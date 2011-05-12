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«Стражи Галактики» и бывшая Рика: Разбор 9-й серии нового сезона «Рика и Морти»

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Планета, извергающая детей, древнегреческие мифы, Куарон и новые мемы. Смотрим, что произошло в девятой серии «Рика и Морти» — пожалуй, самом незамысловатом эпизоде сезона.

Осторожно: спойлеры!

О чем серия?

Джерри везет всю семью в поход, позабыв о благах цивилизации. Дети недовольны: Саммер мечтала накуриться с друзьями, а Морти хотел рубиться в видеоигры. Планы прерывает сообщение о том, что Рик, возможно, станет отцом. Ему постоянно пишет девушка, сообщающая, что вот-вот родит. Поэтому семейная машина Смитов выпускает крылья и устремляется к другой планете. Вскоре оказывается, что эта планета — ее название Гея — и есть бывшая Рика, а из ее жерла фонтанируют тысячи глиняных детей. Пока Рик и Бет модернизируют процесс родов (новорожденные сразу делятся на касты), после которого начинается стремительное развитие местной цивилизации, Джерри с детьми все же отправляется в поход. Саммер и Морти быстро оставляют отца и натыкаются на потерпевший крушение корабль, в котором находятся космические бонги и панель управления, похожая на консоль. Хоть какие-то весенние каникулы! Незадачливый отец случайно попадает в центр распределения детей Рика и Геи, который отправляет его к касте неудачников. Впрочем, для них он становится чем-то вроде божества.

Тем временем пожаловал еще один бывший парень Геи — Зевс. Противостояние с Риком на орбите (обычная кулачная драка) заканчивается смертью бога, в голову которого обкуренная Саммер и тугодум Морти вгоняют космический корабль. Огромное тело падает на Гею, она начинает извергать лаву, хороня свежевыстроенную цивилизацию и почти всех своих детей. А Смиты отправляются домой. Еще один катаклизм — хорошее выдалось приключение!

Главные отсылки

  • Название серии «Дитя Риковеческое» («Childrick of Mort») отсылает к антиутопии «Дитя человеческое». Правда, сходства между ними минимальное. Альфонсо Куарон рассказывал о мире будущего, в котором человечество потеряло способность к репродукции, но одна женщина каким-то чудом все-таки смогла забеременеть. В эпизоде «Рика и Морти» речь идет о том, что гениальный ученый в теории может оплодотворить планету.
  • «Разве не очевидно, Морти? Я трахнул планету!» — гордо заявляет Рик. Это довольно вульгарное и перевернутое описание сюжета марвеловского блокбастера «Стражи Галактики. Часть 2», в котором разумная планета Эго, принимающая обличье Курта Рассела, смогла оплодотворить земную женщину. Еще одна отсылка к «Стражам»: дети Рика и Геи напоминают Грута. К тому же в их лексиконе присутствует только одна фраза — «Я есть».
  • В эпизоде большое количество мифических и религиозных аллюзий. Комментировать наличие Геи и Зевса даже не нужно — вот вам греческие боги, существующие в качестве представителей других инопланетных видов (кажется, здесь сценаристы вдохновлялись «Звездным путем» и все теми же фильмами Marvel, в которых скандинавские божества жили на другой планете). А дети Геи сделаны из глины, как големы в еврейской мифологии. Без библейских отсылок тоже не обошлось: божественный Джерри раздвигает речные воды посохом, будто Моисей.
  • Саммер и Морти находят потерпевший крушение космический корабль с мертвыми пассажирами — это очередная отсылка к «Чужому» и «Прометею» в этом сезоне.

Классовое общество по версии Рика Санчеза

Модернизировав роды Геи, ученый выстраивает целый конвейер, подвергая миллионы детей деформациям, которые задают им профессиональные качества. Будущие адвокаты, к примеру, минуют трубу нравственности. Атлеты проходят через сектор интровертов — они будут унижать математиков, чтобы из них получились астрономы. Драматурги при рождении получают несколько ударов ниже пояса. Просмотр инцестуального порно формирует касту психоаналитиков. А бесполезных инфлюенсеров, гурманов и диджеев сразу отправляют на свалку. Хорошая шутка для самоироничных зумеров и всерьез настроенных бумеров.

Джерри против всех

«Расслабься, Джерри, мы туда и обратно, и потом ты сможешь вернуться к своему дебильному отпуску с семьей, которой ты не нужен», — высокомерно бросает Рик. Джерри, главный козел отпущения, наконец-то взбунтовался и стал королем неудачников. Даже голая задница Джерри (он ходит в откровенной набедренной повязке) олицетворяет максимальную раскрепощенность отца семейства. Давно пора! Тем более именно Джерри, а не Рик, спасает Бет от смерти в конце эпизода. Пожалуй, это главный бенефис безработного и скучного мужчины за весь сезон.

Новый мем

Фраза Рика («Я трахнул планету!») станет очередным мемом, порожденным анимационным шоу. Вот, к примеру, на Reddit уже шутят про коронавирус и нефтяные компании.

Вопрос: «Что ты делал в этом году?» Парень, который съел летучую мышь: «Разве не очевидно, Морти? Я трахнул планету!»

Вердикт

Пожалуй, это самый незамысловатый эпизод во всем четвертом сезоне. Но такая передышка зрителю нужна, особенно после того метанарратива, которым создатели «Рика и Морти» щедро сдабривали каждый сюжет на протяжении последних недель. «Мне кажется, что кто-то просто сказал: „А что если Рик трахнет планету?“» — описывает замысел эпизода Дэн Хармон. Ну да, куда уж проще? Добавить к этому нечего, разве что семья Смит в очередной раз осознала свои проблемные точки и нашла маленькие решения: Бет и бросивший ее отец отлично сработались вместе, Джерри стал всемогущим, осознав свое ничтожество, а видеоигры Морти и легкая наркозависимость Саммер помогли им протаранить голову Зевса. Правда, попутно они создали и уничтожили целую цивилизацию. Что ж, такова плата за моральные уроки в мире «Рика и Морти».

Смотрите все сезоны «Рика и Морти» на КиноПоиск HD.

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Режиссер:Роман Волобуев
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