Илья Найшуллер: «Круто было бы жить долго, как Ридли Скотт»

18 марта в российский прокат вышел фильм «Никто» — полноценный голливудский дебют режиссера Ильи Найшуллера, его первая большая работа после новаторского экшена «Хардкор». В «Никто» Боб Оденкёрк сыграл простого работягу, который сталкивается с русской мафией и оказывается совсем не так прост, как кажется. КиноПоиску Найшуллер рассказал о том, почему путь ко второму фильму оказался столь долгим, как они вместе с Оденкёрком сломали образ Сола Гудмана из «Во все тяжкие», а также как и почему он отказался от режиссерского кресла в «Тайлере Рейке» и сколько фильмов надеется успеть снять.

— Несколько лет назад вы говорили, что после премьеры «Хардкора» в Торонто вас на части рвали студии, предлагали проекты и спрашивали, есть ли у вас самого что-то. В итоге следующий фильм выходит через пять лет и по чужому сценарию. Как так вышло?

«Хардкор»

— Все это время я писал сценарии, сделал три проекта, которые находятся на разных стадиях разработки с разными американскими продюсерами. Один сериал, один неовестерн и один исторический фильм, шпионское кино эпохи после Второй мировой. Но я понимал, что не снимать не могу. Так появились клипы «Ленинграда» — этому опыту я дико благодарен. Был еще продюсерский проект «Я худею». Параллельно мне продолжали поступать предложения, но ни один не зацепил настолько, чтобы все бросить и сосредоточиться на полном метре по чужому сценарию. Был, правда, проект ремейка японского фильма «Соломенный щит», который мы готовили с Люком Бессоном. Это не очень хорошее японское кино, но я понимал, что с ним можно сделать. Хотел снять фильм, который сделал бы Тони Скотт, если бы был жив. В общем, я верил в этот проект, но потом с Люком случилось то, что вы и так знаете из новостей. Он позвонил и сказал, что сейчас не время.

А летом 2018-го пришел сценарий «Никто», и я сразу понял, что это правильный следующий шаг. Студийное кино, у которого есть все то, что мне интересно с точки зрения визуальных и экшен-моментов, и в то же время стержень, идея. Плюс, конечно, актер — «Никто» изначально задумал сам Боб Оденкёрк, а разработали его продюсеры, фильмы которых я тоже уважаю. Очень важно войти в первый большой голливудский проект в правильной компании — здесь все совпало.

Мне предлагали фильмы и больше, и меньше. Но я задавал себе два вопроса: готов ли я посмотреть это в кино и согласен ли потратить на это два года. На первый вопрос еще можно ответить утвердительно, на второй ни разу не вышло.

— Расскажите чуть подробнее, что все-таки вас привлекло в этом проекте.

Боб Оденкёрк

— Первое: я люблю Боба. Причем до «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» я любил его комедийные проекты. Второе — возможность его поменять. Я понял, о чем должен быть фильм, и смог всех убедить, заразить этой идеей. Так что мы взяли основу, понимание бюджета и переписали все немного в другую сторону. В общем, я считаю, что мне очень повезло с проектом и командой.

— То есть у вас была полная свобода?

— У меня было столько свободы, сколько нужно, как бы это ни звучало. Сценарист фильма Дерек Колстад — большой такой парень из Огайо с настоящим американским рукопожатием. На первой же встрече он мне сказал: «Привет, Илюха! Я твой большой поклонник! Скажу сразу: мы работаем по принципу „лучшая идея выигрывает“». То есть даже близко не было ничего вроде «Будешь, пацан, делать, что мы говорим». Мы смотрели, обсуждали. Драфтов сценария было очень много, восемь-девять, наверное. Для экшен-триллера это много. На «Я худею» было пятнадцать, снимали тринадцатый, то есть я знаю, что бывает больше.

Но что касается «Никто», то я не значусь там сценаристом, поскольку не нажал ни одной кнопки. Однако надеюсь, когда вы посмотрите фильм, то поймете, что там мое. Там есть вещи, которые явно написал не сценарист «Джона Уика». По ходу работы фильм менял свою тональность. На брейнстормах были совсем безумные идеи. Сначала был более комедийный вариант, потом более традиционно зрительский. В итоге это фильм, сделанный с большой любовью к зрителю, но и с идей. Может быть, она не лежит на поверхности, и кто-то увидит просто фильм про человека, который оказался не в то время не в том месте. Но те, кто посмотрит чуть глубже, увидят внутреннюю боль персонажа, которая драйвит сюжет. Вот это и было для меня важно: в сценарии были внутренний конфликт и классные экшен-сцены. Я так и говорил студиям: это кино с душой, которое маскируется под попкорн-муви.

— Эту идею сразу приняли?

Боб Оденкёрк и Илья Найшуллер на съемках фильма

— Был принят концепт. Дальше мы работали с Дереком: я присылал ему свои идеи, он переписывал несколько сцен, мы утверждали их с Бобом.

