История отечественного кино от рождения до позднего СССР. Подборка видеоэссе

8 ноября стартовал третий по счету «Культурный марафон» — ежегодный всероссийский проект, который знакомит школьников с мировой и отечественной культурой. В этом году он посвящен теме кино и приурочен к важной дате: 125 лет назад в России состоялся первый киносеанс. В рамках «Культурного марафона» школьники смогут пройти онлайн-тест и понять, какие существуют жанры и как режиссеры управляют эмоциями. Пройти его до 24 декабря можно по этой ссылке.

К «Культурному марафону» мы собрали в один материал серию видеоэссе Кинопоиска «Люди с киноаппаратами», в которой мы планируем рассказать о главных этапах развития отечественного кино — от рождения в 1896 году до наших дней (пока что остановились на эпохе застоя).

История российского кино от рождения до революции

Каким было российское кино до революции 1917 года, то есть до Эйзенштейна, Вертова и Кулешова? Царские кинохроники и Лев Толстой. Первые игровые фильмы: ревнивый Стенька Разин убивает княжну, а ревнивый Алеко — цыганку Азу. Первый полнометражный блокбастер — «Оборона Севастополя». Первые суперзвезды — Иван Мозжухин и Вера Холодная. Первая чернуха — «Дочь купца Башкирова». Первые спецэффекты — исчезающие люди, джампскейры, полет на черте и оживающий портрет. Первый кинокритик — Максим Горький. И многое другое, что было впервые.

Как советский авангард изменил кино

Про что снимали фильмы первые советские режиссеры? Как авторы авангардных 1920-х осмысляли новое устройство общества и переизобретали историю? Какие возможности монтажа они открыли? И почему советский авангард — самое влиятельное течение в истории кино? Во втором выпуске мы рассказываем о рождении и гибели авангарда 1920–30-х годов — времени смелых экспериментов и новаторских приемов, когда кино было молодо, а любое госзадание воспринималось как художественный вызов. Эйзенштейн и Кулешов, Довженко и Пудовкин, Дзига Вертов и Эсфирь Шуб — главные герои этого видео.

Кино сталинской эпохи: между искусством и идеологией

Что такое соцреализм? Чем советские фильмы конца 1930-х отличались от картин эпохи авангарда? Почему тяжелейшие годы Великой Отечественной войны оказались освобождающими для режиссеров? И как в кино воплотился культ личности Сталина? В этом видеоэссе мы рассказываем о кинематографе сталинской эпохи (1930–50-е) — от «Чапаева» и «Веселых ребят» до эйзенштейновского «Ивана Грозного» и послевоенных байопиков и производственных драм.

Оттепельное кино: как родилась и умерла советская новая волна

Кем были режиссеры оттепели? Почему на них так повлияли работы зарубежных коллег — Бергмана, Антониони, Феллини, Трюффо? Почему в названиях фильмов стало так много «я»? Какую роль в развитии новой эстетики сыграла мобильная камера «Конвас-автомат»? И как кинематографисты этого периода переосмысляли войну? В этом видеоэссе мы рассказываем о кинематографе середины 1950-х — середины 1960-х годов, от «Я шагаю по Москве» и «Летят журавли» до «Иванова детства» и «Цвета граната».

Кино эпохи застоя: о чем на самом деле любимые советские фильмы

Чем герои и героини кино эпохи застоя отличались от персонажей оттепельных фильмов? Как режиссеры 1970-х переосмысляли образ Великой Отечественной войны? Почему в кино того периода так много экранизаций русской и зарубежной классики? И как на визуальный стиль позднесоветских фильмов повлияла пленка «Свема»? В этом видеоэссе мы рассказываем о кино эпохи застоя, когда одновременно выходили коммерческие хиты Гайдая, Рязанова, Данелии и Меньшова и авторские произведения Тарковского, Шепитько и Германа.

