Роберт Паттинсон дал интервью из изоляции. Рассказал про «Бэтмена», «Довод» и макароны

Роберт Паттинсон дал большое интервью журналу GQ. Сейчас актер соблюдает карантин, поэтому общение с журналистом проходило через видеочат. Он рассказал о своем текущем состоянии, тренировках и о любви к макаронам. А также сделал несколько автопортретов для материала.

Про изоляцию

С тех пор как Warner Bros. заморозила съемки «Бэтмена», Паттинсон находится в изоляции в Лондоне вместе со своей девушкой. Актер признается, что практически потерял счет времени: «Мне кажется, что вместо двух недель прошло два года». Своим ноутбуком он почти не пользуется. Иногда Паттинсон выходит на пробежки по парку, но даже прогулки во время карантина пугают его: «Я словно нахожусь под арестом».

Про съемки в «Доводе»

Актер рассказал, что съемочная группа фильма насчитывала 500 человек. 250 из них принимали участие в съемках на территории разных стран. По его словам, в каждой сюжетной линии будет масштабная экшен-сцена, которая похожа на кульминацию полноценного фильма, а не эпизода. Отдельно Паттинсон хвалит визуальные эффекты «Довода». Чтобы увидеть их, некоторые члены съемочной группы приходили на работу в свои выходные. На вопрос о сюжете фильма Паттинсон отвечает, что практически его не помнит. Сам Нолан, которому GQ также дозвонился, отчасти подтверждает слова актера, намекая, что задумка будет понятна после просмотра финальной версии.

Про тренировки

По словам Паттинсона, он временно оставил силовые тренировки. Инструктор, которого наняла студия, дал ему для занятий балансировочную платформу, однако актер игнорирует советы. При этом его партнерша по фильму Зои Кравиц тренируется пять дней в неделю.

Про питание на карантине

Паттинсон рассказывает, что во время изоляции ему пришлось смотреть на YouTube, как приготовить пасту в микроволновке. Результат оставил желать лучшего. «На деле это довольно отвратительно», — признается актер. Паттинсона выручает диета, необходимая для роли «Бэтмена». В нее входят, например, овсянка с ванильным протеиновым порошком и тунец с соусом Табаско.

Про макаронный бизнес-план

Отдельно актер упомянул макароны. Год назад у него появилась бизнес-идея — сделать пасту такой же доступной едой, как бургеры и пицца. Паттинсон даже обсуждал план с владельцем одного из ресторанов.

Во время интервью он решил показать, как паста выглядела бы под его брендом. Для приготовления ему понадобились следующие ингредиенты:

Одна коробка кукурузных хлопьев («Я пришел в магазин, но у них не оказалось сухарей. Ну и такой: "Да фиг с ним. Возьму хлопья, это все равно та же хрень"»);

Одна большая зажигалка («Я всегда хотел готовить с настоящим огнем, это своего рода фишка в виде подожженных краев»);

Девять упаковок нарезанного сыра;

Соус («Вообще любой соус»).

Сначала он достает фольгу, и делает из нее подобие выпуклой сферы. Поверх нее насыпает сахар, на который кладет кусочки сыра, а затем опять сахар. Последний слой он поливает соусом.

Далее Паттинсон насыпает макароны пенне в миску с хлопьями, заливает их водой и кладет на восемь минут в микроволновку. Полученную смесь он добавляет в вышеупомянутую фольгу с сыром. Верхний слой аккуратно обжигает. «Похоже, я вообще не умею готовить», - констатирует актер. После этого он берет сферу, напоминающую подушку, вновь оборачивает фольгой и кладет на десять минут в духовку. «Ты выглядишь так, словно варишь мет», — шутит журналист. Когда Паттинсон отходит, духовка издает громкий хлопок, напоминающий выстрел.

Фото: Роберт Паттинсон/GQ