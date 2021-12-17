«Веном 2» появится в подписке Кинопоиска. Вспоминаем, чем он хорош

С 1 января сиквел «Венома» будет эксклюзивно доступен в подписке Плюс на Кинопоиске (сейчас фильм можно купить в Магазине). Вспоминаем, чем запомнилось продолжение сольника об обаятельном враге Человека-паука.

О чем фильм?

Действие разворачивается спустя полтора года после того, как в репортера Эдди Брока (Том Харди) вселился Веном, разумный инопланетный симбиот. Благодаря ему у Брока появляются суперспособности, но вдобавок и проблемы: хобби Венома — откусывать людям головы. За полтора года Брок и Веном научились уживаться друг с другом. Они вместе готовят завтрак, ходят за покупками, Брок запрещает Веному есть людей, а тот в целом прислушивается к носителю.

Идиллию нарушает злой симбиот Карнаж, который вселяется в тело серийного убийцы Клетуса Кэссиди (Вуди Харрельсон) и устраивает беспорядки в городе. Остановить его могут только Брок с Веномом.

В сиквеле появились новые герои

Помимо Венома, Брока и его подруги Энн Вейинг (Мишель Уильямс), авторы включили в сюжет детектива Маллигана (Стивен Грэм), который расследует убийства, совершенные Клетусом Кэссиди. Тот, кстати, в тюрьме встретил суперзлодейку Фрэнсис Баррисон (Наоми Харрис) по прозвищу Визг. Она создает звуковые волны, с помощью которых может летать и оглушать людей.

Это самый короткий кинокомикс Marvel

Хронометраж сиквела — всего 96 минут (для сравнения: оригинал длится 112 минут, а свежий «Человек-паук: Нет пути домой» — 148 минут). Режиссер Энди Серкис объяснил это тем, что зрители уже знакомы с героем и им нужно было представить только Карнажа. Поэтому основное время уделили экшену, чтобы фильм получился динамичным и зрители не успели заскучать.

В фильм попали съемки «Матрицы 4»

Кинокомикс и возрождение франшизы Ланы Вачовски снимали параллельно в Сан-Франциско. В сцене, где Эдди Брок забирается на вершину башни Койт, на фоне кружат вертолеты, которые якобы ищут Венома. На самом деле, это вертолеты со съемок «Матрица: Воскрешение», проходивших в центре города.

Том Харди выступил соавтором сиквела

Он помог сценаристке Келли Марсел, которая работала над первой частью. Харди не участвовал в написании диалогов и сцен, он разрабатывал сюжетную линию Эдди Брока. Актер также предложил Серкиса как режиссера сиквела (постановщик оригинала Рубен Фляйшер сосредоточился на комедии «Zомбиленд: Контрольный выстрел»).

«Веном 2» — самый кассовый фильм 2021 года в России

По данным ЕАИС (сервиса Фонда кино, который анализирует данные о кассовых сборах), «Веном 2» собрал в прокате 2,055 млрд рублей. Это самый большой показатель 2021-го на данный момент. Мировая касса блокбастера — более 498 млн долларов.

Бонус: пародийный трейлер «Венома 2», если бы тот был ромкомом

Портал IGN выпустил ролик, где превратил сиквел «Венома» в рождественский ромком про броманс Венома и Эдди Брока, а заодно про отношения репортера с Энн Вейинг. Еще одна сладкая парочка в ролике — злодеи Клетус Кэссиди и Визг.