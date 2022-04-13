«Скучаю по моему мужу»: Краткая история дружбы Тома Холланда и Джейка Джилленхола

Том Холланд опубликовал в Instagram видео времен пресс-тура фильма «Человек-паук: Вдали от дома». В ролике актер в компании Джейка Джилленхола и брата Гарри Холланда развлекается во время очередного перелета, мастерски забрасывая бутылки в специальные держатели. «Скучаю по моему мужу», — подписал Холланд.

О каком муже говорит Холланд? Давайте кратко рассмотрим, как проходила дружба двух актеров и к чему она привела.

С чего все начиналось

В фильме «Человек-паук: Вдали от дома» Холланд и Джилленхол играют врагов, но в жизни они хорошие друзья. Они познакомились еще до съемок в проекте Marvel, столкнувшись в ресторане, но именно на площадке их отношения по-настоящему расцвели. По словам режиссера Джона Уоттса, актеры постоянно тусили вместе и регулярно портили дубли, потому что заставляли друг друга смеяться.

В одном интервью Холланд признался, что Джилленхол помог ему стать лучше. Звезда «Человека-паука» отметила невероятный талант коллеги моментально вживаться в роль и в мгновение ока становиться персонажем.

Как развивалась дружба

Взаимное уважение не мешало актерам постоянно подшучивать друг над другом. Во время одного интервью Джилленхол решил напугать Холланда, за что чуть не получил по лицу.

Для LAD Bible Джилленхол спародировал приятеля, к вящему недовольству того.

В целом же они очень мило проводили время в компании друг друга.

Супруги Холланд и Джилленхол

На премьере «Вдали от дома» актеров расспросили об их дружбе. Джилленхол сразу отмел термин «броманс», обозначающий близкие, но не романтические отношения между мужчинами, и заявил, что у них настоящий роман. Холланд же пошутил, что они влюблены, намерены сыграть свадьбу, и принялся искать в толпе «своего мужа».

История со свадьбой получила развитие на конвенте ACE Comic-Con в Чикаго, гостями которого стали Холланд и Джилленхол. Последний опубликовал в Instagram фото с другом на фоне посетителей выставки и подписал: «Забудьте про Биберов. Мы намерены пожениться».

Любовь на расстоянии

После «Вдали от дома» актеры переключились на собственные проекты. Холланд начал сниматься в драме братьев Руссо «Черри» и триллере «Дьявол навсегда». Джилленхол успел появиться в комедийном спецвыпуске шоу Джона Малэйни в роли безумного фаната музыки.

Сейчас оба актера находятся в карантине и не теряют надежды в будущем вновь поработать вместе.