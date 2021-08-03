Что смотреть дома: «Райя и последний дракон», «Снега больше не будет», «Мистер Корман»

Когда-то в стране Кумандре люди жили в гармонии с драконами, но однажды пришли создания тьмы — друуны — и начали превращать в камень всех, кого увидели. Драконы спасли людей, но сами превратились в изваяния. Годы спустя дочь правителя одного из пяти враждующих племен, Райя, отправляется на поиски последнего дракона, чтобы снова всех помирить.

«Райя» продолжает линейку, начатую «Моаной», в которой целеустремленные героини спасают свой народ, попутно расширяя географию диснеевского мира — например, добавляя туда Полинезию или, как в «Мулан», Китай. Амбиции Дона Холла («Город героев») и его команды куда масштабнее: «Райя» — это своего рода гид по целому региону, Юго-Восточной Азии.