Как стать кинозвездой? Пособие от экспертов, с которыми мы выбирали «Новых русских»

Одни редакции выбирают героев в списки «лучших» и «главных» самостоятельно, другие проводят голосования среди экспертов из индустрии. Чтобы составить список самых перспективных молодых звезд «Новые русские», мы совместили оба подхода: собрали лонг-лист среди редакторов и позвали на выборы во второй тур продюсеров и агентов, которые открыли многих отечественных актеров. Итоговый список из двенадцати имен получился после еще одного редакционного обсуждения.
Кроме выборов, с приглашенными экспертами мы также поговорили о том, что драйвит актерские карьеры на старте, как вообще в России известные люди становятся суперизвестными и есть ли у них перспективы прославиться за рубежом. По мотивам этого разговора получился список рекомендаций для тех, кто хочет стать новыми «новыми русскими» в 2022 году.
Сергей
Корнихин
продюсер, основатель кинокомпании «Друг друга»
Михаил
Врубель
продюсер, соучредитель компании «Водород» и Школы кино и телевидения «Индустрия»
Анна
Арутюнова
специалист в международном продвижении на кинорынках и фестивалях из компании 1-2-3 Production
Наталия
Москальонова
PR-директор кинокомпании «СТВ», студии LOOKFILM, пиар-агент
Наталья
Гнеушева
директор актерских агентств и кастинг-директор
Играйте в театре, ведите соцсети, снимайте видеовизитки
Врубель: Для профессиональных актеров возможность стать заметным через соцсети крайне важна, потому что с большим количеством контента для разных платформ востребованность увеличивается, но при этом все равно идет борьба за то, чтобы быть замеченным режиссерами и продюсерами. Соцсети, скорее, плюс к актерской работе, способ выделить себя. Другое дело, что наш опыт попробовать кого-то из соцсетей без актерского образования приводит к результатам на анекдотическом уровне.
Корнихин: У нас был суперуспешный опыт с Женей Куликом в «Я худею», но есть риск, что он ограничен в своем диапазоне. Если под Кулика сделать персонажа, то это классно сработает и войдет в синергию с его соцсетями, но он вряд ли станет именно актером-звездой, потому что для него выход за пределы его амплуа — это большой вызов.
Гнеушева: В отличие от продюсеров, кастинг-директора и агенты стараются углядеть потенциальных звезд еще до проб. Кого-то мы находим в театрах, кого-то — по различным базам или просматривая видеовизитки. Так получилось с Аленой Михайловой: я нашла ее фотографию, привела к Маше Агранович, режиссеру «Люби их всех», за руку и сказала: «Мне кажется, что она подходит на эту роль, ее надо снимать». Когда Алена ходила на пробы, еще до того, как вышла ее премьера, кто-то на нее сразу хорошо реагировал, а некоторые говорили: «Она странная, неформат». И еще с несколькими моими актерами была похожая история. Но есть какое-то внутреннее понимание, маячок: ты видишь, как актер проявляет себя в театре, на пробах, и чисто интуитивно можешь определить, будет он звездой или нет.
Без профессиональной школы не обойтись
Врубель: Есть несколько примеров талантливых актеров и актрис без образования — те же Саша Бортич и Аглая Тарасова, — но в основном в звездный разряд все-таки попадают люди с актерским образованием. Поэтому в первую очередь новые лица ищутся в театральных вузах и театрах. Еще вот что интересно: мы провели гигантский кастинг на детские роли для фильма «Сто лет тому вперед»; по-моему, посмотрели тысячу детей со всей страны. И я увидел кардинальную разницу между московскими детьми и региональными.
Московские гораздо лучше подготовлены, и видно, что даже с теми, кто еще нигде не снимался, занимались. В регионах с этим полная тишина, там даже близко нет никого способного что-то сыграть. Получается, что весь наш опыт и интуиция иногда не помогают, и подобрать актера можно, только отсеяв огромное количество кандидатов. На главную роль в «Лед» мы посмотрели 350 человек и за две недели до съемок нашли Аглаю Тарасову. Таким количественным методом ты как бы намываешь эту руду, и кто-то намывается потом.
