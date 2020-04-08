«Дьявол всегда здесь»: Что нужно знать о триллере с Томом Холландом и Робертом Паттинсоном

На Netflix вышел «Дьявол всегда здесь» — готический триллер по роману водителя грузовика из американской глубинки. Марат Шабаев рассказывает, почему этот мрачный фильм со звездным составом стоит посмотреть.

О чем это?

Действие фильма разворачивается в Америке 1940—1960-х. Травмированный солдат Уиллард Расселл (Билл Скарсгард), повидавший ужасы на Тихоокеанском театре военных действий, возвращается к маме в Коул-Крик в Западной Виргинии. По пути домой он останавливается в городке Мид в штате Огайо, где встречает официантку Шарлотту (Хейли Беннетт), свою будущую жену. Вскоре у них появляется сын Арвин, а затем и дом в еще одном богом забытом городишке Нокемстифф недалеко от Мида. Уиллард возводит посреди леса простой деревянный крест, но бог не может или не хочет отвести от этой семьи беду.

Билл Скарсгард и Майкл Бэнкс Репета

Чуть позже Арвин переезжает жить к бабушке и дяде, которые заботятся о девочке Леноре, чьи родители бесследно пропали. Спустя несколько лет повзрослевшие Арвин (Том Холланд) и Ленора (Элайза Сканлен) держатся вместе, будто родные брат и сестра. Но лишь до момента, когда в их городок приезжает скользкий священник Престон Тигардин (Роберт Паттинсон).

Параллельно разворачивается другая сюжетная линия: все в том же Миде, где Уиллард встретил Шарлотту, другая официантка, Сэнди (Райли Кио), знакомится со своим будущим мужем Карлом Хендерсоном (Джейсон Кларк). В отличие от первой пары, у этих двоих есть общие — и весьма специфические — интересы. А еще своеобразный родственник — брат Сэнди, коррумпированный полицейский (Себастиан Стэн).

Основное действие происходит в захолустных городах Коул-Крик и Нокемстифф, расположенных в двух соседних штатах — Западной Виргинии и Огайо, которые относятся к так называемому Библейскому поясу. Истории героев постоянно пересекаются, но сами они как будто не понимают, насколько сильно связаны.

А что с первоисточником?

Том Холланд

Закадровый голос принадлежит писателю Дональду Рэю Поллоку. «Дьявол всегда здесь» — экранизация его дебютного романа. Сам Поллок родился и вырос в Нокемстиффе и до 50 лет работал водителем грузовика на бумажной фабрике в Миде. Потом он поступил в Университет Огайо на отделение английской литературы и стал публиковаться. В 2008 году вышел его дебютный сборник рассказов «Нокемстифф», а в 2011-м был опубликован роман «Дьявол всегда здесь». Местные нравы Поллок знает отлично: он всю жизнь провел в маленьких городках Огайо. Его творчество посвящено року, который навис над этими краями, а жителей Нокемстиффа Поллок описывает как «связанных кровно, через то или иное богом забытое несчастье, будь то похоть, нужда или просто невежество». Даже если не знать о существовании литературного первоисточника, то опознать в новом триллере Netflix признаки семейной саги нетрудно: действие длится два десятилетия и захватывает дюжину значимых героев.

Кто это снял?

Билл Скарсгард и Хейли Беннетт

Фильм снял Антонио Кампос, автор четырех полнометражных фильмов, которые получили локальную славу в Каннах и на «Сандэнсе». Герои его прошлых работ — юный снафф-режиссер («Выпускники»), американский социопат во Франции («Саймон-убийца») и Кристин Чаббак («Кристин»), телеведущая, которая покончила с собой в прямом эфире. А еще Кампос снял несколько эпизодов сериала «Грешница» для того же Netflix и был продюсером хорроров Николаса Пеша «Глаза моей матери» и «Пирсинг». Так что тягучий, пропитанными убийствами, депрессией и безысходностью роман Поллока — это явно его материал. Сценарий бережно сохранил все перипетии романа, а за визуальную сторону, важную для жанрового кино, отвечал оператор Лу Кроули («Детство лидера», «Вокс люкс»). Он снимал на пленку 35 мм, а сумрачные виды дополнили леса и покосившиеся дома штата Алабама, где проходили съемки.

На что это похоже?

Роберт Паттинсон

«Дьявол всегда здесь» соответствует критериям американской готики — критики сравнивали Поллока с ключевыми представителями жанра. Роман и его экранизация действительно собирают в себе ее ключевые особенности: ветеран Второй мировой с кризисом веры («Мудрая кровь» Фланнери О'Коннор), несколько переплетенных историй («Шум и ярость» Уильяма Фолкнера), перверсивные священники («Ночь охотника» Дэвиса Грабба и знаменитая экранизация Чарльза Лотона).

Лейтмотив «Дьявола» — бесконечное насилие, которое распространяется как крайне заразная болезнь. Один из главных сюжетных предметов — трофейный немецкий пистолет, который Уиллард Расселл привез с войны. Это оружие словно символ преемственности насилия, от одной войны до другой — ближе к финалу все начинают говорить про вьетнамскую. Сбежать из страшного сна захолустных городков, смерти и экзистенциальных страхов не получится. Неслучайно один из героев фильма в финале с облегчением уезжает подальше от родных мест, но его попутчиком оказывается волосатый хиппи, который направляется в Цинциннати, в место рождения Чарльза Мэнсона.

Есть еще причины посмотреть?

Джейсон Кларк и Райли Кио

Фанаты американской готики и романов с множеством персонажей будут в восторге, а остальных может привлечь актерский состав. Том Холланд сыграл одну из своих лучших ролей, Райли Кио снова влюблена в маньяка (как в «Доме, который построил Джек»), а Роберт Паттинсон носит рубашку с рюшами и пытается спародировать южный акцент. Бонус — повзрослевший Дадли из Гарри Поттера (Гарри Меллинг) опрокидывает на себя банку живых (но, к сожалению, явно компьютерных) пауков, чтобы доказать существование бога.