«Постановка», «Во все тяжкие» и «Я — Грета»: 11 премьер февраля на КиноПоиск HD

40-летний строитель Джон Нолан круто меняет свою жизнь. После развода и пережитого в банке ограбления он закрывает фирму и переезжает в Лос-Анджелес, где становится самым возрастным новобранцем в местной полиции. Там он приобретает новых друзей и погружается в типичную коповскую рутину. Все это сдобрено большим количеством юмора, поскольку главного героя играет обаятельный и комичный Нэйтан Филлион (звезда «Светлячка» и «Касла»). На КиноПоиск HD уже можно посмотреть два сезона «Новичка», в которых Нолан не только адаптировался в полиции, но и оказался втянут во внутренние разборки и был подставлен одним из своих. В третьем сезоне игра продолжится по уже знакомым правилам, но с добавлением остросоциальных тем. На сюжетную линию повлияли акции Black Lives Matter, так что теперь особое внимание будет уделено полицейскому произволу.