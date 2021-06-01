«Рик и Морти» вернулись! Новый сезон начался, как в старые добрые, с передряг и межпространственного кабельного (и секси-Аквамена!)

На КиноПоиск HD стартовал пятый сезон «Рика и Морти». О том, какой получилась первая серия, рассказывает редактор проекта «Люмос» Марат Шабаев.

О чем серия?

Начинается все как обычно: дед и внук пытаются сбежать из очередной передряги, и Морти кажется, что в этот раз они уже не выберутся. Поэтому он решает позвонить Джессике — однокласснице, от которой он без ума — и сильно удивляется, когда она назначает ему вечернее свидание. К счастью, их корабль падает в земной океан. К несчастью, тут живет один из врагов Рика — мистер Нимбус, повелитель воды в красных обтягивающих плавках. В этот раз все обходится, дед и внук оказываются дома. Рик открывает портал («в Нарнию») и выбрасывает туда несколько ящиков с вином, чтобы они настоялись (время в этом мире идет намного быстрее), а затем уже задобрить ими Нимбуса.

Мистер Нимбус, не дожидаясь подарка, прибыл к Смитам. Пока Бет и Джерри всерьез рассматривают идею устроить тройничок с чванливым человеком-амфибией, Рик садится с ним за стол переговоров. К несчастью, в это же время в гости к Смитам приходит Джессика, поэтому Морти приходится открыть портал, чтобы достать вино, которое Рик отправил неизвестно куда.

И все?

Нет. Параллельно в серии разворачивается второй сюжет, связанный с путешествием Морти через «нарнийский» портал. Оказывается, вино уже несколько столетий лежит перед домом очаровательной супружеской пары, похожей на синеватых псов. Добрейший мистер Хуви вызывается помочь Морти и относит вино к Смитам. Но вскоре его ждет ужасная новость: время в его мире летит намного быстрее. Его не было полминуты, а в Нарнии прошли долгие годы — жена мертва, дома остался лишь мстительный сын, который убивает отца.

Морти отправится в этот мир еще несколько раз, и там все снова поменяется. В конце концов потомки Хуви начнут верить в то, что злобный пришелец Морти вернется вновь, а потому им надо создать свой орден и нести дозор (примерно как в «Игре престолов»).

А кто вообще такой мистер Нимбус?

Зрители сравнивают сексуального повелителя океанов с Акваменом в исполнении Джейсона Момоа, но еще он похож на Нэмора из Marvel. Нэмор был одним из первых противников Фантастической Четверки и лично Рида Ричардса, лидера команды. Кстати, сценарист этой серии Джефф Лавнесс работал над марвеловскими комиксами про Человека-паука, Грута и Нову, а еще написал сценарий к третьему «Человеку-муравью».

Что можно было не заметить?

Название (Mort Dinner Rick Andre) отсылает к фильму Луи Маля «Мой ужин с Андре» (1981) и «Шоу Эрика Андре» (2012).

В самом начале серии в одном из кристаллов отражаются Рик и Морти, одетые как Блэйд.

Морти смотрит межпространственное кабельное ТВ, где рекламируют о-о-о-очень привлекательную приставку «Нинтендо 69». Ждем предзаказов!

Мистер Нимбус упоминает Дайан — покойную жену Рика и мать Бет.

Также Нимбус отмечает нерасторопность Морти и говорит, что Кайл был куда лучше. Может, мы наконец узнаем что-то о предыдущих сайдкиках Рика?

Вердикт

Это довольно обаятельная серия, особенно хорошо удалась часть с целой цивилизацией, построенной на ненависти к Морти. Пятый сезон открывается классическим эпизодом в духе ранних «Рика и Морти» (никаких чрезмерных метазаигрываний, как в четвертом сезоне!). И заодно приоткрывает завесу прошлого — кажется, рано или поздно мы узнаем, что случилось с матерью Бет.