Продолжаем разбирать пятый сезон «Рика и Морти». Редактор проекта «Люмос» Марат Шабаев рассказывает, что творилось во второй серии и какой во всем этом смысл.

Что происходит в серии?

Обычное утро в семье Смит. Бездельник Джерри готовится к собеседованию. Рик и Морти набираются сил за плотным завтраком, так как планируют убить бога: в прошлом сезоне они расправились с Зевсом, а теперь самое время взяться за христианство. Планы прерывает появление роботов-кальмаров, которые вырезают всех Смитов. Но не волнуйтесь: вскоре мы снова видим героев живыми и здоровыми. Они бегают по дому за странным существом с мишенью в центре тела. В лучших традициях мультсериала его зовут мистер Постоянная Мишень. Оказывается, что Рик создал семьи-обманки, которые должны принять на себя удар в случае опасности. Правда, вскоре эти другие Смиты тоже будут уничтожены. А затем и следующие. И следующие. И так еще пару десятков раз.

Обманки могут делать свои обманки. Паранойя зашкаливает настолько, что начинается одна большая долгая резня, в которой будут погибать новые итерации Смитов. И в конце эпизода мы узнаем, что настоящие (точно?) герои все это время были в космосе в компании клона Бет.

Что значит этот эпизод?

Ни-че-го. Над оголтелыми фанатами «Рика и Морти» принято посмеиваться, мол, все они страдают синдромом поиска глубинного смысла. Наверняка такой найдется и в этой серии. Но ее единственный смысл — в издевательстве над теми, кто ратует за канон. Какие Смиты настоящие? Да не все ли равно! Как мы помним, «настоящие» Бет, Джерри и Саммер вообще остались в «кроненберговской» реальности, а Рик и Морти переселились в альтернативную вселенную еще в шестой серии первого сезона. Так что второй эпизод просто предлагает насладиться бесконечной вереницей убийств основных героев — просто потому, что это весело. Представьте, что вы смотрите фантастическую версию приключений Хитрого Койота и Дорожного Бегуна из Looney Tunes. Или вариацию на тему вымышленного мультсериала «Щекотка и Царапка» из «Симпсонов».

Что можно было не заметить?

Вердикт

Этот эпизод может претендовать на звание одного из самых выдающихся филлеров. Вереница смертей Смитов не двигает основной сюжет мультсериала, но все сделано смешно и задорно. Особенно хорошо удалась сцена после титров (одна из лучших в «Рике и Морти»). Полутораминутный отрывок рассказывает о судьбе деревянного Джерри — последней выжившей обманки. Он спускается к реке, где его ловят бобры, которые обустраивают в его теле нишу для маленьких бобрят. Спустя много-много лет, когда человечество перестает существовать, Джерри находят антропоморфные дятел и дельфин, а затем его голова висит как украшение в баре в новом мире, где живут зеленокожие ковбои. А затем неудачник Джерри становится частью креста, на котором распяли нового Иисуса («Христианство? Опять? После ковбоев?»). Все это сопровождается меланхоличным хитом «Who Wants To Live Forever» группы Queen, который был частью саундтрека «Горца». Хотим отдельное шоу про деревянную голову, которая путешествует сквозь тысячелетия.