Эмма Робертс и Гаррет Хедлунд снимутся в голливудской версии «Иронии судьбы». Ее поставит режиссер «Бабушки легкого поведения»

Российский комедийный режиссер Марюс Вайсберг, в чьей фильмографии числятся киносерии «Любовь в большом городе» и «Бабушка легкого поведения», работает над англоязычной версией «Иронии судьбы, или С легким паром!». Согласно пресс-службе «Централ Партнершип», новый фильм будет снят по мотивам пьесы Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова «С лёгким паром! или Однажды в новогоднюю ночь…», которая легла в основу советского хита 1975 года.

В осовремененной версии советской классики снимутся Эмма Робертс («Мы — Миллеры», «Американская история ужасов»), Томас Манн («Проект X: Дорвались»), Гаррет Хедлунд («Трон: Наследие») и Бритт Робертсон («Земля будущего»). Как распределятся роли, пока неизвестно.

Адаптацией сюжета займется Тиффани Полсен, которая уже работала с Эммой Робертс над комедиями «Пара на праздники» и «Нэнси Дрю». Продюсерами картины выступят Винсент Ньюман («Мы — Миллеры»), Владимир Кошелев и Марина Беспалова. Съемки фильма пройдут в Бостоне этим летом.

О том, что стало с другими зарубежными адаптациями отечественных фильмов, можно почитать здесь.