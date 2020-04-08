Роберту Паттинсону — 35! Вот пять его необычных ролей (для одной из них он вдохновлялся «Братом»!)

13 мая Роберту Паттинсону исполнилось 35 лет. С тех пор как актер перестал играть вампира Эдварда Каллена в «сумеречной саге», прошло уже 10 лет. За это время Паттинсон снялся у Кроненберга, Херцога и Нолана, полностью изменив свой актерский имидж. В честь юбилея вспоминаем выходы Паттинсона, которые заставили Мэтта Ривза утвердить его на роль Бэтмена (все они доступны на КиноПоиск HD).

«Хорошее время»

У мелкого преступника Конни Никаса (Паттинсон) есть брат Ник (Бенни Сэфди), а у Ника есть ментальные особенности. От безнадежности Конни втягивает его в ограбление банка. Но грабеж идет не по плану, и Ника ловят полицейские. Чтобы вызволить брата, Конни отправится в ночное путешествие по Нью-Йорку, полное вранья, ЛСД и крайне необдуманных решений.

Эта роль показывает, что Паттинсон умеет играть не только романтических героев. Скользкий эгоист Конни Никас, чьи волосы засалены, а взгляд вечно безумен, похож на типичного персонажа Нового Голливуда — потерянного, сломанного и импульсивного бунтаря. Кстати, для роли киноман Паттинсон вдохновлялся не только «Исправительным сроком» с усатым Дастином Хоффманом, но и «Братом» Балабанова.

«Высшее общество»

Недалекое будущее. На Земле все плохо, поэтому власти отправляют к ближайшей черной дыре команду, состоящую сплошь из уголовников, приговоренных к пожизненному заключению или смертной казни. К концу путешествия в живых на борту корабля остаются лишь суровый аскет Монти (Паттинсон) и его дочь, родившаяся уже во время полета.

Прославленная француженка Клер Дени в 70 лет сняла свой первый в карьере англоязычный фильм и первый же сай-фай. Впрочем, это условная фантастика, наводящая на горькие размышления о человеческой природе и передающая привет Тарковскому. В «Высшем обществе» Паттинсон ходит с непроницаемым лицом, но это не мешает ему изображать самого человечного героя в этом отряде самоубийц. А еще на финальных титрах он поет вместе с группой Tindersticks.

«Девица»

Дикий Запад. Юноша по имени Сэмюэл Алабастер (Паттинсон) отправляется в дальний путь, чтобы спасти похищенную возлюбленную Пенелопу (Миа Васиковска) и предложить ей руку, сердце, пони по кличке Ириска и песню «Сладкая булочка».

Снявшие «Девицу» братья Зеллнер лихо перевернули с ног на голову, кажется, все на свете — от гомеровской «Одиссеи» и рыцарского романа до классического вестерна и актуальной фемдрамы. Паттинсон, играющий здесь горе-спасителя, чьи неуклюжие подвиги никому не нужны, в этот антивестерн вписался идеально, с легкостью доказав, что способен быть уморительно смешным. Впрочем, не так уж трудно было разглядеть комический потенциал в артисте, чья карьера стартовала с образа инфернального байронического героя-любовника.

«Маяк»

Конец XIX века, островок близ побережья Новой Англии. Два смотрителя маяка — бывалый морской волк Томас (Уиллем Дефо) и его молодой помощник Эфраим (Паттинсон) — не сразу находят общий язык. Вздорный старик травит морские байки, пьет горькую и самостоятельно ухаживает за фонарем маяка, не подпуская к нему помощника. Тот в это время сдается на милость нарастающей паранойе, подпитываемой запретами наставника, изоляцией и бесконечным штормом.

В эстетском черно-белом арт-хорроре Роберта Эггерса актер впечатляюще эксплуатирует свое умение изобразить опасного человека, не прилагая, казалось бы, видимых усилий. Эфраим медленно, но верно соскальзывает в безумие, а суровый пейзаж превращается в декорацию для лавкрафтианского ада. Эксцентрика Дефо и Паттинсона — едва ли не главный аттракцион «Маяка»: пока первый пердит, готовит и превращается в дьявола, второй мечтает о сексе с русалкой, маниакально избивает чайку и берется за топор.

«Довод»

Безымянный оперативник секретной службы «Довод» (Джон Дэвид Вашингтон) пытается остановить русского олигарха (Кеннет Брана), который способен управлять течением времени и хочет уничтожить весь мир. В операциях Протагонисту помогает щеголеватый британский агент Нил (Паттинсон), у которого есть не только лицензия на убийство, но и магистерский диплом по физике.

Впечатлившись игрой Паттинсона в «Хорошем времени», Кристофер Нолан взял актера на одну из главных ролей в свою шпионскую фантастику, призванную спасти кинопрокат. Но в этом фильме у героев одна функция — служить проводниками по истории, так что многого от Паттинсона не требовалось. Его главная задача — одинаково стильно смотреться как в дорогих костюмах, так и в бронежилете. И, надо сказать, он справился с ней на ура.

Автор: Дмитрий Молчанов, Михаил Моркин