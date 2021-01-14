«Постановка», «Во все тяжкие» и «Я — Грета»: 11 премьер февраля на КиноПоиск HD

Супергерои-негодяи, химики-наркоторговцы, Чудо-женщина и самая известная экоактивистка, пещерные люди и британские артисты в изоляции — рассказываем о самых интересных новинках месяца в нашем онлайн-кинотеатре.
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«Новичок», 3-й сезон
Премьера: 6 февраля (в Плюсе)
40-летний строитель Джон Нолан круто меняет свою жизнь. После развода и пережитого в банке ограбления он закрывает фирму и переезжает в Лос-Анджелес, где становится самым возрастным новобранцем в местной полиции. Там он приобретает новых друзей и погружается в типичную коповскую рутину. Все это сдобрено большим количеством юмора, поскольку главного героя играет обаятельный и комичный Нэйтан Филлион (звезда «Светлячка» и «Касла»). На КиноПоиск HD уже можно посмотреть два сезона «Новичка», в которых Нолан не только адаптировался в полиции, но и оказался втянут во внутренние разборки и был подставлен одним из своих. В третьем сезоне игра продолжится по уже знакомым правилам, но с добавлением остросоциальных тем. На сюжетную линию повлияли акции Black Lives Matter, так что теперь особое внимание будет уделено полицейскому произволу.
«Чудо-женщина: 1984»
Премьера: 11 февраля (в Магазине)
Галь Гадот вернулась в роли амазонки Дианы Принс, которая помогла завершить Первую мировую войну, но потеряла возлюбленного Стива Тревора (Крис Пайн). Действие сиквела разворачивается в 1980-е. Диана стала антропологом в Смитсоновском музее, но продолжает сражаться с преступниками. На этот раз она сталкивается с коварным бизнесменом Максвеллом Лордом (Педро Паскаль) и Барбарой Энн Минервой (Кристен Уиг), которая из неуверенной музейной сотрудницы превращается в злодейку Гепарду. Но главным потрясением для Дианы становится возвращение Стива благодаря Камню грез — древнему и опасному артефакту.
«Конь Юлий и большие скачки»
Премьера: 11 февраля (в Плюсе)
Уже десятый мультфильм в серии про русских богатырей от студии «Мельница». На этот раз главным героем стал комичный конь Юлий. Он влюбился в кобылу Звезду, которая принадлежит султану Рашиду, и решил жениться. Однако Юлий — простолюдин без великих предков, поэтому ему нужно срочно получить новый социальный статус. Киевский князь отказывается стать его сватом, и Юлий вместе с ослом Моисеем похищают его, чтобы силой заставить сосватать коня возлюбленной. Мультфильм сняли Дарина Шмидт и Константин Феоктистов, уже работавшие над предыдущими частями франшизы.
«Кларисса», 1-й сезон
Премьера: 12 февраля (в Плюсе с more.tv)
30-летний юбилей «Молчания ягнят» можно отметить просмотром нового спин-оффа. В нем Кларисса Старлинг (ее сыграла Ребекка Бридс из «Милых обманщиц») уже поймала Буффало Билла и познакомилась с Ганнибалом Лектером, а теперь отправляется расследовать новые жестокие убийства в Вашингтоне. Эти дела напоминают ей о событии из детства, поэтому агенту ФБР придется разбираться еще и с собственными страхами. Сериал поставлен по мотивам романов Томаса Харриса, а шоураннерами стали Алекс Куртцман («Грань») и Дженни Люмет, внучка великого Сидни Люмета и сценаристка фильма «Рэйчел выходит замуж», который снял Джонатан Демме.
«За час до рассвета», 1-й сезон
Премьера: 16 февраля (в Плюсе)
Через год после окончания Великой Отечественной лейтенант Денис Журавлев (Андрей Бурковский) возвращается домой и устраивается работать в милицию. Начальник Журавлева — суровый майор Шумейко по кличке Сатана (Константин Хабенский), гроза местных преступников, открывших на него охоту. Противостояние разворачивается между Шумейко и бандой Клеща, и, чтобы поймать главаря, Журавлев соглашается внедриться в банду, поскольку его лицо свежее и преступникам еще не примелькалось. «За час до рассвета» явно опирается на культовый советский сериал «Место встречи изменить нельзя». Помимо Хабенского и Бурковского, в нем сыграли Агния Дитковските, Алена Михайлова, Артур Смольянинов и Артур Ваха. За режиссуру отвечает Игорь Зайцев («Диверсант 2: Конец войны», «Каникулы строгого режима»).
