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Что смотрели на КиноПоиск HD в июле

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По традиции делимся топом самых популярных фильмов и сериалов, которые наши подписчики смотрели на КиноПоиск HD в прошлом месяце.

Лидер июля — «Рик и Морти». Проект Дэна Хармона и Джастина Ройланда смотрит каждый пятый зритель КиноПоиск HD в день выхода новых серий. Пятый сезон анимационного сериала про похождения фрика-ученого и его внука привлекает интерес зрителей и к старым эпизодам.

На второе место вернулся «Пищеблок». 1 июля вышла финальная серия, и пользователи смогли увидеть экранизацию романа Алексея Иванова целиком. В июле число подписчиков, посмотревших «Пищеблок», превысило миллион, и оно продолжает расти.

Третья строчка топа (более полумиллиона смотрящих) — у мультфильма «Душа» студии Pixar. В апреле 2021 года картина о загробных приключениях преподавателя музыки получила два «Оскара» и вошла в топ-250 КиноПоиска.

Кто еще попал в десятку?

Топ-10* фильмов и сериалов за июль

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Фильм/Сериал

Изменение позиции

1

Рик и Морти

+1

2

Пищеблок

+1

3

Душа

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4

Гнев человеческий

-3

5

Чудотворцы

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6

Поступь хаоса

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7

Дьявол в деталях

+12

8

Майор Гром: Чумной Доктор

-3

9

Красный призрак

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10

Том и Джерри

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*Рейтинг составлен по количеству подписчиков Яндекс Плюса (включая Плюс и Плюс Мульти с Амедиатекой и more.tv), которые посмотрели более 2 минут фильма, сериала или мультфильма c 1 по 31 июля 2021 года.

Второй месяц в рейтинге держится «Гнев человеческий», который показал самый стремительный рост смотрения на сервисе после «Лиги справедливости Зака Снайдера» и вновь доказал любовь наших зрителей к Гаю Ричи. Не сдает позиций и «Майор Гром: Чумной Доктор». В июле российский блокбастер, основанный на серии комиксов Bubble, стал самым популярным фильмом на Netflix. Зарубежные зрители оценили юмор и спецэффекты и даже назвали Тихона Жизневского «российским Майклом Фассбендером».

Пятая строчка топа — у «Чудотворцев» с Дэниэлом Редклиффом и Стивом Бушеми в главных ролях. Третий сезон сериала-антологии переносит зрителя на Дикий Запад. Хотя «Чудотворцы» лишились своего постоянного сценариста Саймона Рича, они сохранили парадоксальный юмор, звездный каст и преданную фан-базу. Седьмое место занял мрачный детектив «Дьявол в деталях», который в июльском рейтинге располагался на 19-й позиции.

Среди новинок топа — фантастический боевик «Поступь хаоса» с Томом Холландом и Дейзи Ридли и российская историческая драма «Красный призрак» (история о неуловимом партизанском мстителе, лихо уничтожающем нацистских карателей). Внимание ко второй картине обеспечили и свежий взгляд на события Великой Отечественной, и эффектный экшен, и Юра Борисов, исполнивший здесь одну из ролей. За последний месяц об актере говорили очень много: два фильма с его участием показывали в Каннах, еще два попали в программы Венецианского кинофестиваля.

А на десятом месте — «Том и Джерри», которые перешли в подписку в конце месяца. Игровая версия мультфильма с Хлоей Грейс Морец вызвала смешанную реакцию критиков, но, скорее, пришлась по вкусу зрителям.

А еще мы сделали топ-10 самых популярных фильмов и сериалов на КиноПоиск HD. Он строится по числу зрителей, которые смотрели фильм или сериал за последние 30 дней, и обновляется каждый день. С помощью топа можно быстро понять, что популярного вышло за последний месяц. Он доступен на сайте КиноПоиска и в разделе «Мое кино».

Наши премьеры августа — от нового сезона «Ходячих мертвецов» до «Бендера» — мы собрали в этом материале. Что из них попадет в топ? Расскажем в начале сентября!

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В главных ролях:Владимир Канухин, Ирина Чипиженко, Наталья Тетенова, Алексей Шуплецов
Режиссер:Никита Тамаров
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