Будьте уникальными — продюсеры и режиссеры это почувствуют
Врубель: Мы снимали Сашу Петрова во «Льде», когда он еще не был суперпопулярным, и Аглаю Тарасову в начале ее карьеры. И вот это ощущение, что артист найден, что это правильный герой для фильма и дальше он станет большой знаменитостью, обычно у всей команды возникает одновременно. Ощущается и общая харизма, и, естественно, проступают актерские способности. При этом звезд, на которых зритель идет в кино, не так уж и много. Тот же Саша Петров, Даня Козловский, может, еще Саша Бортич. Может быть, Ваня Янковский.
Корнихин: Мне кажется, потенциальных звезд определяет также уникальность личности. Бортич, когда пришла к нам в «Как меня зовут», просто взорвала площадку. Такое же ощущение было от Юры Борисова: на кастингах он просто присваивает себе все пространство вокруг. Это явно случилось в «Серебряных коньках», где он перетащил на себя полфильма.
Если взрыв популярности не случился, может сработать накопительный эффект. А может, и нет…
Врубель: С сериальными актерами может произойти взрыв популярности, как это случилось с актрисами из «Чик». Их выброс в медийную волну произошел гораздо быстрее, чем в кино, где действует накопительный эффект. Один успешный проект перевел Варю Шмыкову из разряда неизвестных артисток в разряд звезд, к которым обращаются с большими ролями и рекламными контрактами.
Гнеушева: В становлении актера-звезды важен материал — история, через которую он войдет в медиапространство. У Вари Шмыковой до «Чик» были проекты, но о ней не говорили. В принципе «Чики» почти всем актерам, кроме Иры Горбачевой, изменили судьбу и вывели на другой уровень. Сергей Гилев раскрылся там в своей отрицательной роли, будучи уже взрослым человеком. Так же как и Володя Мишуков стал звездой уже в зрелом возрасте. Стал много сниматься, и случились проекты, которые вывели его в новый ранг.
Корнихин: Когда работаешь над зрительским кино, сразу представляешь себе постер фильма и пытаешься понять, что подумает зритель, пойдет ли он в кино на этот постер с этими актерами? В сериалах же продюсеры сосредоточиваются на попадании актера в роль, учитывая какую-то индивидуальную харизму. Вот, например, Максим Лагашкин, которого мы обожаем и который в последние годы снимается, по-моему, во всех крупных проектах, но при этом его нет в списке новых звезд. Если говорить про формальную узнаваемость, то Лагашкин в топе, но при этом к нему не приклеивается качество суперзвезды.
Москальонова: Помимо хорошего материала, интуиции продюсеров и агентов и, безусловно, таланта и бешеного трудолюбия актеров, есть такие простые вещи, как везение — оказаться в нужное время в нужном месте — или стечение обстоятельств, когда, например, фильмы, которые снимались в разное время, выходят в прокат один за другим. Александр Кузнецов появился сразу в нескольких проектах («Скиф», «Кислота», «Лето», «Лучше, чем люди», «Большая поэзия») и начал съемки в западных фильмах.
И в этом году у Юры Борисова просто марафон премьер и фестивалей, да еще каких! Никогда такого не было, и опять же из-за пандемии, изменения графика релизов все эти картины выходят одна за другой. Но, конечно, повторюсь, чтобы такие истории случались, нужны талант и голова на плечах. С другой стороны, можно сняться в 150 фильмах и не стать суперзвездой, потому что эти фильмы не выстрелили, не стали кассовыми или фестивальными хитами. Очень грубый пример — Александр Яценко, который снимался у Хлебникова, Прошкина, Балабанова, и все говорили, какой Саша — хороший, большой артист. Но должна была случиться сначала «Оттепель» (после которой Авдотья Смирнова сказала Саше: «Поздравляю, ты вырвался из артхаусного гетто»), а потом «Аритмия», и медиа разодрали его на 33 кусочка, десяток международных фестивалей вручили приз за лучшую мужскую роль, и тогда оказалось, что у нас есть великий артист Яценко.
Кроме сериалов, отличный трамплин — авторские фильмы и масштабные проекты со спецэффектами
Врубель: Интересно открывать новые имена на больших фильмах, которые привлекут сюжетом, компьютерной графикой, спецэффектами и так далее. Там, где у продюсеров точно есть что продать зрителю.
