Титан»
Премьера: 8 января
Жесткий и яркий боди-хоррор Жюлии Дюкурно, который выиграл «Золотую пальмовую ветвь» в 2021 году. Алексия (Агат Руссель) — стриптизерша, которую приводят в восторг автомобили. Это связано с детской травмой: когда она была ребенком, то попала в аварию, после чего ей в голову вшили титановую пластину. Однажды она беременеет от машины, и с этого момента жизнь Алексии становится совсем невероятной, жестокой и фантастической. Хоррор в лучших традициях Дэвида Кроненберга.
Новые сезоны
«Доктор Кто», специальный эпизод
Премьера: 1 января
Фантастический британский сериал не изменяет себе: рождественские спешелы выходят каждый год. Эта серия расскажет о столкновении Тринадцатого Доктора (Джоди Уиттакер) и злобных далеков, которые терроризируют двух несчастных людей, застрявших во временной петле в канун Нового года. Эпизод «Канун эпохи далеков» открывает долгие проводы Тринадцатого Доктора: на 2022 год запланировано еще два спецэпизода, после чего Уиттакер и шоураннер Крис Чибнелл покинут сериал.
«Открытие ведьм», 3-й сезон
Премьера: 7 января
Экранизация серии романов Деборы Харкнесс, в которых городское фэнтези переплетается с детективной сюжетной линией и мелодраматическими ходами. Историк Диана Бишоп (Тереза Палмер) изучает старинные алхимические манускрипты в библиотеке Оксфорда. В одном из них есть сведения о необычных магических сущностях, поэтому ее помощником в расшифровке становится биохимик Мэттью Клермонт (Мэттью Гуд). Но эта пара не так проста, как кажется: Диана оказывается потомственной ведьмой, а Мэттью — вампиром.
«Супермен и Лоис», 2-й сезон
Премьера: 12 января
Самый взрослый сериал канала CW по мотивам комиксов DC. Кларк Кент (Тайлер Хэклин) и его супруга Лоис Лейн (Битси Таллок) завели детей, устали от шумных мегаполисов и переехали на ранчо. Спасение мира никто не отменял, но куда более важным делом для Супермена становится воспитание сыновей.
«Засланец из космоса», 2-й сезон
Премьера: 27 января
Чудаковатый доктор Гарри Вендершпигль (Алан Тьюдик) из американской глубинки не тот, за кого себя выдает. Под человеческой оболочкой скрывается пришелец, которого прислали на Землю, чтобы подготовить планету к грядущему вторжению. Но вскоре ему приходится погрузиться в социум: Вендершпигль приступает к настоящей врачебной практике и участвует в расследовании таинственного убийства. Постепенно он становится все более человечным, хотя без комичных недопониманий не обходится. Во втором сезоне главному герою придется разобраться, сколько в нем осталось инопланетного.
Любимые сериалы и фильмы
«Рождество, опять»
Премьера: 1 января
Здоровая инди-альтернатива мейнстримным праздничным фильмам. Действие происходит в предрождественском Бруклине, где стоит трейлер скромного парня с говорящим именем Ноэл (Кентакер Одли). Он торгует елками, но сам радостного настроения лишен: недавно его бросила девушка. Тихую рутину прерывает знакомство с Лидией (Ханна Гросс), которую Ноэл находит в парке без сознания. Оператор фильма — Шон Прайс Уильямс, отвечающий за едва ли не половину американского независимого кино («Хорошее время», «Звезда на грани»).
«Атака титанов», все сезоны
Премьера: 9 января
Культовое аниме по мотивам не менее культовой одноименной манги. В этом мире уже давно идет борьба с исполинскими титанами, которые питаются людьми. От чудовищ защищают лишь высокие крепостные стены. Но в один злополучный день титаны прорывают оборону, и подростки Эрен и его сводная сестра Микаса с ужасом наблюдают, как погибают их родные. Тогда герои вступают в армию, которая противостоит исполинам. Сериал будет доступен на Кинопоиске в русском дубляже, с оригинальной аудиодорожкой и русскими субтитрами. Первые три сезона и начало четвертого выйдут в декабре, выход последующих серий — с 9 января.
Для детей
«Приключения Пильи»
Премьера: 1 января
Беспризорница Пилья живет на улицах средневеково-фэнтезийного Туманвиля. Устав от веселой, но нищей жизни, она притворяется принцессой и сразу же попадает в переплет. Принц Роланд превращается в милого и странного котоцыпа из-за козней злобного мага Тристана. Спасти королевство и принца может только Пилья — с помощью друзей и трех пушистых ласок.
«Три орешка для Золушки»
Премьера: 6 января
Новая версия популярной чехословацкой киносказки 1973 года. Она была основана на «Золушке» братьев Гримм в пересказе Божены Немцовой, где вместо феи-крестной фигурировали волшебные орехи. Современный норвежский фильм пойдет по тому же пути: Золушка (Астрид Смепласс) встречает в зимнем лесу принца (Ченгиз Ал), но стесняется назвать свое имя, ведь она всего лишь сирота на попечении у злобной мачехи. Зато волшебные орехи, которые она получила от охотника, помогут ей исполнить любые желания и попасть на королевский бал. В новой киносказке играет звезда «Игры престолов» Кристофер Хивью, а съемки проходили в старинном литовском городке Тракай, где сохранилось два средневековых замка.
«Босс-молокосос 2»
Премьера: 22 января
Сиквел успешного анимационного фильма, который был номинирован на «Оскар» в 2018 году. В оригинале речь шла о семилетнем мальчике Тиме. Он борется с агрессивным капитализмом вместе со своим младшим братом Тедом, который еще носит подгузники, но уже обладает цепким умом и настоящей бизнес-хваткой. Действие «Босса-молокососа 2» разворачивается спустя 40 лет, когда герои выросли и перестали общаться. Но младшая дочь Тима, гениальная Табита, раскрывает новый всемирный заговор, и справиться с ним может только вся семья. За сиквел все так же отвечал Том МакГрат — режиссер оригинального фильма и создатель анимационной трилогии «Мадагаскар».
Автор: Марат Шабаев