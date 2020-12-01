Что смотреть дома: «Манк», «Откуда ты родом?», «Пока мы молоды»

Новый фильм Дэвида Финчера, французская комедия о технологиях и пугающий док о гинекологе из Невады — рассказываем про главные новинки российских и зарубежных стримингов.
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«Манк»
Драма о сценаристе «Гражданина Кейна».
Где смотреть: Netflix
Netflix традиционно оставляет главный хит на конец года: в 2019-м это был «Ирландец» Мартина Скорсезе, в этом — финчеровский «Манк». Режиссер задумал картину о легендарном сценаристе Германе Я. Манкевиче еще в 1990-е; в основу лег сценарий отца Финчера, Джека. Это история о том, как создавался «Гражданин Кейн» и кто настоящий автор этого шедевра — Манкевич (Гари Олдман) или Орсон Уэллс. Сценариста в молодости сыграл Том Пелфри, Уэллса — Том Бёрк, медиамагната Уильяма Хёрста, с которого частично списан Кейн, — Чарльз Дэнс, а его любовницу — Аманда Сайфред. Первые рецензенты пишут, что, подобно «Гражданину Кейну», «Манк» построен как коллаж из множества точек зрения, а зрителям перед просмотром стоит заглянуть в знаменитую статью кинокритика Полины Кейл «Воспитание Кейна».
«Откуда ты родом?»
Риз Ахмед читает рэп, разбирается в корнях и лечится от тяжелой болезни.
Где смотреть: КиноПоиск HD — c 5 декабря
Зед (Ахмед) — пакистанский рэпер, выросший в Лондоне и благодаря откровенным песнями пробившийся на американскую хип-хоп-сцену. Перед важным туром он сталкивается с тяжелым наследственным заболеванием крови, которое мешает ему двигаться и вызывает галлюцинации. Дебют Бассама Тарика стал хитом Берлинале (приз критиков в программе «Панорама») и помог Ризу Ахмеду (к слову, соавтору сценария) выдать один из самых впечатляющих перформансов в карьере.
Рецензия на сериал
Смотрите фильм только на КиноПоиск HD по подписке Плюс с 5 декабря
«Удалить историю»
Если бы «Черное зеркало» было комедией о современной Франции.
Где смотреть: КиноПоиск HD, ivi
Французские комедиографы Бенуа Делепин и Гюстав Керверн продолжают измываться над запутанным современным миром с его предубеждениями и социальным расслоением, которые интернет только усугубляет. Мари (Бланш Гарден), Бертран (Дени Подалидес) и Кристина (Корина Масьеро) хотят удалить из сети несколько видео, где не в лучшем свете представлены они сами или их родные. Для этого они обращаются за помощью к хакеру с никнеймом Бог. «Удалить историю» получил специальный приз Берлинале, а в эпизоде снялся писатель Мишель Уэльбек.
«Большой рот», 4-й сезон
Сардонический мультсериал про взросление и половое созревание.
Где смотреть: Netflix
Ниша комедий и драм про школьников и подростков, кажется, переполнена, но и в ней все еще встречаются настоящие алмазы. «Большой рот» рассказывает о стыде и других приметах юности — остроумно, задорно и точно. Мультсериал сочинили Эндрю Голдберг («Гриффины»), Ник Кролл, Марк Левин и Дженнифер Флэкетт, а среди персонажей встречаются гормон-монстры, живые подушки и воображаемые Нэйтаны Филлионы. В новом сезоне герои выберутся из города в летний лагерь, где их ждут не только невкусная еда и странная униформа, но и вечная спутница многих современных взрослых — тревожность.
«Пока мы молоды»
Ноа Баумбак о кризисе среднего возраста.
