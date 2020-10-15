Фильм недели: «Откуда ты родом?». Риз Ахмед баттлится с самим собой

О чем это

Рэпер Зед (Риз Ахмед), который вот-вот из категории молодых исполнителей переберется в число состоявшихся звезд, готовится к выходу на сцену в Нью-Йорке. В голове вертится лирика одного из его главных хитов о поиске своей идентичности, а также флешбэки то ли из автобуса, то ли из поезда. Это не его собственные воспоминания — на этом транспорте в конце 1940-х из Индии в Пакистан бежал его отец.

На концерт Зеда приходят продюсеры и ожидаемо предлагают ему организацию турне. Перед гастролями Зед (настоящее имя героя — Захир Анвар) едет к родителям в Лондон, где обнаруживает у себя наследственное аутоиммунное заболевание. Оно ставит под угрозу не только турне, но и само будущее. И пока он болеет, Захир попробует разобраться с прошлым — своим и своей семьи. Кто он? Откуда родом? Какая культура его сформировала? Чего в его душе больше — лондонской сырости или охряных цветов и пряных запахов Кашмира? И должен ли он выбирать между тем и этим?

Кто эти люди

С идеей полуавтобиографического фильма к начинающему американскому режиссеру Бассаму Тарику актер (и рэпер) Риз Ахмед (вы видели его в «Стрингере», «Веноме» и сериале «Однажды ночью») пришел сам, посмотрев на американском кинофестивале SXSW его документальный фильм «Птицы без неба» про маленького беспризорника, живущего на улицах Карачи. Оба они — молодые люди с мусульманско-пакистанскими корнями, сформировавшиеся в англоязычной среде — так или иначе переживали кризис самоидентификации: Ахмед — в Лондоне, а Тарик — в Нью-Йорке и Хьюстоне. Да и главный герой по большому счету был практически готов: актер хотел предложить свои треки и свой сценический образ. Так и сделали: «Откуда ты родом?» построен на композициях из последнего на сегодня и уже сольного альбома Ахмеда (до этого он выступал в составе дуэта Swet Shop Boys), мелькающие в фильме видеовставки позаимствованы из домашнего архива актера. Сценарий тоже писался при его деятельном участии.

Как это снято

Риз Ахмед

По-молодежному! Много флешбэков и ретрофильтров. Кадр 4:3, эстетически близкий к инстаграмному квадрату. Субъективный взгляд на все происходящее, в том числе и через фронтальную камеру телефона (например, Зед во время концерта записывает селфи-видео). Вообще, смартфон авторы используют частенько: Зед общается по FaceTime, смотрит ролики на YouTube, придумывает текст под музыку из того же телефона.

Яростную энергию баттла с самим собой (фильм будто бы пульсирует, поминутно бросая героя то на Запад, то на Восток, то в детство, то в мечеть, то в отцовский ресторан) создают и прием, и драматизм истории. И, конечно, ее проводник — Риз Ахмед. Раздирающие Зеда внутренние противоречия так близки самому Ахмеду, что даже выдуманную, не автобиографическую линию с болезнью, параличом, физическими страданиями актер играет так натуралистично, что его боль кажется физически ощутимой.

Именно болезнь, а не концерты или ссоры с родителями, становится видимой нами метафорой духовного кризиса Захира. Символично, что первый приступ болезни случается во время его стычки с лондонским мусульманином. Тот упрекает героя в непонимании традиций, а после лезет в драку. Захир сделал все, чтобы стать «вестом», слиться с западной поп-культурой: начал исполнять ее музыку, сменил типичное для «брауна» (то есть выходца из Юго-Восточной Азии) имя на космополитический псевдоним. Но оторваться от национальных корней он не может. Герой Ахмеда действительно искренне не принимает чуждую ему культуру родителей, в голове у которых исламские традиции смешиваются с еще более древними — верой в магию и заговоры. Но в ностальгической сцене, где Захир слушает свои ранние треки, детский речитатив вдруг прерывается пакистанской национальной музыкой: именно она была исходно записана на старую аудиокассету.

Образ гения-покровителя с ее обложки, безымянного пакистанского музыканта, будет преследовать Зеда весь фильм, придавая истории сюрреалистический, даже мистический оттенок. Тарик и Ахмед не хотят превращать свою историю в нудную социальную или даже медицинскую драму (хотя сюжет сильно тяготеет к этому жанру). Самоидентификация — вещь нематериальная; конфликт идентичностей происходит в мире, полном образов-призраков. Галлюцинации Зеда, в которых он видит раздел Британской Индии глазами своего отца, еще раз подсвечивают тему исторической памяти как своего рода проклятья. Но не все, конечно, тут так уж возвышенно: одна из самых пронзительных сцен фильма — трагикомическая ссора родителей героя, слушая которую он падает в больничном туалете.

Вердикт

Все, конечно, закончится хорошо: именно бородатый дух из галлюцинаций подскажет бунтующему против родительской культуры Зеду название нового трека — «Тоба-Тек-Сингх» (так называется рассказ Саодата Хасана Манто, писателя, центральной темой прозы которого была драма мусульман, бежавших от погромов в Пакистан после распада Британской Индии). Эта песня и станет точкой нежного контакта между ним и его консервативной семьей: в эксцентричных обстоятельствах финала (не будем его спойлерить) герой Ахмеда зачитывает текст песни вместе с отцом. В начале фильма папа умышленно делал тише радио, где мог ненароком услышать очередной трек непутевого сына, а в финале он уже не скрывает радости, когда «Тоба-Тек-Сингх», пусть и в чужой аранжировке, звучит на одном из телеканалов. В общем, начавшись с довольно специфической дилеммы сына иммигрантов, «Откуда ты родом?» превращается в историю о конфликте и примирении поколений вообще. На месте Пакистана и мечети могли бы быть СССР, атеизм, травматический опыт 1990-х, а на месте хип-хопа вообще что угодно, от сексуальности до политических убеждений. Хотя для самого Ахмеда все, о чем мы писали выше, и есть политика (напомним, что в 2016 году текст его антирасистской композиции «Т5» стал лозунгом в борьбе с иммиграционным законом Дональда Трампа). И в самой драйвовой сцене фильма звучит пламенное: «Я футболист Джон Барнс не в своей тарелке, мне было не по себе, когда стоял в мечети у стенки. Я ненавижу слова „браун“ и „вест“, пока они молча вздыхают. Моя жизнь — поиск земли, которую до сих пор у нас отбирают».