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«Никогда, редко, иногда, всегда» лидирует по номинациям на премию «Независимый дух»

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Стали известны номинанты на премию «Независимый дух» («Independent Spirit Award»), отмечающую залуги в области независимого кино. Больше всего номинаций получила драма «Никогда, редко, иногда, всегда» о девушке-подростке, которая решает сделать аборт. Ленту Элизы Хиттман отметили в семи категориях, включая «Лучший фильм». Главный приз также может достаться байопику «Ма Рейни: Мать блюза», драме «Минари», «Первой корове» Келли Райхардт и «Земле кочевников» с Фрэнсис МакДорманд

Основные номинанты:

Лушчий фильм

Лучший режиссер

Лучший дебютный фильм

Лучшая женская роль

Лучшая мужская роль

Лучшая женская роль второго плана:

Лучшая мужская роль второго плана

Лучший сценарий

Лучшая работа оператора:

Лучший монтаж:

Лучший международный фильм

Лучший документальный фильм

Лучший сериал

Лучшая женская роль в сериале

Лучшая мужская роль в сериале

Полный список номинантов доступен здесь.

Победитей объявят 22 апреля.

Источник: Variety 

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