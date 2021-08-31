Кино эпохи застоя: как понять любимые советские фильмы

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История отечественного кино

ВидеоКино эпохи застоя: как понять любимые советские фильмы

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Чем герои и героини кино эпохи застоя отличались от персонажей оттепельных фильмов? Как режиссеры 1970-х переосмысляли образ Великой Отечественной войны? Почему в кино того периода так много экранизаций русской и зарубежной классики? И как на визуальный стиль позднесоветских фильмов повлияла пленка «Свема»?

В этом видеоэссе мы рассказываем о кино эпохи застоя, когда одновременно выходили коммерческие хиты Гайдая, Рязанова, Данелии и Меньшова и авторские произведения Тарковского, Шепитько и Германа.

Список фильмов и сериалов эпохи застоя можно посмотреть в специальной подборке.

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Гениальный врач со скверным характером помогает полиции. Исторический детектив с Юрием Колокольниковым
В главных ролях:Юрий Колокольников, Андрей Назимов, Вильма Кутавичюте
Режиссер:Дмитрий Петрунь
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