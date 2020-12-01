Что смотреть дома: «Манк», «Откуда ты родом?», «Пока мы молоды»

Марта (Катарзина Савчук) — внебрачная дочь Оло Завистовски (Мацей Закощельны), популярного певца и ведущего польской версии шоу «Голос» (тут оно называется «Музыкальная гонка»). Ее мать он давно забыл, а Марте посоветовал и не пытаться петь. Однако девушка в прямом эфире сообщает Оло, какой он козел, а потом демонстрирует свой певческий талант.

Третья лента Анны Вечур-Блющ рассказывает не только о конфликте поколений, но об испытании славой, которая превращает Марту в такое же чудовище, как и Оло.