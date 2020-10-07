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Что смотреть в кино: «Кольская сверхглубокая», «В чужой шкуре» и «Побочный эффект»

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Риз Ахмед читает рэп и борется с галлюцинациями, Адам Драйвер снимает документалки, а Александра Ревенко питается молодыми девушками.

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«Кольская сверхглубокая»

Доисторический микропаразит выжил на глубине 12 тыс. метров и пытается выбраться на поверхность.

1984 год. В Кольской сверхглубокой скважине творится что-то необъяснимое: шахтеры, вернувшиеся с глубины, уверяют, что побывали в аду и слышали голоса мучеников, а начальник научной лаборатории Григорьев (Вадим Демчог) в панике закрывает станцию на карантин. Заражения опасаются и представители власти: в скважину отправляют опытного вирусолога Анну Федорову (Милена Радулович) под надзором полковника ГРУ (Николай Ковбас). Их задача кажется элементарной: они должны спуститься на дно шахты, взять образцы и вернуться на поверхность. Проблема в том, что Кольская скважина самая глубокая в истории человечества, и, чтобы добраться до лаборатории, нужно проехать 12 километров вниз на бронированном лифте. Спустившись, военно-исследовательская группа попадает в западню: Григорьев блокирует все выходы, а в полученных образцах вирусолог обнаруживает доисторического внутриклеточного паразита, который превратил всех сотрудников станции в монстров.

Факты о фильме

  • Кольская экспериментальная сверхглубокая (СГ-3) действительно считается самой глубокой скважиной в мире: ее глубина 12 262 метра. Скважину начали бурить в 1970-м в научных целях. В общей сложности здесь функционировало 16 исследовательских лабораторий. Но спуститься вниз невозможно: диаметр нижней части шахты — 21,5 см, а температура доходит до 220 С.
  • Из-за аварий бурение на Кольской скважине окончательно прекратили в 1994 году. Сейчас ее хотят сделать туристическим объектом.
  • Режиссер-дебютант Арсений Сюхин до «Кольской сверхглубокой» работал монтажером: один из его проектов — «Спящие 2». Также он снял несколько короткометражек, в том числе семиминутный хоррор «Переход», обративший на себя внимание продюсеров. Бюджет «Перехода» — всего 10 тыс. рублей.
  • Сюхин — выходец с Кольского полуострова. О скважине ему рассказывали еще в школе, поэтому режиссер особенно болел этим проектом.
  • Помимо павильонов, съемки велись и на натуре в Мурманской области, недалеко от настоящей Кольской скважины. Основная их часть прошла на руднике Северный в городе Заполярном на глубине 200 метров. Рудник при этом продолжал работу.

«В чужой шкуре»

Убийца из будущего застревает в теле своей жертвы.

Тася Вос (Андреа Райзборо) — киллер высшей категории, которая всегда убивает чужими руками. В этом ей помогает секретная корпорация, разработавшая технологию по проникновению в чужой мозг. Через импланты Тася внедряется в сознание другого человека, и тот становится послушным исполнителем ее приказов. Однако путешествие по чужим головам не проходит бесследно: нервное истощение дает о себе знать, и к очередному внедрению Тася оказывается практически без сил. А внедрение, как назло, выходит из-под контроля: в качестве носителя ей достается не бессловесный убийца поневоле, а человек, обожающий убивать. И в этом носителе-маньяке Тася Вос застревает.

Факты о фильме

  • «В чужой шкуре» — второй полнометражный проект Брэндона Кроненберга, сына режиссера Дэвида Кроненберга. Помимо съемки фильмов, Брэндон также занимается производством музыкальных клипов (например, для группы Animalia).
  • На Международном фестивале фантастических фильмов в Каталонии «В чужой шкуре» получил Гран-при и приз за лучшую режиссуру.
  • Решение использовать как можно меньше компьютерной графики стало для Кроненберга принципиальным. Поэтому сцены галлюцинаций он снимал по старинке, с использованием аналоговых эффектов.
  • Работая над проектом, Брэндон Кроненберг частично ориентировался на творчество Дарио Ардженто, в частности на его фильм 1987 года «Ужас в опере».

«Пока мы молоды»

История соперничества двух поколений.

В семейной жизни Джоша (Бен Стиллер) и Корнелии (Наоми Уоттс) — штиль: все их дни похожи друг на друга, как братья-близнецы. Пара винит в этом друг друга и возраст (им обоим немного за сорок), но менять они ничего не хотят. Однажды на одной из лекций по документальному кино, которые Джош читал на курсах повышения квалификации, к нему подошел Джейми (Адам Драйвер) и начал восторгаться документалками, которые Джош когда-то снимал. Обрадованный появлением единомышленника, Джош пригласил нового знакомого и его подружку Дарби (Аманда Сайфред) на ужин в ресторан. Вскоре обе пары стали не разлей вода: Корнелия и Джош видят в Джейми и Дарби самих себя 25 лет назад и пытаются с помощью этой дружбы вернуть молодость и вкус к жизни.

