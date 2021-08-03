Что смотреть дома: «Райя и последний дракон», «Снега больше не будет», «Мистер Корман»

Анимационный блокбастер Disney, драма о массажисте-целителе с Алеком Утгоффом, новый режиссерский проект Джозефа Гордона-Левитта — рассказываем о самых интересных новинках российских и зарубежных стримингов.
Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на КиноПоиск HD. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.
«Райя и последний дракон»
Диснеевская сказка в декорациях Юго-Восточной Азии
Где смотреть: КиноПоиск HD, Okko, ivi
Когда-то в стране Кумандре люди жили в гармонии с драконами, но однажды пришли создания тьмы — друуны — и начали превращать в камень всех, кого увидели. Драконы спасли людей, но сами превратились в изваяния. Годы спустя дочь правителя одного из пяти враждующих племен, Райя, отправляется на поиски последнего дракона, чтобы снова всех помирить.
«Райя» продолжает линейку, начатую «Моаной», в которой целеустремленные героини спасают свой народ, попутно расширяя географию диснеевского мира — например, добавляя туда Полинезию или, как в «Мулан», Китай. Амбиции Дона Холла («Город героев») и его команды куда масштабнее: «Райя» — это своего рода гид по целому региону, Юго-Восточной Азии.
«Снега больше не будет»
Массажист из Чернобыля делает людей счастливыми
Где смотреть: КиноПоиск HD
Украинец Женя (Алек Утгофф из «Очень странных дел») работает массажистом в элитном польском поселке. Пережив чернобыльскую катастрофу, он получил необычный дар: Женя умеет находить болевые точки своих клиентов и одним прикосновением врачует не только их тела, но и души.
Фильм Малгожаты Шумовской, снятый в дуэте с бывшим мужем, оператором Михалом Энглертом, и сам похож на терапию или сеанс массажа. Добродушный, как главный герой, он не обходит острые темы (от наркозависимости до глобального потепления), но убеждает верить в людей, когда верить ни во что не хочется.
«Мистер Корман», 1-й сезон
Джозеф Гордон-Левитт и кризис среднего возраста
Где смотреть: Apple TV+
Джош Корман (Гордон-Левитт) — учитель в средней школе Сан-Фернандо, Лос-Анджелес, который раздавлен рутиной, общением с матерью и соседкой, несбывшейся мечтой и крахом отношений с Меган (Джуно Темпл). И вот ему начинает мерещиться лучшая жизнь, похожая на сцены из кино. После режиссерского дебюта «Страсти Дон Жуана» Гордон-Левитт долго готовился, пока не написал трагикомедию о том, как даже внешне счастливая жизнь скрывает разочарование и желание все переиграть.
«Бердгёрл», 1-й сезон
Супергероиня против корпоративной культуры
Где смотреть: КиноПоиск HD
После гибели отца Джуди Себбен, известная под супергеройским именем Бердгёрл, становится главой компании Sebben & Sebben. И если Бэтмен редко испытывал проблемы на работе в Wayne Enterprises, то для Джуди именно офис станет главным врагом.
«Бердгёрл» — спин-офф сериала «Харви Бердмэн, адвокат», в котором бывший супергерой работал в фирме Sebben & Sebben и защищал в суде анимационных персонажей. В новом шоу акценты сместились на рабочие процессы в корпорации и трудности тимбилдинга.
«Большая секунда», 1-й сезон
Виктор Шамиров снял сериал о том, как снимает сериал
Где смотреть: Start
Костя (Виктор Шамиров) и Кира (Ольга Мотина-Супонева) вместе работают над сериалом о любви. У них разные взгляды на жизнь и жанр, что когда-то привело к некрасивому окончанию их отношений. Герои их сериала — два учителя музыки, Арина (Евгения Борзых) и Ростислав (Дмитрий Лысенков), которые вынуждены разыгрывать влюбленную пару для матери первой (Людмила Артемьева). Шамиров («Со мною вот что происходит») продолжает снимать мелодрамы с трудноуловимым духом старого советского кино.
