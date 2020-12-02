КиноПоиск
Попробовать Яндекс.Плюс

Вышел трейлер боевика «Никто» — нового фильма Ильи Найшуллера с Бобом Оденкерком

Обсудить0

Оригинальный трейлер:

Дубляж:

В сети появился трейлер боевика «Никто» — нового фильма Ильи Найшуллера («Хардкор»). Главную роль в картине исполнил Боб Оденкёрк («Лучше звоните Солу»), а сценарий написал соавтор «Джона Уика» Дерек Колстад

В центре истории — непримечательный мужчина по имени Хатч Мэнселл. Он живет обычной жизнью, пока случайно не попадает в прицел местного наркобарона. Спасая женщину от нападения бандитов, персонаж Оденкёрка отправляет одного из хулиганов в больницу. Лишь позже он узнает, что это был брат могущественного гангстера, который теперь жаждет отомстить.

«Это кино про человека, который поменял свою жизнь в корне и ушел от интересного к обычному. Он очень сильно скучает по интересному и ищет повод к нему вернуться», — так описывает КиноПоиску идею фильма Найшуллер. Сценарий картины он получил летом 2018 года и согласился снять ее, поскольку очень любит творчество Оденкёрка (идея фильма принадлежит актеру). «Одним из моих условий было то, что на бумаге сейчас написан не тот фильм, который мы в итоге будем снимать. Я понял, о чем должен быть фильм и смог всех убедить, заразить этой идеей. Поэтому мы взяли основу, понимание бюджета и переписали все немного в другую сторону. В общем, я считаю, что мне очень повезло с проектом и командой», — говорит режиссер.

Найшуллер уверяет, что на съемках ему предоставили полную свободу, но, несмотря на это, он сделал «консервативное кино», которое «выглядит более или менее традиционно». Тем не менее, режиссер обещает, что в «Никто» будет совершенно невероятный Оденкёрк, который готовился к фильму так же, как Киану Ривз к съемкам «Джона Уика». Почти все трюки в фильме актер выполняет самостоятельно.

Кроме Оденкерка, в картине появятся Алексей Серебряков, Кристофер Ллойд и Конни Нильсен.

Премьера «Никто» запланирована на 25 февраля 2021 года.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

КиноПоиск HD в Instagram

Покажем, что происходит на съемках

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

«Ванюшка у нас слабачок»: Финальный трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»

«Ванюшка у нас слабачок»: Финальный трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»

Вчера7
«Это гражданская война»: Новый трейлер второго сезона «Пенниуорта»

«Это гражданская война»: Новый трейлер второго сезона «Пенниуорта»

8 декабря1
«Ты станешь легендой»: Новый тизер сиквела «Чудо-женщины»

«Ты станешь легендой»: Новый тизер сиквела «Чудо-женщины»

7 декабря1
Трейлер мультфильма «Ая и ведьма»: Студия Ghibli экспериментирует с CG-анимацией

Трейлер мультфильма «Ая и ведьма»: Студия Ghibli экспериментирует с CG-анимацией

2 декабря14

Главное сегодня

Фильм недели: «Серебряные коньки» — новогодний ответ «Титанику»

Сегодня8
Фильм недели: «Серебряные коньки» — новогодний ответ «Титанику»
Как снят «Манк» и почему это лучший фильм Финчера

ВидеоКак снят «Манк» и почему это лучший фильм Финчера

Сегодня7
Вышел трейлер боевика «Никто» — нового фильма Ильи Найшуллера с Бобом Оденкерком

Вышел трейлер боевика «Никто» — нового фильма Ильи Найшуллера с Бобом Оденкерком

2 часа назад5
«Эпидемия» вошла в топ-10 самых популярных зарубежных сериалов года на Netflix

«Эпидемия» вошла в топ-10 самых популярных зарубежных сериалов года на Netflix

Сегодня, 15:353
Что смотреть в кино: «Серебряные коньки», «Неадекватные люди 2» и «Кровные узы»
Выбор редакции

Что смотреть в кино: «Серебряные коньки», «Неадекватные люди 2» и «Кровные узы»

Сегодня1
Пэтти Дженкинс раскритиковала «Лигу справедливости» Джосса Уидона: «Я не узнала половину героев»

Пэтти Дженкинс раскритиковала «Лигу справедливости» Джосса Уидона: «Я не узнала половину героев»

Сегодня, 13:158
Том Хэнкс и Михаил Ефремов попали в топ-10 самых популярных актеров в Google в 2020 году

Том Хэнкс и Михаил Ефремов попали в топ-10 самых популярных актеров в Google в 2020 году

Сегодня, 11:4917
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт