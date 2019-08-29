«Дневнику Бриджит Джонс» исполнилось 20 лет. Вспоминаем 6 лучших сцен из фильма

Тот самый свитер с оленем Марка Дарси

Бриджит приезжает на рождественский ужин к родителям, где заботливая мама пытается свести ее с очередным «занудой средних лет». В этот раз им стал друг детства Бриджит, надменный адвокат Марк Дарси (Колин Фёрт). Искра надежды, что он и есть тот самый, моментально гаснет, как только героиня видит на Дарси нелепый свитер с красноносым оленем.

По задумке постановщицы Шэрон Магуайр свитер должен был сломать образ чопорного педанта, каким герой кажется в этой сцене.