«Тедди»
Французский комедийный хоррор про оборотня
Где смотреть: Shudder
Тедди (Антони Бажон) двадцать с небольшим, он работает в массажном салоне и живет в домике посреди поля, а его девушка Ребекка (Кристин Готье) скоро закончит учебу. Но однажды Тедди царапает местный волк.
Использовать сюжет об оборотнях как метафору взросления — прием не новый, но братья Людовик и Зоран Букерма помещают его в сатирически описанную французскую глубинку. Вдобавок протагониста играет Бажон, несколько лет назад получивший приз Берлинале за роль в «Молитве» Седрика Кана.
«Рой»
Жуткая драма об отношениях женщины и кузнечиков
Где смотреть: Netflix
Вирджиния (Сулиан Брахим) одна воспитывает дочь и сына после смерти мужа, а зарабатывает разведением кузнечиков для высокопротеиновой муки. Дела идут неважно, но однажды женщина узнает, что кузнечики начинают активнее плодиться, если выпьют человеческой крови.
«Рой» — полнометражный дебют Жюста Филиппо, который получил две награды престижного хоррор-фестиваля в Ситжесе и попал в каннский «Двухнедельник режиссеров». Тогда фестиваль отменили, но теперь потенциальный хит со звездой театра «Комеди Франсез» в главной роли могут увидеть зрители по всему миру.
«Вэл»
Детство, звездные роли и борьба с раком Вэла Килмера
Где смотреть: Amazon Prime
В 2015 году Вэлу Килмеру диагностировали рак гортани. На два года он пропал с экрана, хотя и до этого снимался с перебоями — звездные времена «Лучшего стрелка», «Дорз» и «Схватки» остались далеко позади. Сам Килмер с детства держал камеру в руках, фиксируя домашнюю жизнь, школу, студенческие годы и работы в кино. Богатейший архив решили превратить в фильм монтажеры Лео Скотт и Тинг Пу, работавшие с Хармони Корином. «Вэл» — это, по сути, автобиография Килмера; закадровый текст, написанный актером, читает его сын Джек.
«Виво»
Мюзикл автора «Гамильтона»
Где смотреть: Netflix
Кинкажу Виво (представитель семейства енотовых) — друг пожилого музыканта Андреса, который всю жизнь посвятил музыке и так и не признался любимой женщине Марте в чувствах. Когда он получает от нее письмо, то решает, что Марта должна услышать посвященную ей песню. И Виво отправляется в опасное путешествие, чтобы доставить серенаду Андреса. Прямой конкурент «Души», «Виво» — умилительный мюзикл в пейзажах Латинской Америки и мегаполисов США. Песни написал Лин-Мануэль Миранда, создатель хитового мюзикла «Гамильтон».
«Солдаты-зомби», 1-й сезон
Наркокартель воюет с живыми мертвецами
Где смотреть: Amazon Prime
Мексиканский наркобарон Алонсо Маррокин (Серхио Перис-Менчета) сбегает из тюрьмы и хочет воссоединиться с картелем и сыном. Чтобы помешать Алонсо и все-таки экстрадировать его в США, Маррокина выслеживает отряд военных — сначала живых, потом мертвых. Бравые солдаты не пережили встречу со свиньей, которая после неудачного эксперимента американских ученых превратилась в зомби. Пока Зак Снайдер в «Армии мертвецов» скрещивал зомби-хоррор с фильмом-ограблением, его мексиканские коллеги использовали ту же фактуру для гангстерской драмы.
«О чем-то ином»
Дебют Веры Хитиловой. В главной роли — олимпийская чемпионка
Где смотреть: Mubi
Первый полнометражный фильм Веры Хитиловой — иконы чехословацкой новой волны — состоит из двух частей. В одной, более документальной, показаны тренировки олимпийской чемпионки по гимнастике Евы Босаковой. Во второй — быт чехословацкой домохозяйки. Хитилова монтажно рифмует режимы «дом» и «карьера», а закадровые монологи героинь проясняют, насколько несправедлив этот принудительный выбор, который приходится делать большинству женщин.
Автор: Алексей Филиппов