10 лучших ролей Нины Руслановой

21 ноября умерла Нина Русланова. Широкому зрителю она известна в первую очередь как звезда яркого эпизода. Две трети ее фильмографии действительно составляют уморительные персонажи второго плана: тетки, тещи, соседки, проводницы.

Остальная треть — штучный продукт, ярчайшие женские образы, созданные в фильмах Германа, Данелии и Муратовой, которые дали Руслановой главные роли в своих драмах и трагикомедиях. Уникальное сочетание характерного амплуа и невероятного драматического таланта актрисы, которому было тесно в жестких рамках жанровых конвенций, подарило нашему кино странные, не вписывающиеся ни в какие каноны, невероятно цельные характеры.