Факты о фильме

  • Премьера «Пока мы молоды» Ноа Баумбака состоялась в 2014 году на кинофестивале в Торонто. Фильм еще был участником смотров в Нью-Йорке и Глазго. Но в России он выходит только сейчас.
  • Противостояние между героями Бена Стиллера и Адама Драйвера Ноа Баумбак задумывал как соперничество между Шерлоком Холмсом и профессором Мориарти.
  • Когда Аманда Сайфред снималась в фильме, ей было 28, и актрисе казалось, что по своему мироощущению и опыту героиня Наоми Уоттс ей подходит гораздо больше.
  • В саундтрек «Пока мы молоды» вошла песня Дэвида Боуи «Золотые годы».

«Побочный эффект»

История о том, как опасно заключать сделки с молодыми и красивыми ведьмами.

В прошлом Андрея (Семен Серзин) и Оли (Марина Васильева) — страшная трагедия, из-за которой пара на грани развода. Чтобы спасти брак, Андрей решился на крайние меры — обратился к экстрасенсу Маре (Александра Ревенко) с просьбой стереть у жены память о случившемся. Мара соглашается, но просит о небольшом одолжении: супруги должны месяц пожить у нее дома, чтобы во время ее отсутствия ухаживать за грибницами, с помощью которых она и лечит людей. Условия кажутся Андрею не просто легкими, но роскошными: Мара живет в знаменитом доме на Берсеневской набережной, из окна которого открывается вид на Кремль. Но в первую же ночь в квартире начинает твориться чертовщина, а позже Андрею придется спасать не просто брак, но и жизнь.

Факты о фильме

«Откуда ты родом»

Начинающая рэп-звезда в поисках самоидентификации.

Рэпер Зед (Риз Ахмед) — без пяти минут знаменитость. После многолетних попыток заявить о себе он наконец получает приглашение работать на разогреве у звезды мирового уровня. Перед туром Зед решает заехать в Лондон к своим родителям, которых не видел два года. Но после встречи он оказывается в больнице. Там выясняется, что у Зеда врожденная аутоиммунная болезнь, и ему грозит паралич. Чтобы этого не произошло, рэпер соглашается на агрессивную медикаментозную терапию, из-за которой у него начинаются галлюцинации: он видит детство своего отца, выходца из Индии, видит жизнь индийской общины и своего народа. И теперь у Зеда есть два пути — либо смириться с болезнью и видениями, либо использовать их в своих треках.

Факты о фильме

  • «Откуда ты родом?» (оригинальное название — Mogul Mowgli, «Магнат Маугли») — участник 70-го Берлинского фестиваля. На этом смотре он получил приз ФИПРЕССИ (секция «Панорама»).
  • В основе — личный опыт и переживания Ахмеда, ставшего соавтором и сопродюсером проекта. Однако автобиографических элементов в фильме практически нет.
  • По первоначальной задумке действие должно было происходить в Пакистане, но потом Бассам Тарик и Риз Ахмед решили, что им гораздо интереснее снимать кино о жизни индийской диаспоры на Западе.
  • Все тексты, которые начитывает в микрофон его герой, Ахмед написал сам.

«Женщина, которая убежала»

Идеальная жена впервые за пять лет расстается с мужем на пару дней.

У Кам-хи (Ким Мин-хи) лучший на свете муж. За пять лет брака он ни разу не оставил ее одну, ведь влюбленные постоянно должны быть рядом. Однажды его внезапно отправляют в командировку, и Кам-хи, не зная, куда себя деть, решает проведать подружек. Одна из них наслаждается свободой в шикарной квартире, полученной после развода. Вторая преподает танцы и пилатес, кокетничает с женатым соседом и пытается избавиться от мальчишки-поэта, с которым переспала случайно. Женщины встречаются, пьют вино, болтают о недвижимости, еде и мужчинах. И в разговорах постепенно выясняется, что брак Кам-хи вовсе не так безоблачен, как ей бы хотелось.

Факты о фильме

  • «Женщина, которая убежала» — 24-й фильм южнокорейского классика Хон Сан-су, снимающего по одной-две картины в год.
  • Премьера «Женщины, которая убежала» состоялась в рамках основного конкурса 70-го Берлинского фестиваля, где картина получила «Серебряного медведя» за лучшую режиссуру.
  • В начале карьеры модель Ким Мин-хи постоянно обвиняли в том, что ее приглашают на съемки только из-за внешности. Из-за этого Мин-хи всерьез занялась актерским мастерством. Тем не менее, чтобы получить роль в сериале «Прощай, одиночество», она пять раз проходила пробы. Оно того стоило: после проекта Мин-хи признали в индустрии.

Автор: Вера Аленушкина

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