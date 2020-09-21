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Умер Армен Джигарханян

На 86-м году жизни скончался народный артист СССР Армен Джигарханян. Об этом сообщил ТАСС его официальный представитель и друг Артур Согомонян.

Джигарханян родился в Ереване в 1935 году. Еще в школе он увлекся театром и кино и в 1952-м пытался поступить в ГИТИС, но неудачно. Позже Джигарханян вернулся на родину и устроился работать на киностудию «Арменфильм» помощником оператора. 

Джигарханян дебютировал в театре 1955 году в спектакле по пьесе Виктора Гусева «Иван Рыбаков», а в 1960-м он впервые появился в кино в драме «Обвал».

Джигарханян известен по ролям в таких фильмах, как «Невеста с Севера», «Когда наступает сентябрь...», «Собака на сене» и «Здравствуйте, я ваша тетя!». Он также появился в сериале «Место встречи изменить нельзя», где сыграл главаря бандитов Горбатого. Кроме того, он озвучил Волка в мультфильме «Жил-был пёс» и Джона Сильвера в «Острове сокровищ».

В 1985 году Джигарханяну присвоили звание народного артиста СССР. 

Источник: ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

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