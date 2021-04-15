Что смотреть дома: «Невероятные», «Последний человек», «Фассбиндер»

Возвращение Джосса Уидона на телевидение, байопик великого немецкого режиссера, шпионский триллер в послевоенном Берлине — рассказываем про главные новинки стримингов на этой неделе.
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«Невероятные», 1-й сезон
Супергероини в викторианском Лондоне
Где смотреть: Амедиатека
Конец XIX века, Великобритания. Несколько женщин обрели сверхспособности — невероятную силу, дар предвидения, пирокинез. Амалия Тру (Лаура Доннелли) и Пенанс Адер (Энн Скелли) основали приют для суперженщин, где постараются укрыть и девушку, говорящую на «демонических» иностранных языках. За ней охотятся загадочные люди в масках.
Работу над «Невероятными» начал Джосс Уидон, режиссер «Мстителей» и автор культовых сериалов «Баффи» и «Светлячок», которого в феврале обвинили в неподобающем поведении по отношению к актерам и коллегам. Из «Невероятных» он ушел еще 25 ноября 2020 года. Шоураннером проекта стала Филиппа Гослетт, сценаристка «Марии Магдалины» и «Как разговаривать с девушками на вечеринках».
«Последний человек», 1-й сезон
Брутальный французский нуар про боксера против гангстеров и магов
Где смотреть: КиноПоиск HD
Вымышленный мегаполис Пакстаун. Боксер Ришар постоянно ищет приключений, ввязываясь в разборки и с полицейскими, и с мафией. Когда его друга Дейва убьют, Ришару предстоит увидеть еще более мрачную изнанку Пакстауна, где обитают не только жестокие люди с пистолетами, но и «Орден льва», владеющий магией. «Последнего человека» придумал Бастьен Вайвз, а режиссер Жереми Перен снял пестрый и брутальный приквел к этой истории.
«Блудный сын», продолжение 2-го сезона
Сын серийного убийцы ловит преступников
Где смотреть: more.tv
Малькольм Брайт (Том Пэйн) — сын серийного убийцы по кличке Хирург (Майкл Шин), который одной рукой резал людей ради забавы, другой — спасал жизни на операционном столе. Малькольм вырос и пошел в профайлеры, чтобы бороться с такими, как отец. Его главный страх — что он тоже в душе маньяк. Во втором сезоне ставки выросли: интерес к убийствам проявляет сестра Малькольма, журналистка Эйнсли (Холстон Сейдж).
«Блудный сын» — классический эфирный процедурал, который держится за счет харизмы Шина и чутья шоураннера Криса Федака («Вечность», «Легенды завтрашнего дня»). Вдобавок шоу оперативно отреагировало на события 2020-го: в сюжете есть упоминания о движении BLM и пандемии.
«Фассбиндер»
Трагифарсовый байопик режиссера «Берлин, Александерплац»
Где смотреть: КиноПоиск HD
Райнер Вернер Фассбиндер поставил первый спектакль в 22. За следующие 15 лет он успел снять более сорока фильмов и стать ключевой фигурой нового немецкого кино. Провокатор и бисексуал, пугающе производительный и разъедаемый зависимостями, Фассбиндер умер в 37 лет и создал один из самых эффектных режиссерских мифов.
Оскар Рёллер — постановщик «Элементарных частиц» и «Еврея Зюсса» — решил вольно и с иронией показать этот биографический спектакль. Актеры, похожие на артистов Фассбиндера (его самого сыграл Оливер Мазуччи из «Тьмы»), воспроизводят сцены из жизни режиссера в подчеркнуто театральных декорациях.
Как смотреть Фассбиндера
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«Город шпионов», 1-й сезон
Шпионский триллер с Домиником Купером
Где смотреть: more.tv (с 16 апреля)
1961 год, Берлин. Шпион Ее Величества Скотт Филдинг (Купер) прибывает в город, разделенный стеной недоверия, чтобы найти в посольстве двойного агента. Скучно не будет: за каждым углом — полицейский или вражеский агент, каждый встречный ведет свою игру. Сериал придумал сценарист «Чаплина» Уильям Бойд, а снял Мигель Александр, режиссер «Шпиона» и «Красивой шпионки».
