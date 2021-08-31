Кино эпохи застоя: как понять любимые советские фильмы

Чем герои и героини кино эпохи застоя отличались от персонажей оттепельных фильмов? Как режиссеры 1970-х переосмысляли образ Великой Отечественной войны? Почему в кино того периода так много экранизаций русской и зарубежной классики? И как на визуальный стиль позднесоветских фильмов повлияла пленка «Свема»?
В этом видеоэссе мы рассказываем о кино эпохи застоя, когда одновременно выходили коммерческие хиты Гайдая, Рязанова, Данелии и Меньшова и авторские произведения Тарковского, Шепитько и Германа.
Список фильмов и сериалов эпохи застоя можно посмотреть в специальной подборке.
Предыдущие видео об истории отечественного кино:
- «История российского кино от рождения до революции за 28 минут»;
- «Как советский авангард изменил кино»;
- «Каким было кино сталинской эпохи»;
- «Оттепельное кино: как родилась и умерла советская новая волна»;
- «Как снимал Андрей Тарковский».
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