«Дневнику Бриджит Джонс» исполнилось 20 лет. Вспоминаем 6 лучших сцен из фильма

Ровно 20 лет назад, 13 апреля 2001 года, в кинотеатрах вышел первый фильм о Бриджит Джонс — неуклюжей, но обаятельной журналистке, решившей изменить свою жизнь с помощью дневника. Экранизация осовремененной версии «Гордости и предубеждения» с Рене Зеллвегер, Колином Фёртом и Хью Грантом подарила зрителям культовую героиню и выросла в комедийную трилогию. Пересматриваем самые забавные и трогательные сцены из оригинала.
1
Тот самый свитер с оленем Марка Дарси
Бриджит приезжает на рождественский ужин к родителям, где заботливая мама пытается свести ее с очередным «занудой средних лет». В этот раз им стал друг детства Бриджит, надменный адвокат Марк Дарси (Колин Фёрт). Искра надежды, что он и есть тот самый, моментально гаснет, как только героиня видит на Дарси нелепый свитер с красноносым оленем.
По задумке постановщицы Шэрон Магуайр свитер должен был сломать образ чопорного педанта, каким герой кажется в этой сцене.
2
Бриджит на вечеринке «Шлюшки и викарии»
Коварный дядя Джеффри (который на самом деле даже не настоящий дядя героини) пригласил Бриджит на костюмированную вечеринку «Шлюшки и викарии». Но не сказал, что дресс-код отменили. Представьте, каково расхаживать среди дам в чайных платьях и шляпках, будучи в костюме кролика Playboy с пушистым хвостом и ушками!
Хорошо, что можно спрятаться ото всех в саду и поговорить по душам с отцом, который на пару с Бриджит пришел в костюме священника. Трогательный момент, где Джонс поддерживает папу, пытающегося начать жить заново после расставания с ее мамой.
3
Репортаж из пожарной части
Формула «если личная жизнь трещит по швам — жди успеха на работе» у главной героини дала сбой. Порвав с лгуном Дэниелом Кливером (Хью Грант), Бриджит уволилась из издательства и стала корреспонденткой небольшого телеканала. Только путь телезвезды у нее сразу же не задался: то при прыжке с парашютом она приземляется в загон со свиньями, то во время репортажа с пожарной станции падает прямо в объектив камеры.
Хорошо, что можно спрятаться ото всех в саду и поговорить по душам с отцом, который на пару с Бриджит пришел в костюме священника. Трогательный момент, где Джонс поддерживает папу, пытающегося начать жить заново после расставания с ее мамой.
4
Обед с голубым супом
Но в итоге Бриджет тоже повезло. Благодаря эксклюзивному интервью, которое организовал Марк Дарси, героиня стала звездой британского телеэфира. Она решила отметить это с друзьями и приготовила сложный ужин с ресторанным меню. Только суп из лука-порея неожиданно стал голубым (никогда не перевязывайте овощи цветными нитками при варке!).
К счастью, ситуацию снова спас Марк Дарси: помимо цветного супа, гостей ждали омлет и апельсиновый мармелад, которые приготовил адвокат.
5
Драка Гранта и Фёрта
Кульминация противостояния двух экранных противников. Вспомнив старые обиды, герои устроили схватку прямо на улице. В ходе рукопашной они вломились в близлежащее кафе, испортили день рождения незнакомцу и заодно разбили витрину. И все это под диско-хит «It’s Raining Men».
Драка не была детально прописана в сценарии, поэтому для съемок эпизода хотели привлечь координатора трюков. Однако Колин Фёрт и Хью Грант решили, что их героям постановщик драк не нужен, и сымпровизировали потасовку прямо на площадке (оттого она и выглядит так комично).
6
Пробежка раздетой Бриджит под снегопадом
Марк Дарси зря читал дневник героини: то, что она о нем писала, ему не понравилось. Поэтому он ушел из ее дома. Бриджит Джонс это увидела и побежала за ним. Жалко, у нее не было времени одеться, поэтому она пустилась в погоню в кроссовках, белье и кардигане. Людей на улице (где идет снег!) такой наряд шокирует, но героиню это не смущает.
Сцену снимали в июне и использовали искусственный снег, так что Рене Зеллвегер не замерзла. Кстати, улицу, по которой она бежала, не смогли перекрыть. Так что во время съемок проезжали красные двухэтажные автобусы, из которых выглядывали удивленные пассажиры.
Автор: Елизавета Кузнецова