Где смотреть: КиноПоиск HD, ivi, Okko
Документалист-перфекционист Джош (Бен Стиллер) пытается закончить многострадальный проект и спасти брак с Корнелией (Наоми Уоттс). Близкие друзья обзавелись детьми и теперь отдаляются, а новые молодые знакомые (Адам Драйвер и Аманда Сайфред) провоцируют пару на эксперименты, которые ей скорее не нужны. «Пока мы молоды» — еще одна картина Ноа Баумбака о браке и поисках себя в большом городе; как всегда, хрупкая, горькая и словно прозревающая будущее отчаяние «Истории о супружестве».
За что мы любим Ноа Баумбака
«Бог детей»
Документальный хоррор о гинекологе, который тайно оплодотворил тысячи пациенток.
Где смотреть: HBO Max, Амедиатека, КиноПоиск HD
Гинеколог Куинси Фортье в 1991 году был признан врачом года в штате Невада. 30 лет он неустанно трудился в собственной лас-вегасской клинике, помогая женщинам бороться с бесплодием. Правда, как выяснилось, вводил он им не сперму мужей, а свою. В 1990-е с Фортье пыталась судиться одна из пациенток — дело урегулировали денежной компенсацией. В конце 2010-х полицейская Вэнди Бэбст сделала ДНК-тест, заподозрив, что не похожа на отца, и тоже узнала о методике доктора. Фильм Ханны Олсон помогает составить об этой жуткой истории цельное представление. В частности, постановщице удалось получить комментарий сына Фортье.
«Общее дело», 1-й сезон
Постапокалиптическая ода материнству.
Где смотреть: Sundance TV
Сериал австралийского стриминга Stan, незаметно для мировой публики вышедший в прошлом году, оказался на Sundance TV. «Общее дело» рассказывает о мире во время и после глобальной катастрофы. Природа огрызнулась (сначала катаклизмами, потом — смертельными вирусами), и Земля перестала быть уютным домом. Нейропсихолог Иди (Джоанна Фроггатт из «Аббатства Даунтон») ждет ребенка, и ей предстоит решить, гуманно ли впускать нового человека в рушащийся мир. Шоу придумала Шэлли Бирс («Код», «На грани»), а кадр мимикрирует под прямоугольник смартфона.
«Как стать звездой»
Семейная драма о музыке и славе.
Где смотреть: Netflix
Марта (Катарзина Савчук) — внебрачная дочь Оло Завистовски (Мацей Закощельны), популярного певца и ведущего польской версии шоу «Голос» (тут оно называется «Музыкальная гонка»). Ее мать он давно забыл, а Марте посоветовал и не пытаться петь. Однако девушка в прямом эфире сообщает Оло, какой он козел, а потом демонстрирует свой певческий талант.
Третья лента Анны Вечур-Блющ рассказывает не только о конфликте поколений, но об испытании славой, которая превращает Марту в такое же чудовище, как и Оло.
«Всё ради Джексона»
Мистический триллер о родительстве и темных силах.
Где смотреть: Shudder
Одри и Генри Уолш (Шейла Маккарти и Джулиан Ричингс) — пожилая пара сатанистов, потерявшая сына Джексона. Когда боль утраты становится совсем невыносимой, они решают украсть молодую мать (Константина Мантелос), чтобы при помощи черного ритуала перенести душу Джексона в тело ее чада. Этим дело не ограничивается, и вокруг семьи Уолш начинает твориться всякая чертовщина. Похоже, режиссер Джастин Дж. Дик и сценарист Кит Купер — авторы рождественских комедий и трогательных мелодрам — так устали от доброго кино, что решили снять по-настоящему жуткий фильм о том, что такое родительская любовь.
«Вселяющий страх»
Синефильский триптих, снятый победителем Канн.
Где смотреть: Mubi
В 1980-е на Тайване происходили большие перемены: менялись политический режим и экономический климат. Классик местного кинематографа Эдвард Ян («Один и два», приз за режиссуру на Каннском кинофестивале 2000 года) снял запутанную картину о Тайбэе в канун демократизации, где девушка тусуется с местной бандой, китайский доктор переживает кризис в браке с женой-писательницей, а молодой фотограф наблюдает за жизнью города в лучших традициях Антониони.
Автор: Алексей Филиппов