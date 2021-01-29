СМИ прочат Арми Хаммеру конец карьеры. Агентство WME разорвало контракт с актером

В начале января Арми Хаммер оказался в центре скандала. В сети появились неподтвержденные переписки, в которых актер называет себя каннибалом и признается собеседнице, что хотел бы «съесть ее» и «выпить ее кровь».

Вскоре против Хаммера выступила его бывшая партнерша, писательница Джессика Чинчин Энрикес: «Если вы по-прежнему не верите в подлинность тех сообщений (а они настоящие), то, возможно, вам стоит задуматься, почему мы живем в обществе, которое сомневается в словах жертвы, а не абьюзера».

Позже историю подхватил Daily Mail. Таблоид привел скриншоты анонимного Instagram-аккаунта Хаммера, где он признается в употреблении наркотиков («Развод — настоящее веселье, но не такое, как вещества», — сказано в одном из постов), а также опубликовал видео, на котором актер, сидя в машине, слизывает белые кристаллы с руки приятеля. Также издание выложило новые переписки, гдн Хаммер, среди прочего, утверждает, что любит душить женщин до потери сознания.

На фоне скандала Хаммер покинул несколько проектов. Кроме того, крупнейшее голливудское агентство WME разорвало отношения с актером.

4 февраля Variety выпустило материал о том, что происходит вокруг Хаммера и как будет развиваться его карьера после скандала. Вот главные тезисы:

Адвокат Хаммера Эндрю Бреттлер считает, что заявления в адрес актера «явно не соответствуют действительности», а сексуальные связи между ним и его партнерами происходили по взаимному согласию. Юрист убежден, что все обвинения — попытка запятнать репутацию его клиента.

Сам Хаммер назвал обвинения «злобными и ложными онлайн-атаками».

Когда в сеть выложили ролик, в котором Хаммер принимает наркотики, он уточнил, что часть контента «была украдена из его Instagram», фактически подтвердив, что некоторые видео не являются фейком.

По данным Variety, юристы Хаммера хотят, чтобы Instagram и Facebook проверили подлинность скриншотов с переписками, и уже обратились для этого в суд.

Никто из возможных потерпевших пока не подал в суд на Хаммера. В окружении актера считают, что у него есть основания для иска о клевете, но сейчас он занят вопросами, связанными с опекой над детьми.

После того как в сеть попали скриншоты, Хаммер покинул мини-сериал «Предложение» о создании «Крестного отца» и экшен-комедию с Дженнифер Лопес «Скоростная свадьба». Актер заявил, что ушел из проектов сам, но Variety пишет, что в обоих случаях студии попросили его их покинуть. Кроме того, за увольнение из «Скоростной свадьбы» Хаммер получит компенсацию. Это указывает на то, что он не нарушил условий контракта, связанных с его имиджем.

До обвинений Хаммер успел сняться в нескольких фильмах. Самый крупный из них — «Смерть на Ниле» о приключениях Эркюля Пуаро. Картина должна выйти в сентябре, и, как пишет Variety, Disney может исключить Хаммера из рекламной кампании, чтобы не ассоциировать картину с его скандалом. Два других фильма с актером, малобюджетный триллер «Траффик» и комедия Тайки Вайтити «Следующий гол — победный», также запланированы на этот год, однако их производители пока не комментируют ситуацию с Хаммером.

В будущем Хаммер должен сняться в триллере «Шпион на миллиард долларов» с Мадсом Миккельсеном и сиквеле «Назови меня своим именем», но пока не ясно, будут ли продюсеры с ним работать.

Как будет развиваться карьера Хаммера, тоже неизвестно. В окружении актера считают, что он продолжит сниматься, когда скандал закончится, а один из агентов убежден, что в обвинениях нет оснований для пожизненного прекращения работы с ним. Впрочем, другой агент думает иначе: «Я бы не хотела, чтобы Хаммер был рядом с моими клиентами. Такие люди могут стать проблемой и навредить чужим карьерам». Студийные боссы шокированы обвинениями и пока не хотят связывать свои проекты с именем Хаммера. «Это совсем не похоже на то, как мы себе представляли Арми Хаммера. Очень неожиданно», — цитирует Variety мнение крупного инсайдера о двойной жизни актера.