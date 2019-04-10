Как Роберт Паттинсон перерос «Сумерки» и стал Бэтменом

Роберт Паттинсон стал известен всему миру после роли Эдварда Каллена в фильме «Сумерки», но его актерский диапазон не ограничивается образом вампира-подростка с мерцающей на солнце кожей. После завершения вампирской саги актер берется за рискованные проекты у независимых режиссеров и каждый раз доказывает свой огромный талант.

Что Роберт Паттинсон думает о реалистичности «сумеречной саги» и почему согласился на роль вампира в первом фильме? Каким образом он выбирает роли? В каком фильме вселенной Marvel он бы сыграл, если бы не боязнь повышенного внимания со стороны прессы? И чем его привлекает образ Бэтмена? В этом видео анализируем карьеру Роберта Паттинсона и его путь от Эдварда Каллена к Темному рыцарю.

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