Илья Найшуллер снял клипы с Александром Палем и Евгением Куликом

Сегодня, 15:26Обсудить0

Режиссер «Хардкора» Илья Найшуллер снял клипы на два новых сингла своей рок-группы Biting Elbows — «Heartache» и «Control». Ролики представляют собой единую историю, где две композиции звучат по-разному, но дополняют друг друга. Первый клип — простая и нежная история безответной любви, а второй сделан в духе жесткого научно-фантастического фильма.

Главные роли исполнили Александр Паль, снимавшийся в клипе Найшуллера на песню «Вояж» группы «Ленинград», а также Евгений Кулик, Кирилл Нагиев, Сергей Мезенцев и Лиза Адаменко. Машины для клипов предоставил сервис Яндекс.Драйв.

«Это история про безответную любовь, которая оборачивается адом после вторжения на Землю инопланетных сил, — рассказывает о сюжете клипов Найшуллер. — Пришельцы вселяются в человеческие тела и используют их как одноразовые сосуды для веселья. Поэтому люди угорают в алкогольном и наркотическом экстазе, трахаются, режут себя и друг друга, крушат все вокруг. Отдельное спасибо нашим смелым друзьям из „Яндекс.Драйва“, что не побоялись поучаствовать с нами в этой сумасшедшей авантюре. И да, при съемках было уничтожено три машины и еще две сильно пострадали. (Смеется.) Как бы банально это ни прозвучало, для меня это аллегория того, как многие люди на выходных выжигают себя, не думая ни о каких последствиях. Я наблюдал за своими друзьями, которые оголтело отрываются как в последний раз. Было ощущение, что они себя так ведут, потому что у них есть еще куча таких тел в запасе, а в реальности другого тела (по крайней мере, в этой жизни) у них не будет».

Кадры со съемок:

Клипы сняты при поддержке московских клубов Avangarden и Live8 и сервиса «Яндекс.Драйв».

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