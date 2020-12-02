Вышел трейлер боевика «Никто» — нового фильма Ильи Найшуллера с Бобом Оденкерком

Оригинальный трейлер:



Дубляж:

В сети появился трейлер боевика «Никто» — нового фильма Ильи Найшуллера («Хардкор»). Главную роль в картине исполнил Боб Оденкёрк («Лучше звоните Солу»), а сценарий написал соавтор «Джона Уика» Дерек Колстад.

В центре истории — непримечательный мужчина по имени Хатч Мэнселл. Он живет обычной жизнью, пока случайно не попадает в прицел местного наркобарона. Спасая женщину от нападения бандитов, персонаж Оденкёрка отправляет одного из хулиганов в больницу. Лишь позже он узнает, что это был брат могущественного гангстера, который теперь жаждет отомстить.

«Это кино про человека, который поменял свою жизнь в корне и ушел от интересного к обычному. Он очень сильно скучает по интересному и ищет повод к нему вернуться», — так описывает КиноПоиску идею фильма Найшуллер. Сценарий картины он получил летом 2018 года и согласился снять ее, поскольку очень любит творчество Оденкёрка (идея фильма принадлежит актеру). «Одним из моих условий было то, что на бумаге сейчас написан не тот фильм, который мы в итоге будем снимать. Я понял, о чем должен быть фильм и смог всех убедить, заразить этой идеей. Поэтому мы взяли основу, понимание бюджета и переписали все немного в другую сторону. В общем, я считаю, что мне очень повезло с проектом и командой», — говорит режиссер.

Найшуллер уверяет, что на съемках ему предоставили полную свободу, но, несмотря на это, он сделал «консервативное кино», которое «выглядит более или менее традиционно». Тем не менее, режиссер обещает, что в «Никто» будет совершенно невероятный Оденкёрк, который готовился к фильму так же, как Киану Ривз к съемкам «Джона Уика». Почти все трюки в фильме актер выполняет самостоятельно.

Кроме Оденкерка, в картине появятся Алексей Серебряков, Кристофер Ллойд и Конни Нильсен.

Премьера «Никто» запланирована на 25 февраля 2021 года.