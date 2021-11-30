Как стать кинозвездой? Пособие от экспертов, с которыми мы выбирали «Новых русских»

Врубель: С сериальными актерами может произойти взрыв популярности, как это случилось с актрисами из «Чик». Их выброс в медийную волну произошел гораздо быстрее, чем в кино, где действует накопительный эффект. Один успешный проект перевел Варю Шмыкову из разряда неизвестных артисток в разряд звезд, к которым обращаются с большими ролями и рекламными контрактами.

Гнеушева: В становлении актера-звезды важен материал — история, через которую он войдет в медиапространство. У Вари Шмыковой до «Чик» были проекты, но о ней не говорили. В принципе «Чики» почти всем актерам, кроме Иры Горбачевой, изменили судьбу и вывели на другой уровень. Сергей Гилев раскрылся там в своей отрицательной роли, будучи уже взрослым человеком. Так же как и Володя Мишуков стал звездой уже в зрелом возрасте. Стал много сниматься, и случились проекты, которые вывели его в новый ранг.

Корнихин: Когда работаешь над зрительским кино, сразу представляешь себе постер фильма и пытаешься понять, что подумает зритель, пойдет ли он в кино на этот постер с этими актерами? В сериалах же продюсеры сосредоточиваются на попадании актера в роль, учитывая какую-то индивидуальную харизму. Вот, например, Максим Лагашкин, которого мы обожаем и который в последние годы снимается, по-моему, во всех крупных проектах, но при этом его нет в списке новых звезд. Если говорить про формальную узнаваемость, то Лагашкин в топе, но при этом к нему не приклеивается качество суперзвезды.

Москальонова: Помимо хорошего материала, интуиции продюсеров и агентов и, безусловно, таланта и бешеного трудолюбия актеров, есть такие простые вещи, как везение — оказаться в нужное время в нужном месте — или стечение обстоятельств, когда, например, фильмы, которые снимались в разное время, выходят в прокат один за другим. Александр Кузнецов появился сразу в нескольких проектах («Скиф», «Кислота», «Лето», «Лучше, чем люди», «Большая поэзия») и начал съемки в западных фильмах.

И в этом году у Юры Борисова просто марафон премьер и фестивалей, да еще каких! Никогда такого не было, и опять же из-за пандемии, изменения графика релизов все эти картины выходят одна за другой. Но, конечно, повторюсь, чтобы такие истории случались, нужны талант и голова на плечах. С другой стороны, можно сняться в 150 фильмах и не стать суперзвездой, потому что эти фильмы не выстрелили, не стали кассовыми или фестивальными хитами. Очень грубый пример — Александр Яценко, который снимался у Хлебникова, Прошкина, Балабанова, и все говорили, какой Саша — хороший, большой артист. Но должна была случиться сначала «Оттепель» (после которой Авдотья Смирнова сказала Саше: «Поздравляю, ты вырвался из артхаусного гетто»), а потом «Аритмия», и медиа разодрали его на 33 кусочка, десяток международных фестивалей вручили приз за лучшую мужскую роль, и тогда оказалось, что у нас есть великий артист Яценко.