Смотрите этот сериал ни more.tv и на КиноПоиск HD в Плюсе с more.tv с 16 апреля
«Юрфак», 1-й сезон
Южнокорейский детектив об убийстве в университете
Где смотреть: Netflix
Ян Джон-хун (Ким Мён-мин) — бывший прокурор, а ныне строгий преподаватель права в одном из самых престижных университетов Кореи. Студенты его побаиваются и недолюбливают, но, когда учителя обвинят в убийстве и хранении наркотиков, им придется применить те знания, которые он дал им на парах.
«Юрфак» — детектив в жанре «кто это сделал?», попутно рассказывающий о борьбе студентов за право на лучшую жизнь. Снял сериал Ким Сог-юн, режиссер цикла о похождениях детектива К — первого в Корее следователя, который в XVIII веке должен был предотвратить государственный переворот.
«В огонь и воду»
Японская версия «Тельмы и Луизы»
Где смотреть: Netflix
Рэй (Кико Мидзухара из «Норвежского леса») со школы влюблена в Нанаэ (Хонами Сато). Однажды Рэй убивает мужа Нанаэ — теперь девушки в бегах, но, кажется, счастливы. В основе «В огонь и воду» — популярная манга Тин Накамуры; автор экранизации — Рюити Хироки, режиссер «Волчицы и черного принца».
«Бесконечный поезд», 4-й сезон
Взросление под стук колес
Где смотреть: HBO Max
«Бесконечный поезд» — альманах историй взросления. Каждый вагон — целый мир; в них молодые люди проходят через развод родителей или кризис идентичности, недоверие к себе или испытание дружбы. Финальный сезон посвящен двум лучшим друзьям из Канады, которые мечтают стать известными музыкантами. «Бесконечный поезд» придумал Оуэн Дэннис — один из сценаристов «Обычного шоу», который сначала снял короткометражку, а потом сделал полноценную и невероятно увлекательную историю.
«Арло, мальчик-аллигатор»
Мультфильм-мюзикл о крокодиле в поисках отца
Где смотреть: Netflix
Однажды бабушка рассказывает мальчику-аллигатору Арло, что у него есть отец-человек, который живет в Нью-Йорке. Герой отправляется туда прямиком из болот Луизианы. В дороге Арло познакомится с кошкой, которая водит автобус, эльфом, ожившим чирлидерским пуфом и большой девочкой Берти. «Арло» — полнометражный дебют артиста Райана Крего, снятый по сценарию Клэя Сенешаля («Шериф», сериал «Тренировочный день»).
«Фрэнк из Ирландии», 1-й сезон
Комедия про взросление 32-летнего ирландца
Где смотреть: Amazon Prime
Фрэнк (Брин Глисон из «Острых козырьков») — великовозрастный фантазер и мизантроп, доставший родных инфантильными выходками. Семья решает, что ему пора повзрослеть — найти работу и квартиру, разобраться в себе и перестать бедокурить. Авторы сериала — исполнитель главной роли и его брат Донал (в сериале он также играет брата Фрэнка); среди продюсеров — Шэрон Хорган, звезда «Катастрофы» и создательница «Развода».
«Переиграть серийного убийцу»
Как удалось поймать самого страшного маньяка в истории США
Где смотреть: Starz (с 18 апреля)
В 2012 году Сэмюэла Литтла, разыскиваемого за продажу наркотиков, обнаружили в приюте для бездомных. После ДНК-теста выяснилось, что в 1980-е он убил трех женщин в Лос-Анджелесе. В 2014-м 81-летнего мужчину приговорили к трем пожизненным. Однако история и география его преступлений постепенно росли: на момент смерти Литтла в самом конце 2020-го выяснилось, что его жертвами стали 93 человек. Ключевую роль в признаниях Литтла сыграла писательница Джиллиан Лорен, убедившая маньяка поделиться с ней информацией, пообещав, что он не умрет в одиночестве.
В начале года у документалиста Джо Берлингера, автора фильма «Беседы с убийцей: Записи Теда Банди», вышло расследование про жуткий отель «Сесил». Теперь он рассказывает про еще одного серийного убийцу, точнее, про женщин, которые расследовали его преступления.
Автор: Алексей Филиппов