Как Роберт Паттинсон перерос «Сумерки» и стал Бэтменом

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ВидеоКак Роберт Паттинсон перерос «Сумерки» и стал Бэтменом

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Роберт Паттинсон стал известен всему миру после роли Эдварда Каллена в фильме «Сумерки», но его актерский диапазон не ограничивается образом вампира-подростка с мерцающей на солнце кожей. После завершения вампирской саги актер берется за рискованные проекты у независимых режиссеров и каждый раз доказывает свой огромный талант.

Что Роберт Паттинсон думает о реалистичности «сумеречной саги» и почему согласился на роль вампира в первом фильме? Каким образом он выбирает роли? В каком фильме вселенной Marvel он бы сыграл, если бы не боязнь повышенного внимания со стороны прессы? И чем его привлекает образ Бэтмена? В этом видео анализируем карьеру Роберта Паттинсона и его путь от Эдварда Каллена к Темному рыцарю.

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Сай-фай комедия про андроида-полицейского из Москвы, которая учится быть человеком в провинциальном отделе МВД.
В главных ролях:Зоя Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров
Режиссер:Максим Пежемский
30 дней бесплатно
Далее 269 ₽ в месяц
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