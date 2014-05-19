Космическая депрессия и «Звездные войны»: Каким получился финал 4-го сезона «Рика и Морти»

Четвертый сезон «Рика и Морти» подошел к концу, оставив фанатов в недоумении. Разбираемся, из чего состоит финальная серия.

Осторожно: спойлеры!

Что происходит в серии

Крутая Бет руководит группой космических ополченцев, восставших против власти новой Галактической Федерации, но вскоре узнает, что она, возможно, клон, которого создал Рик Санчез. В поисках ответов Бет отправляется на Землю, но ученый ничего не говорит. В это же время Морти и Саммер сражаются за пояс невидимости, подаренный дедом, а Джерри и земная Бет идут на семейную терапию. Внезапно появившаяся Галактическая Федерация угрожает массовым геноцидом при помощи нового оружия (Планетарный уничтожитель NX-5). Фашистской организацией руководит старая знакомая семьи Смит — Тэмми, школьная подруга Саммер.

Она похищает обеих Бет, а все ее родственники отправляются в спасательную миссию. Несмотря на убийство Тэмми (Рик простреливает ей голову), Федерация все еще продолжает уничтожать землян. Руководит этим еще один старый знакомый, Птичья Личность, воскресший и ставший Феникс-личностью. Морти и Саммер выводят из строя луч Планетарного уничтожителя. Он не может уничтожать джинсы Wrangler согласно рекламному контракту, поэтому штаны Морти выводят его из строя. Рик сходится в затяжной схватке с бывшим крылатым другом. Поражение ученого прерывают появление обеих Бет (крутые женщины не нуждаются в спасении!) и комическая выходка Джерри. Семья Смит победоносно возвращается домой, где оказывается, что Рик сам не в курсе, какая из его дочерей настоящая, потому что стер свою память. Но всем на это наплевать (теперь у них есть две Бет!). Ученый остается в грустном одиночестве, потеряв всякий интерес и уважение со стороны родственников.

Главная отсылка

Название серии «Звездные Морти: Возврикщение Джерри» (Star Mort Rickturn of the Jerri) намекает на финальный эпизод оригинальной трилогии «Звездных войн» — «Возвращение джедая». В сюжете встречаются и другие аллюзии на космическую сагу Джорджа Лукаса. Планетарный уничтожитель NX-5 описывается как продвинутая версия «Звезды смерти»: в конструкции нет роковых изъянов вроде секретной шахты, обстрел которой ведет к уничтожению всей станции. Саммер и Морти, брат и сестра, объединяют свои усилия в борьбе с Галактической Федерации, правда, в отличие от Люка и Леи Скайуокер, предпочитают обойтись без поцелуя. А вернувшийся из небытия Птичья Личность (теперь Феникс-личность) выглядит как жертва кибернетических операций в духе тех, что перенес Энакин Скайуокер при трансформации в Дарта Вейдера. Правда, есть в нем что-то и от Терминатора — например, мигающий красный глаз.

Пасхалки и микроотсылки

Рик предлагает сходить в McDonald’s или Wendy’s, которые должны им денег. Первая сеть фастфуда перевыпустила сычуаньский соус (старинное промо к мультфильму «Мулан») после упоминания в «Рике и Морти», а для Wendy’s создатели мультсериала месяц назад выпустили полноценный рекламный ролик.

Доктор Вонг, семейный консультант Смитов, презрительно бросает во время сессии: «А еще по телику британцам дают призы за выпечку». Это описание популярного шоу «Лучший пекарь Британии».

Космическая Бет и Рик Санчез в ходе сражения в гараже используют покеболы, из которых вырываются агрессивные существа, напоминающие покемонов.

«Не думал, что погибну вот так. Венеция вообще не рядом, да и ты далеко не карлик в дождевике», — говорит Рик, почти сраженный Феникс-личностью. Это описание финала культового фильма ужасов «А теперь не смотри». В конце эпизода Рик остается в гараже наедине с прикованным бывшим другом, желающим его убить. Это напоминает последнюю сцену комедийного хоррора «Зомби по имени Шон».

В сцене после титров можно заметить анимационную копию Дж. Майкла Мендела, скончавшегося в прошлом году продюсера «Симпсонов» и «Рика и Морти».

Возвращение к основной сюжетной линии

Шестой эпизод сезона с нарративным поездом («Риконечная Мортистория») настраивал зрителей на то, что теперь мультсериал превратится в череду забавных, но не особо связанных сюжетов. А над фанатскими ожиданиями (увидеть старых героев и продолжение основной сюжетной линии) шоураннер Дэн Хармон откровенно смеялся. И вот, какая неожиданность, в финале четвертого сезона все это случилось! Клонированная Бет уже давно не дает покоя фанатам: в серии «Основы Бет» (третий сезон, девятый эпизод) женщина обращается к отцу с дилеммой: стоит ли ей стать космической оторвой, бросив семью, или превратиться в примерную мать? Тогда зритель остался в неведении, теперь же он узнает, что Рик сделал копию своей дочери, но предпочел сам забыть, какая из них настоящая. Вместо того чтобы сделать выбор за Бет, как дочь просила, он выбрал развилку.

Джерри вновь на коне (а вернее, на мусоровозе)

Самый бесполезный персонаж (по мнению своих же родственников) во второй части сезона получил довольно много экранного времени. В финале Джерри мучился вопросом, может ли он справить малую нужду, будучи невидимым, и даже учинил комический выход с трупом Тэмми, заставив Феникс-личность на время поверить в то, что она жива. Выходка в духе культовой комедии «Уик-энд у Берни».

И не вздумайте пропускать сцену после титров, которая достойна звания лучшей в сезоне. Джерри выкидывает пояс невидимости в мусоровоз, который становится невидимым. Это приводит к забавному ДТП, а сам Джерри отправляется творить правосудие на новом транспорте. Кажется, это супергерой, которого нам всегда не хватало.

Космическая депрессия

Финал оставляет опустошенного Рика наедине со своими демонами. Эксцентричная выходка с клонированием Бет отвернула от него всех, включая верного Морти. Своим поступком ученый снова продемонстрировал нежелание брать на себя ответственность за близких. Именно поэтому его удел — скорбное одиночество. Нечто похожее мы уже видели в финале второго сезона, когда Рик, осознавший свою токсичность для семьи Смит, самолично отправился в галактическую тюрьму. Этот эпизод также показал, что другие персонажи могут иметь самостоятельные сюжетные арки (Морти и Саммер против пришельцев, Джерри с куклами-марионетками, Бет и Бет со своими комплексами), не требующие его непременного участия.

Вердикт

Череда метаэпизодов и одиночных приключений прервалась в финале, шоураннеры оказались не такими уж радикалами. В этой серии собрано все лучшее, что есть в «Рике и Морти»: отъявленный нигилизм, бесконечные отсылки и долгоиграющая сюжетная линия. Именно последняя призвана подбодрить приунывших фанатов, которым явно не хватало в сезоне развития персонажей. Куда она заведет дальше, узнаем не раньше чем через год.