«Семейка Крудс: Новоселье»
Премьера: 25 февраля (в Магазине)
Продолжение анимационного хита про пещерных людей, которые опасаются следовать по пути прогресса, но все-таки сдаются. Сиквел сталкивает семейку Крудс с продвинутыми Беттерманами. Те живут в инновационном ЖК, где есть лифт и система орошения для выращивания фруктов. Доминирующее семейство стремится удачно выдать замуж свою дочь Доун за кочевника Малого. Крудсы ревнуют: Малой давно присоединился к их семье как жених старшей дочери Гип. В оригинале за героев разговаривают Николас Кейдж, Райан Рейнольдс, Эмма Стоун и другие, в российском дубляже — Егор Дружинин, Нюша Шурочкина, Павел Воля и Ляйсан Утяшева.
«Никогда, редко, иногда, всегда»
Премьера: 28 февраля (в Магазине)
17-летняя школьница Отом (Сидни Фланиган) покидает провинциальную Пенсильванию и направляется в Нью-Йорк: девушка беременна, а в ее штате аборты фактически криминализированы. Грустный инди-фильм с явным политическим посылом сняла Элиза Хиттман («Пляжные крысы») и получила за него Гран-при жюри Берлинского фестиваля. Впрочем, достоинства «Никогда, редко, иногда, всегда» не политического толка. Это честный взгляд на современную Америку, которая выглядит пугающе в любой ипостаси — как в консервативной глубинке, так и в прогрессивном мегаполисе.
«Постановка», 2-й сезон
Премьера: февраль (в Плюсе)
Один из лучших сериалов про самоизоляцию снял британский режиссер Саймон Эванс. Его главные герои — актеры Майкл Шин и Дэвид Теннант, которые играют самих себя. Они репетируют новую театральную постановку по видеосвязи и параллельно обсуждают свои карьеры и семьи. В сериале снялись и жены главных героев Анна Лундберг и Джорджия Теннант, а также другие звезды вроде Сэмюэла Л. Джексона и Джуди Денч. Первый сезон «Постановки» вышел в 2020-м и уже доступен на КиноПоиск HD, и теперь можно будет посмотреть и продолжение, ведь пандемия никуда не делась, а репетиции по Zoom надо продолжать. Во втором сезоне появятся новые постоянные герои: Вупи Голдберг в роли Мэри, агента Шина и Теннанта, и ее ассистент Бен Шварц («Парки и зоны отдыха»). А среди звездных камео ждем Саймона Пегга и Ника Фроста.
«Я — Грета»
Премьера: февраль (эксклюзивно в Плюсе)
Документальный байопик экоактивистки Греты Тунберг. Шведская школьница провела вместе с камерами год. Режиссер Натан Гроссман («Стиг Ларссон: Мужчина, который играл с огнем») следует за Гретой и во время ее самого первого пикета, когда вместо уроков девочка вышла к зданию Стокгольмского парламента, и на ее знаменитом выступлении на климатическом саммите в Нью-Йорке, где Грета эмоционально заявила сильным мира сего: «Своим пустословием вы украли мое детство, мои мечты!» Но фильм рассказывает не только об общественной деятельности Тунберг. Мы увидим ее родителей и любимую собаку, узнаем о тревожном расстройстве и проживем нелегкое путешествие через Атлантику на маленькой парусной яхте.
«Во все тяжкие», 5 сезонов
Премьера: февраль (в Магазине)
Культовый сериал об учителе химии Уолтере Уайте (Брайан Крэнстон), который, узнав, что у него рак, переквалифицировался в производителя наркотиков. Наркобизнес он ведет с бывшим учеником Джесси Пинкманом (Аарон Пол), и вскоре скромная идея о том, как не оставить семью без штанов, превращается во что-то чудовищное. О величии шоураннера Винса Гиллигана написано немало текстов, в том числе и на КиноПоиске. Рецепт успеха — выдающаяся операторская работа в духе вестернов Серджио Леоне, продуманная драматургия (забитый жизнью мужчина становится главой наркоимперии) и живые герои, прославившие Крэнстона и Пола на весь мир. У всех, кто прошел мимо этого явления, появится шанс посмотреть сериал целиком и узнать, почему критики и зрители до сих пор считают «Во все тяжкие» эталоном криминальной саги.
«Лучше звоните Солу», 5 сезонов
Премьера: февраль (в Магазине)
Когда история Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана подошла к концу, шоураннер Винс Гиллиган решил обратиться к еще одному яркому персонажу — Солу Гудману (Боб Оденкёрк). Пронырливый адвокат из «Во все тяжкие» защищал преступников и казался скорее карикатурным героем, но в собственном сериале предстал личностью глубокой и трагической. «Лучше звоните Солу» рассказывает, как симпатичный адвокат когда-то сражался с обстоятельствами, а потом познакомился с Майком (Джонатан Бэнкс) и Гусом Фрингом (Джанкарло Эспозито) и постепенно стал мальчиком на побегушках у криминальных боссов. Спин-офф «Во все тяжкие» сейчас не уступает в популярности старшему брату, а финальный сезон (ожидается в 2021 году) может и вовсе потеснить его на пьедестале.