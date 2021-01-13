Что происходит в прокате: Фильмы снова переносят, в Америке выбирают Лиама Нисона, а в России — «Душу»

Новая волна переносов

В США и других странах началась вакцинация от коронавируса, но процесс проходит медленно, вакцины не хватает, а уровень заражений остается высоким. Так что большинство кинозалов в Северной Америке по-прежнему закрыты. Из-за этого голливудские студии снова переносят главные премьеры, и пока никто не следует примеру Warner Bros., решившейся на релиз одновременно в кинотеатрах и на HBO Max. Скорее всего, студии расчищают график на первый квартал 2021-го именно из-за невысоких сборов новой «Чудо-женщины», которая на сегодняшний день принесла «Уорнерам» лишь 37,7 млн долларов в американском прокате. В прошлый раз волна переносов случилась, когда не оправдались надежды на «Довод».

«Не время умирать»

Как и в самом начале пандемии, первым пошел новый «Бонд». «Не время умирать» по новому графику выпустят 8 октября вместо 1 апреля — на полтора года позже, чем планировалось изначально. Октябрьская дата была занята «Морбиусом» с Джаредом Лето по вселенной Marvel, и компания сразу же сдвинула его на 21 января 2022-го. Вместо «Бонда» Universal выпустит в первый апрельский уик-энд (на который в западном мире в этом году выпадает Пасха) триллер «Никто» Ильи Найшуллера с Бобом Оденкёрком в главной роли.

Другие переносы: экранизация игры «Uncharted» выйдет 11 февраля 2022 года вместо июля 2021-го, «Прошлой ночью в Сохо» Эдгара Райта перенесен с 23 апреля на 22 октября этого года.

Следом за Universal и Sony свой график релизов скорректировала и Disney. Среди перенесенных премьер — «King’s Man: Начало», который должен был выйти уже 12 марта, но выйдет 20 августа. Если, конечно, его опять не перенесут.

В американском прокате лидирует «Заступник»

Эпидемия эпидемией, а боевики с Лиамом Нисоном — по расписанию. Картина об отставном снайпере, который защищает ребенка от наркомафии, вторую неделю подряд занимает первую строчку американского бокс-офиса. Фильм вышел в прокат 15 января, в начале длинных выходных, и в первые три дня собрал 3,2 млн долларов. Это меньше, чем у «Честного вора», предыдущего боевика с Нисоном, который стартовал в середине октября с 4,1 миллиона, но тогда в Америке было открыто чуть больше залов. Во вторые выходные «Заступник» заработал всего 2 миллиона, однако и этого хватило для первого места в отсутствие премьер в широком прокате.

Второе место в рейтинге удалось занять мультфильму «Семейка Крудс: Новоселье». Это уже девятый уик-энд анимации Universal, причем фильм потерял всего 9% сборов по сравнению с прошлой неделей. Само по себе это впечатляет, но результаты относительны: например, «Как приручить дракона 3» в девятый уик-энд заработал меньше, зато и стартовал с 55 млн долларов, что превышает сборы новой «Семейки Крудс» за все время проката (41,8 миллиона).

Третье место в топе заняла лента «Чудо-женщина: 1984», которая временно покидает HBO Max и в ближайший месяц будет доступна только в кинотеатрах. Остальным фильмам, которые идут сейчас в американских кинотеатрах, не удалось добраться даже до миллиона долларов за выходные.

Лидеры мирового проката — «Душа» и индийский «Мастер»

«Душа» от студии Pixar из-за пандемии в США появилась сразу на Disney+. Но фильм вышел в прокат в других странах, где диснеевский стриминг пока не работает, и показывает хорошие для нынешней ситуации результаты. «Душе» удалось стать хитом в Китае — там она заработала уже 48,2 млн долларов и вошла в тройку релизов Pixar по сборам в этой стране. В минувшие выходные «Душа» стартовала с первого места в Южной Корее и России.

Локальная сенсация последних недель — «Мастер», индийский боевик с местной звездой Виджаем в главной роли. «Мастер» спродюсирован в Колливуде (так называют индустрию фильмов на тамильском языке с центром в Ченнаи) и идет в национальном прокате в четырех языковых версиях. В Индии нет централизованного подсчета кассовых сборов, так что называть точные цифры всегда затруднительно, но похоже, что в уик-энд 15—17 января «Мастер» стал самым кассовым фильмом в мире, заработав не менее 15 млн долларов в Индии и еще 3 миллиона в других странах (ОАЭ, Австралия, Сингапур, США). Это первый большой индийский релиз с начала пандемии, и местная публика с готовностью устремилась в кинотеатры, работающие на 50% заполняемости.

Россия: «Душа» впереди всех

По сравнению со странами Запада у российских прокатчиков дела идут неплохо. Сборы последних выходных всего на 37% ниже, чем были в тот же уик-энд год назад. Хотя новогодние каникулы уже кончились, за четыре дня, с четверга по воскресенье, билетов было продано на 569 млн рублей.

«Душа» Pixar/Disney показала второй лучший старт за все время эпидемии после диснеевского же фильма «Последний богатырь: Корень зла». Мультфильм дебютировал с 265 млн рублей. У «Души» очень хороший сарафан, что видно по высоким сборам в понедельник. А вот «Чудо-женщина: 1984» во второй уик-энд провалилась: сборы снизились на 66% и составили всего 44 млн рублей. Уступила она и «Последнему богатырю», подобравшемуся к 2 млрд рублей сборов (за выходные славянское фэнтези заработало 74 миллиона), и фильму-катастрофе «Огонь» с Константином Хабенским (56,5 млн за выходные, 822 млн рублей в сумме).