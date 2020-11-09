10 лучших ролей Армена Джигарханяна

14 ноября скончался Армен Джигарханян, один из самых продуктивных актеров нашего кино. За свою долгую карьеру в кино и на ТВ он создал целую галерею эффектных образов. А ведь были еще десятки спектаклей и озвучание мульфильмов.

Характерный низкий голос и суровая внешность сделали Джигарханяна звездой второго плана, королем эпизода. Военные, прорабы, судьи, управленцы, коварные иностранцы, плутоватые слуги, криминальные авторитеты — вот его примерная актерская палитра. Вспоминаем десять самых главных работ народного любимца.