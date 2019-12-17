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Подкаст«Рик и Морти»: Как циничная и жесткая комедия стала главным мультсериалом эпохи

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Почему «Рик и Морти» нравятся даже тем, кто не смотрит взрослую анимацию или научную фантастику? О чем на самом деле рассказывает этот сериал за маской циничных шуток и жестоких сцен? Как он повлиял на массовую культуру? Почему фанатов «Рика и Морти» часто критикуют и подшучивают над ними? И как одному из создателей сериала, Дэну Хармону, удалось с честью выйти из скандала, связанного с домогательствами?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают анимационный сериал Adult Swim (в России показывает Кинопоиск HD) и его четвертый сезон со всеми спойлерами.

А в следующем выпуске мы поговорим о сериале «Братья по оружию», вышедшем на HBO в 2001 году (смотрите на «Амедиатеке» и КиноПоиск HD) и ставшем одним из главных проектов о Второй мировой войне.

Подкаст также доступен в Яндекс.Музыке, Apple PodcastsGoogle PodcastsCastbox и других сервисах. А еще выпуски трех наших подкастов доступны на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь и пишите свои впечатления от увиденных проектов и вопросы к ним.

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