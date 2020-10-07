Что смотреть в кино: «Кольская сверхглубокая», «В чужой шкуре» и «Побочный эффект»

Рэпер Зед (Риз Ахмед) — без пяти минут знаменитость. После многолетних попыток заявить о себе он наконец получает приглашение работать на разогреве у звезды мирового уровня. Перед туром Зед решает заехать в Лондон к своим родителям, которых не видел два года. Но после встречи он оказывается в больнице. Там выясняется, что у Зеда врожденная аутоиммунная болезнь, и ему грозит паралич. Чтобы этого не произошло, рэпер соглашается на агрессивную медикаментозную терапию, из-за которой у него начинаются галлюцинации: он видит детство своего отца, выходца из Индии, видит жизнь индийской общины и своего народа. И теперь у Зеда есть два пути — либо смириться с болезнью и видениями, либо использовать их в своих треках.