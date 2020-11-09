10 лучших ролей Армена Джигарханяна

14 ноября скончался Армен Джигарханян, один из самых продуктивных актеров нашего кино. За свою долгую карьеру в кино и на ТВ он создал целую галерею эффектных образов. А ведь были еще десятки спектаклей и озвучание мульфильмов.
Характерный низкий голос и суровая внешность сделали Джигарханяна звездой второго плана, королем эпизода. Военные, прорабы, судьи, управленцы, коварные иностранцы, плутоватые слуги, криминальные авторитеты — вот его примерная актерская палитра. Вспоминаем десять самых главных работ народного любимца.
«Здравствуй, это я!»
Первая большая кинороль Джигарханяна — в военной драме «Здравствуй, это я!». Здесь он проникновенно играет физика, у которого на фронте погибла возлюбленная. Фильм участвовал в конкурсной программе Каннского кинофестиваля.
«Треугольник»
Культовая черно-белая армянская лента про 13-летнего мальчика, которого воспитывают пятеро кузнецов. Одного из них, Мукуча, играет Джигарханян — уже в усах и с характерной сединой.
«Новые приключения неуловимых»
Сиквел культового советского истерна про красных дьяволят стал еще более культовым не без заслуг Джигарханяна. Тут он сыграл штабс-капитана Овечкина, поклонника сигар и бильярда. Главные герои пытаются завербовать Овечкина, но безуспешно.
«Здравствуйте, я ваша тетя!»
Жовиальный судья Криггс, тестостероновый супер-ухажер, которого буквально распирало от собственной сексуальности (обратите внимание на то, что модный полосатый костюм с трудом сходится на Криггсе) — любимый всеми персонаж советской квир-комедии, поставленной по мотивам пьесы Брэндана Томаса и фильмов Чарли Чаплина одновременно.
«Собака на сене»
Тристан, лакей графини де Бельфлор, — одна из самых веселых ролей Джигарханяна в кино. Он непрестанно (и рискованно) шутит, подкалывает секретаря Теодоро (Боярский), влюбленного в хозяйку. Джигарханян вообще много работал в популярном у советских зрителей 70-х жанре костюмированной экранизации новый и старой классики (та же «Я ваша тетя», «Дороги Анны Фирлинг», «Короли и капуста», «Кошка на раскаленной крыше», «Руанская дева по прозвищу Пышка»)
«Место встречи изменить нельзя»
Та самая роль, которая и сделала Джигарханяна народным артистом. Мрачный главарь банды Горбатый был не лишен трагической ноты и сыпал мемами-афоризмами. Присказки вроде «о делах наших скорбных покалякаем», «сдается мне, мил человек, что ты мусорок» и прочие навсегда вошли не только в народный обиход, но и в историю российского неофициального искусства. Большими поклонниками сериала Говорухина были питерские художики из группы «Митьки».
«Тегеран-43»
В политическом триллере Алова и Наумова у Джигарханяна — гомерическая роль почти что главного гада, киллера Макса Ришара, в одной части фильма выдающего себя за гробовщика, в другой — уже постаревшего и тоскующего в одиночестве без дела. Где-то там, на заднем плане суетится полиция (неожиданное явление Алена Делона), но остановить зло под силу только нашему человеку, Игорю Костолевскому.
«Город Зеро»
Безумная фантасмагория Карена Шахназарова про странный город, в котором возможно все, что прежде было нельзя и помыслить в советском кино: голые секретарши, голова на блюде и прочая чертовщина. У Джигарханяна в фильме небольшая, но важная роль директора завода «Росагропром», к которому приезжает в самом начале картины герой Леонида Филатова, чтобы договориться об изменении конструкции кондиционеров.
«Остров сокровищ»
Хриплый голос Джигарханяна часто звучал в мультфильмах. Причем он одинаково шел и добрым персонажам вроде дядюшки Мокуса (странная серия про приключения прямоходящего поросенка Фунтика), и злодеям — тому же одноногому пирату Сильверу из культового фильма Давида Черкасского.
«На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
В последнем фильме Гайдая Джигарханян сыграл плутоватого представителя многонациональной «русской мафии» Каца. На Брайтоне у него вольная жизнь и ресторанчик, — не то что раньше, когда Кац «мучился доцентом в Одесском университете». Как всякий мафиози, он постоянно выступает с предложением, от которого невозможно отказаться: «Кац предлагает сдаться».