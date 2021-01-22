«Никогда, редко, иногда, всегда» лидирует по номинациям на премию «Независимый дух»

Стали известны номинанты на премию «Независимый дух» («Independent Spirit Award»), отмечающую залуги в области независимого кино. Больше всего номинаций получила драма «Никогда, редко, иногда, всегда» о девушке-подростке, которая решает сделать аборт. Ленту Элизы Хиттман отметили в семи категориях, включая «Лучший фильм». Главный приз также может достаться байопику «Ма Рейни: Мать блюза», драме «Минари», «Первой корове» Келли Райхардт и «Земле кочевников» с Фрэнсис МакДорманд.
Основные номинанты:
Лушчий фильм
Лучший режиссер
- Ли Айзек Чун, «Минари»
- Эмиральд Феннел, «Девушка, подающая надежды»
- Элиза Хиттман, «Никогда, редко, иногда, всегда»
- Келли Райхардт, «Первая корова»
- Хлоя Чжао, «Земля кочевников»
Лучший дебютный фильм
Лучшая женская роль
- Николь Бахари, «Мисс Свобода»
- Виола Дэвис, «Ма Рейни: Мать блюза»
- Сидни Фланиган, «Никогда, редко, иногда, всегда»
- Джулия Гарнер, «Ассистентка»
- Фрэнсис МакДорманд, «Земля кочевников»
- Кэри Маллиган, «Девушка, подающая надежды»
Лучшая мужская роль
- Риз Ахмед, «Звук металла»
- Чедвик Боузман, «Ма Рейни: Мать блюза»
- Роб Морган, «Бык»
- Стивен Ян, «Минари»
- Адарш Гурав, «Белый тигр»
Лучшая женская роль второго плана:
- Алексис Чикаэзе, «Мисс Свобода».
- Хан Е-ри, «Минари»
- Валери Махаффей, «Уйти не прощаясь»
- Талия Райдер, «Никогда, редко, иногда, всегда»
- Юн Ё-джон, «Минари»
Лучшая мужская роль второго плана
- Колман Доминго, «Ма Рейни: Мать блюза»
- Орион Ли, «Первая корова»
- Пол Раджи, «Звук металла»
- Глинн Тёрмен, «Ма Рейни: Мать блюза»
- Бенедикт Вонг, «Девять дней»
Лучший сценарий
Лучшая работа оператора:
- Джей Кейтель, «Она умрёт завтра»
- Шабир Кирхнер, «Бык»
- Майкл Лэтэм, «Ассистентка»
- Элен Лувар, «Никогда, редко, иногда, всегда»
- Джошуа Джеймс Ричардс, «Земля кочевников»
Лучший монтаж:
Лучший международный фильм
- «Бакурау»
- «Ученик»
- «Одна ночь с королем»
- «Подготовка, чтобы быть вместе неопределенное количество времени»
- «Куда ты идешь, Аида?»
Лучший документальный фильм
Лучший сериал
Лучшая женская роль в сериале
- Эль Фаннинг, «Великая»
- Шира Хаас, «Неортодоксальная»
- Эбби МакЭнани, «Работа над собой»
- Майтреи Рамакришнан, «Я никогда не...»
- Джордан Кристин Симон, «Мы те, кто мы есть»
Лучшая мужская роль в сериале
- Конфиданс, «Маленькая Америка»
- Адам Али, «Маленькая Америка»
- Никко Аннан, «Долина соблазна»
- Амит Рахав, «Неортодоксальная»
- Арольд Торрес, «НольНольНоль»
Полный список номинантов доступен здесь.
Победитей объявят 22 апреля.
Источник: Variety
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