«Дьявол всегда здесь»: Что нужно знать о триллере с Томом Холландом и Робертом Паттинсоном

На Netflix вышел «Дьявол всегда здесь» — готический триллер по роману водителя грузовика из американской глубинки. Марат Шабаев рассказывает, почему этот мрачный фильм со звездным составом стоит посмотреть.
О чем это?
Действие фильма разворачивается в Америке 1940—1960-х. Травмированный солдат Уиллард Расселл (Билл Скарсгард), повидавший ужасы на Тихоокеанском театре военных действий, возвращается к маме в Коул-Крик в Западной Виргинии. По пути домой он останавливается в городке Мид в штате Огайо, где встречает официантку Шарлотту (Хейли Беннетт), свою будущую жену. Вскоре у них появляется сын Арвин, а затем и дом в еще одном богом забытом городишке Нокемстифф недалеко от Мида. Уиллард возводит посреди леса простой деревянный крест, но бог не может или не хочет отвести от этой семьи беду.
Чуть позже Арвин переезжает жить к бабушке и дяде, которые заботятся о девочке Леноре, чьи родители бесследно пропали. Спустя несколько лет повзрослевшие Арвин (Том Холланд) и Ленора (Элайза Сканлен) держатся вместе, будто родные брат и сестра. Но лишь до момента, когда в их городок приезжает скользкий священник Престон Тигардин (Роберт Паттинсон).
Параллельно разворачивается другая сюжетная линия: все в том же Миде, где Уиллард встретил Шарлотту, другая официантка, Сэнди (Райли Кио), знакомится со своим будущим мужем Карлом Хендерсоном (Джейсон Кларк). В отличие от первой пары, у этих двоих есть общие — и весьма специфические — интересы. А еще своеобразный родственник — брат Сэнди, коррумпированный полицейский (Себастиан Стэн).
Основное действие происходит в захолустных городах Коул-Крик и Нокемстифф, расположенных в двух соседних штатах — Западной Виргинии и Огайо, которые относятся к так называемому Библейскому поясу. Истории героев постоянно пересекаются, но сами они как будто не понимают, насколько сильно связаны.
А что с первоисточником?
Закадровый голос принадлежит писателю Дональду Рэю Поллоку. «Дьявол всегда здесь» — экранизация его дебютного романа. Сам Поллок родился и вырос в Нокемстиффе и до 50 лет работал водителем грузовика на бумажной фабрике в Миде. Потом он поступил в Университет Огайо на отделение английской литературы и стал публиковаться. В 2008 году вышел его дебютный сборник рассказов «Нокемстифф», а в 2011-м был опубликован роман «Дьявол всегда здесь». Местные нравы Поллок знает отлично: он всю жизнь провел в маленьких городках Огайо. Его творчество посвящено року, который навис над этими краями, а жителей Нокемстиффа Поллок описывает как «связанных кровно, через то или иное богом забытое несчастье, будь то похоть, нужда или просто невежество». Даже если не знать о существовании литературного первоисточника, то опознать в новом триллере Netflix признаки семейной саги нетрудно: действие длится два десятилетия и захватывает дюжину значимых героев.
Кто это снял?
Фильм снял Антонио Кампос, автор четырех полнометражных фильмов, которые получили локальную славу в Каннах и на «Сандэнсе». Герои его прошлых работ — юный снафф-режиссер («Выпускники»), американский социопат во Франции («Саймон-убийца») и Кристин Чаббак («Кристин»), телеведущая, которая покончила с собой в прямом эфире. А еще Кампос снял несколько эпизодов сериала «Грешница» для того же Netflix и был продюсером хорроров Николаса Пеша «Глаза моей матери» и «Пирсинг». Так что тягучий, пропитанными убийствами, депрессией и безысходностью роман Поллока — это явно его материал. Сценарий бережно сохранил все перипетии романа, а за визуальную сторону, важную для жанрового кино, отвечал оператор Лу Кроули («Детство лидера», «Вокс люкс»). Он снимал на пленку 35 мм, а сумрачные виды дополнили леса и покосившиеся дома штата Алабама, где проходили съемки.
На что это похоже?
«Дьявол всегда здесь» соответствует критериям американской готики — критики сравнивали Поллока с ключевыми представителями жанра. Роман и его экранизация действительно собирают в себе ее ключевые особенности: ветеран Второй мировой с кризисом веры («Мудрая кровь» Фланнери О'Коннор), несколько переплетенных историй («Шум и ярость» Уильяма Фолкнера), перверсивные священники («Ночь охотника» Дэвиса Грабба и знаменитая экранизация Чарльза Лотона).
Лейтмотив «Дьявола» — бесконечное насилие, которое распространяется как крайне заразная болезнь. Один из главных сюжетных предметов — трофейный немецкий пистолет, который Уиллард Расселл привез с войны. Это оружие словно символ преемственности насилия, от одной войны до другой — ближе к финалу все начинают говорить про вьетнамскую. Сбежать из страшного сна захолустных городков, смерти и экзистенциальных страхов не получится. Неслучайно один из героев фильма в финале с облегчением уезжает подальше от родных мест, но его попутчиком оказывается волосатый хиппи, который направляется в Цинциннати, в место рождения Чарльза Мэнсона.
Есть еще причины посмотреть?
Фанаты американской готики и романов с множеством персонажей будут в восторге, а остальных может привлечь актерский состав. Том Холланд сыграл одну из своих лучших ролей, Райли Кио снова влюблена в маньяка (как в «Доме, который построил Джек»), а Роберт Паттинсон носит рубашку с рюшами и пытается спародировать южный акцент. Бонус — повзрослевший Дадли из Гарри Поттера (Гарри Меллинг) опрокидывает на себя банку живых (но, к сожалению, явно компьютерных) пауков, чтобы доказать существование бога.