Что смотреть дома: «Невероятные», «Последний человек», «Фассбиндер»

Малькольм Брайт (Том Пэйн) — сын серийного убийцы по кличке Хирург (Майкл Шин), который одной рукой резал людей ради забавы, другой — спасал жизни на операционном столе. Малькольм вырос и пошел в профайлеры, чтобы бороться с такими, как отец. Его главный страх — что он тоже в душе маньяк. Во втором сезоне ставки выросли: интерес к убийствам проявляет сестра Малькольма, журналистка Эйнсли (Холстон Сейдж).

«Блудный сын» — классический эфирный процедурал, который держится за счет харизмы Шина и чутья шоураннера Криса Федака («Вечность», «Легенды завтрашнего дня»). Вдобавок шоу оперативно отреагировало на события 2020-го: в сюжете есть упоминания о движении BLM и пандемии.

