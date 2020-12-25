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Звезда «Баффи» обвинила Джосса Уидона в непрофессиональном поведении на съемках сериала

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Актриса Харизма Карпентер заявила, что Джосс Уидон неоднократно злоупотреблял властью во время работы шоураннером над сериалами «Баффи» и «Ангел». Карпентер опубликовала в Twitter заявление, в котором рассказала о жестоком поведении режиссера на площадке. По ее словам, он неоднократно угрожал ее уволить, унижал и назвал толстой, когда она была на четвертом месяце беременности.

Большую часть текста Карпентер рассказывает о реакции Уидона, когда он узнал о ее беременности во время съемок «Ангела». Она утверждает, что Уидон отказался общаться с ее представителями, которые пытались сообщить о беременности, а когда узнал о ситуации лично, то провел с актрисой встречу за закрытыми дверями.

«Он спросил меня, собираюсь ли я оставить ребенка, и пытался использовать материнство и мою религиозность против меня, — пишет Карпентер. — Он начал критиковать меня, высмеивать мои религиозные убеждения, обвинять в саботаже шоу, а затем бесцеремонно уволил, когда я родила».

В обоих сериалах Карпентер играла Корделию Чейз, которая впервые появилась в пилотном эпизоде «Баффи» и выступала в качестве школьной антагонистки главной героини в первых трех сезонах. После этого Корделия стала постоянной участницей «Ангела», присоединившись к детективному агентству главного героя. В последний раз персонаж появился в сериале в 2004 году в сотом эпизоде.

По словам Карпентер, после «Ангела» она чувствовала себя «бессильной и одинокой», особенно в качестве основного кормильца своей семьи: «К сожалению, все это произошло в один из самых замечательных периодов нового материнства. Из меня высосали радость ожидания. И вампиром был Джосс».

Карпентер решила выступить со своим заявлением в качестве поддержки Рэя Фишера, который одним из первых заговорил о непрофессионализме Уидона на площадке. В июле 2019-го актер обвинил режиссера в оскорбительном поведении на съемках «Лиги справедливости» и позже добавил, что тот хотел изменить оттенок кожи некоторых актеров на постпродакшене.

В 2017-м с критикой Уидона выступила его бывшая жена Кай Коул. Она написала открытое письмо, в котором рассказала, что режиссер несколько раз изменял ей и, представляя себя ярым профеминистом, неоднократно действовал вразрез с идеологией феминизма.

В декабре Warner объявила, что расследование, начатое после обвинений Фишера, завершено, а все необходимые меры приняты. Незадолго до этого Уидон покинул сериал «Невероятные», который разрабатывал для HBO. Он объяснил свой уход усталостью.

Выступление Карпентер поддержали и другие звезды «Баффи» — Мишель Трахтенберг, Эмбер Бенсон и исполнительница главной роли Сара Мишель Геллар.

«Хотя я горжусь, что мое имя связано с Баффи Саммерс, я больше никогда не хочу ассоциироваться с именем Джосса Уидона, — написала Геллар. — Сейчас я занята своей семьей и выживанием во время пандемии, так что пока не планирую делать других заявлений. Но я поддерживаю всех, кто пережил абьюз, и горжусь тем, что они заговорили о случившемся».

Трахтенберг поделилась постом Геллар в своем аккаунте, а Бенсон написала в Twitter, что атмосфера на съемках «Баффи» была чрезвычайно токсичной.

«Площадка „Баффи“ была токсичной средой, и все шло от верхушки. Харизма Карпентер говорит правду, и я поддерживаю ее на все 100%. В то время было нанесено немало вреда, и многие из нас все еще разбираются с этим двадцать с лишним лет спустя».

Представители Уидона пока никак не прокомментировали заявление Карпентер.

Фото: Getty Images

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