Также с непримелькавшимися актерами можно работать в недорогом кино — неважно, авторское оно или зрительское, но там приветствуются эксперименты и риски ниже. А вот в среднем сегменте возникает вопрос: надо ли укреплять картину звездой или необязательно?
Стать молодой звездой можно в любом возрасте
Корнихин: Да, легче искать новые лица среди актеров возраста условной Саши Бортич, а вот открытия типа Сережи Гилева, которому сорок, — редкость. К той же категории можно отнести Алексея Аграновича, который долгое время был за пределами внимания. Потом случился «Юморист», следом у Леши вышло несколько проектов, в том числе в Happy End, и вот он, кажется, тоже нарождающаяся новая звезда. Это крутой актер, у которого есть дополнительная составляющая в виде харизмы и своего взгляда на вещи.
Москальонова: Вспомним Андрея Панина: он до 40 лет во МХАТе двери открывал туда-сюда, пока его Машков не взял в спектакль «Смертельный номер». Благодаря чему Андрея заметило кино, которое его чуть не проморгало. И он стал звездой после 40 лет.
Прославились? Улыбайтесь, но не стремитесь быть везде, даже если все зовут
Москальонова: В отличие от американских и европейских актеров, наши звезды почти никогда не улыбаются на фотосессиях. Для обложек они выбирают чаще всего портреты с очень серьезными лицами. И сколько ни объясняй, что улыбка привлекает, потому что ты открыт в этой позе, — нет, не проходит. Вообще, это отдельное искусство — быть звездой: уметь давать интервью, держаться перед камерой, вести себя на публике. Банально, но, например, прекраснейший артист Тимофей Трибунцев в медийном пространстве мало заметен. Потому что для него внимание неорганично. Так бывает, и это нормально. Но невозможно сказать, что Трибунцев не звезда. Он космос просто. Журналисты, особенно из глянца, требуют молодых. Но, когда ты приводишь им восходящую звезду, сыгравшую в первом кинопроекте, говорят, что она не подходит, и тогда приходится возвращаться к условным четырем лицам, которых снимают для обложек пять лет подряд. Пробить это глянцевое гестапо возможно, только если получится фильм-событие.
Врубель: По поводу одних и тех же лиц у меня двойственные ощущения. С одной стороны, не могу понять наших зрителей: в развитых киноиндустриях звезды снимаются десятилетиями, и нет людей, которые ненавидят Тома Круза, ходят на все фильмы с Томом Крузом, а потом пишут гневные комментарии, почему так много Тома Круза. С другой стороны, это наша проблема, потому что у нас плохо развит институт агентов, и они соглашаются отдавать своих подопечных во все подряд. Могу понять такую стратегию в какие-то голодные периоды или на старте карьеры, но когда эти вопросы закрыты, а актера по-прежнему много… Тот же Безруков, объективно говоря, так убил карьеру.
Стали российской звездой? Можете стать мировой, если повезет и у вас нет внутренних ограничений
Арутюнова: В фильме «Джиа» есть прекрасный момент, когда героиня Анджелины Джоли, начинающая модель, приезжает в Филадельфию, и ей кто-то говорит: «Как только ты начинаешь быть частью настоящего, то тут же становишься частью прошлого». То есть время очень быстро бежит, контента очень много — случается какой-то бум, и всем тут же это надо. Нужно поспевать, оставаться современным и нравиться людям.
Это действительно важный момент, помимо знания английского языка. У меня был опыт продвижения трех наших сериалов: «Обычной женщины» с Анной Михалковой, «Идентификации» с Леной Трониной, которая там снялась еще до Happy End, и «Эпидемии». Все три проекта, а также «Перевал Дятлова», зашли потому, что в них при всей разности и русскости есть нечто универсальное — не только тема, но и лица. Сейчас не надо разделять Россию и мир: нет границ, интернет дает возможность быть везде. У Анны Михалковой, скажем, нет самоощущения российской или русской актрисы. У Саши Кузнецова в голове вообще никаких границ, что и помогает ему продвигаться в мировые проекты. Лена Тронина, я уверена, будет мировой звездой.
Авторы: Лиза Сурганова, Ольга Белик, Филипп Миронов