— Можете как-то без спойлеров сформулировать этот внутренний конфликт? Пока что все кажется похожим на «С меня хватит!» — фильм про человека, который очень долго видел всякое дерьмо, а потом слетел с катушек.

— Не совсем. Хотя интересно, что «С меня хватит!» был одним из референсов для состояния героя. Но я его не пересматривал с момента выхода.

Мне кажется, неправильно заранее объяснять, что я имел в виду, пусть зрители сами что-то найдут. Но если в двух словах, то это кино про человека, который поменял свою жизнь и ушел от интересного к обычному. И очень, очень, очень сильно скучает по интересному. И ищет повод к нему вернуться.

— И находит.

— Ну конечно, иначе кино бы не было! (Смеется.) Или была бы скучная артхаусная драма, можно было бы в Канны поехать. Но мы хотим поехать не в Канны, а в кинотеатры по всему миру. При всем уважении к Каннам! Люблю Канны!

— Крови будет много?

— Очень умеренно. Я на «Хардкоре» наигрался.

— У вас и в клипах для вашей группы такие вещи были.

— Да, точно. Кстати, сняли новый клип — вот там будет пик жести. Боюсь, что нас Google не пропустит, я впервые играю в хоррор. Будет жестоко. «Никто» же — фильм не про количество крови, хотя у нас рейтинг 18+. У нас достаточно экшена, но люди здесь не лопаются, как в финале «Джанго освобожденного» у Тарантино. Я очень люблю этот финал, но у нас все более реалистично.

Кстати, на съемочной площадке в любой точке мира, когда тебе нужно много крови, ты говоришь, что тебе нужны «джанговские посадки», и все пиротехники все понимают. Там больше литров крови, чем в человеке. На литр примерно.

А тут я хотел сделать консервативное кино, рассказать историю, так что обошелся без фокусов. Есть только один выпендрежный кадр, которого никогда не было в кино, такое подмигивание тем, кто ожидает трюков в стиле «Хардкора». В принципе оказалось, что, когда у тебя в кадре актер, умеющий одним дублем играть сложные драки, весь этот выпендреж в общем не нужен. Боб очень серьезно подготовился, он это умеет, так что снимали мы довольно традиционно.

— Уже понятно, что Боб в фильме ломает привычное амплуа.

— Да, такого Боба мы еще не видели. Он готовился 20 месяцев: впервые в жизни пошел по-настоящему в спортзал, ходил на все те же курсы, которые были у Киану Ривза перед «Джоном Уиком». Боб мог включить звезду, за которую все трюки делает дублер, но в результате у нас было всего две сцены, которые сняли с дублером просто по страховым причинам. Но он был и к ним физически готов. Сказал: «Я хочу быть настоящим киногероем».

Ко мне подходили каскадеры и говорили: «Илья, цени момент. В твоей жизни будет мало звезд, которые могут так пахать». Это, конечно, настоящий подарок для режиссера. Работать с ним было офигенно начиная с первого звонка. Он, кстати, состоялся прямо перед моей лекцией в Центральном доме предпринимателя, которую организовывал КиноПоиск. Наш созвон подслушивали пять продюсеров, а я пытался объяснить свою идею и думал, что если у меня сейчас не получится, то к людям будет неловко выйти.

Когда же мы встретились с Бобом, я был в восторге от его подхода, и это было совершенно взаимно, уважение и вера друг в друга. Он же сам сценарист, я по сравнению с ним вообще вчера начал, так что было очень приятно, что он говорит со мной на равных. И круто, что мы, как и с Шарлто Копли после «Хардкора», остались друзьями.

— Я читал, что у фильма будет что-то вроде продолжения в сериале. Вы имеете к нему отношение?

— У нас очень много идей, но все они получат какой-то ход только после выхода фильма. Знаете, студия представляла, что у «Хардкора» будет два сиквела, но… Надо смотреть на реакцию зрителей.

— Давайте вернемся к вам самому. Путь ко второму фильму оказался очевидно дольше, чем вы планировали.

С Кристофером Ллойдом на съемках фильма

— Знаете, я несколько лет парился по этому поводу. Думал, надо было взяться за «Тайлера Рейка», от которого я отказался. Но когда сел работать над этим сценарием с Бобом и Дереком, то ясно понял: все случилось правильно. Поработав сейчас с классными сценаристами, я понял, что надо делать, чтобы кино было по-настоящему хорошим. Я счастлив, что все случилось так, как случилось. И я не остановлюсь, в этом году запущу следующий фильм — во всяком случае, сделаю для этого все возможное. Мне, в конце концов, недавно исполнилось 37 лет! Сколько мне осталось? Круто было бы жить долго, как Ридли Скотт, но пока я надеюсь снять хотя бы десять фильмов.