Что смотреть в кино: «Трое», «Человеческий голос» и «Ширли»

Тильда Суинтон покупает топор, Элизабет Мосс становится известной писательницей, а Юлия Пересильд разлучает Константина Хабенского и Викторию Исакову.
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«Трое»
Известный телеведущий оказывается в центре любовного треугольника.
Телеведущий Саша Сашин (Константин Хабенский) переживает экзистенциальный кризис. От своего телешоу «Ночной полет» Сашина тошнит, от работы ведущим на свадьбах и корпоративах — тоже. Отношения с женой Златой (Виктория Исакова), успешным психологом, давно превратились в рутину. Поэтому, получив в Петербурге очередную награду за заслуги перед отечественным телевидением, Сашин привязывает статуэтку к шее и прыгает в Неву. Однако самоубийство приходится отложить: из воды его вытаскивает Вероника (Юлия Пересильд) — поэтесса и экскурсовод по мистическим местам Питера. Придя в себя и отогревшись в ее квартире, Сашин понимает, что по уши влюбился в свою спасительницу. Он начинает метаться между Москвой и Петербургом и придумывает, как объяснить Злате частые командировки в Северную столицу. Но Злата все равно подозревает его в измене и пытается его удержать.
Факты о фильме
- Режиссер Анна Меликян сразу же решила, что в кадре должно быть лишь три персонажа. Ее вдохновили икона Андрея Рублева «Троица» и ее идея безусловной любви. Именно поэтому картина и называется «Трое».
- Над сценарием Меликян работала в соавторстве с Евгенией Хрипковой, в фильмографии которой — «Звоните ДиКаприо!», «Елки последние» и «Сладкая жизнь».
- Сценарий изначально разрабатывался под Викторию Исакову и Константина Хабенского, поэтому кастинг на их персонажей не проводился. Что касается Юлии Пересильд, то она появилась в проекте перед самыми съемками.
- В качестве референсов для фильма Анна Меликян выбрала хиты поздней советской киноклассики: «Осенний марафон» Георгия Данелии, «Полеты во сне и наяву» Романа Балаяна и «Отпуск в сентябре» Виталия Мельникова.
- Стихи, которые читает героиня Юлии Пересильд, принадлежат Веронике Тушновой.
- Лента «Трое» стала участницей конкурсной программы 31-го «Кинотавра», где получила приз за лучшую операторскую работу (Николай Желудович).
«Человеческий голос»
Тильда Суинтон превращается в женщину на грани нервного срыва.
Элегантная дама в безупречном брючном костюме заходит в магазин стройматериалов и покупает топор. Потом возвращается в свою квартиру, чтобы еще раз убедиться: ее любимый мужчина, сбежавший три дня назад, так и не вернулся. Они жили вместе пять лет, и все это время она сходила по нему с ума так сильно, что боялась убить. И тут он звонит ей, и они начинают разговаривать.
Факты о фильме
- «Человеческий голос» Педро Альмодовара — современная адаптация одноактной монопьесы Жана Кокто 1928 года. Пьеса не раз экранизировалась, главную роль играли Анна Маньяни («Любовь» Роберто Росселлини 1948 года) и Ингрид Бергман (телевизионная постановка 1966-го). По мотивам пьесы также написано две оперы.
- Хронометраж фильма — всего 30 минут. После него можно будет увидеть интервью с Педро Альмодоваром и Тильдой Суинтон.
- Альмодовар существенно переработал текст Кокто, адаптировав его к современным реалиям. По его словам, он не хотел видеть женщину униженной, поэтому сделал главную героиню сильной и самостоятельной.
- «Человеческий голос» — первый англоязычный проект Альмодовара. Но во время репетиций режиссер читал Тильде Суинтон реплики на испанском, чтобы та могла уловить мелодику языка.
- Съемочный процесс занял две недели. Времени написать оригинальный саундтрек не было, и Альмодовар попросил композитора Альберто Иглесиаса сделать попурри из музыкальных тем, которые вошли в предыдущие работы режиссера. Таким образом, в «Человеческом голосе» можно услышать мелодии из фильмов «Разомкнутые объятия», «Поговори с ней», «Дурное воспитание» и «Я очень возбужден».
- После съемок «Человеческого голоса» Педро Альмодовар начал поиск англоязычного материала, чтобы снять еще один фильм с Тильдой Суинтон.
«Ширли»
Известная писательница тиранит молодую пару, остановившуюся в ее доме.
Молодожены Роуз (Одесса Янг) и Фред (Логан Лерман) переезжают в другой штат и останавливаются у профессора Беннингтонского колледжа Стэнли Хеймана (Майкл Стулбарг), так как своего жилья у них пока что нет. Фрэд — подающий надежды молодой филолог и должен помогать Стэнли на кафедре. Роуз же предлагают в ответ на доброту помогать вести хозяйство жене профессора. Проблема в том, что это Ширли Джексон (Элизабет Мосс), автор нашумевшего рассказа «Лотерея», вышедшего в журнале The New Yorker, и она абсолютно невыносима. Ширли месяцами не выходит из дома, не расстается с виски и кайфует от того, что у нее появилась возможность издеваться над Роуз.
Факты о фильме
- «Ширли» Жозефин Декер — вольная экранизация одноименной книги Сьюзан Скарф Меррелл об американской писательнице Ширли Джексон, романами которой зачитывались Стивен Кинг и Нил Гейман. Помимо «Лотереи», среди ее самых известных произведений — триллеры «Мы всегда жили в замке», «Призраки дома на холме», «Вешальщик». Многие из них экранизировались несколько раз.
- В фильме много реальных фактов, взятых из биографии Ширли Джексон, однако назвать проект байопиком нельзя: образ писательницы ощутимо корректировался авторами, а основная сюжетная линия полностью выдумана.
- Оператор «Ширли» — Стурла Брандт Грёвлен, получивший в 2015-м «Серебряного медведя» (приз Берлинского фестиваля) за фильм «Виктория». Также Грёвлен снимал «Еще по одной» Томаса Винтерберга.
- Сын Ширли Джексон и Стэнли Хеймана фильм не принял, сказав, что в интерпретации Декер его мать выглядит как обыкновенная алкоголичка, страдающая неврозами.
«Избави нас от лукавого»
Профессиональный киллер пытается спасти свою дочь от разъяренного мафиози.
Наемный убийца экстра-класса Ин-нам (Хван Джон-мин), не заработавший за 10 лет и шрама, решает уйти на почетную пенсию. Напоследок ему нужно провернуть еще одно дельце — отправить к праотцам главу токийской мафии. Задание оказывается не слишком сложным, однако брат убитого мафиози, получивший за свои зверства прозвище Потрошитель (Ли Джон-джэ), начинает охотиться за Ин-намом. Ситуация осложняется тем, что Ин-нам внезапно узнает о смерти своей бывшей девушки и о том, что у него есть девятилетняя дочь, которая попала в руки к каким-то отморозкам. Ин-нам начинает ее искать, но слухи о пропавшем ребенке доходят до Потрошителя, и тот тоже выходит на поиски.
Факты о фильме
- Это вторая картина режиссера Хон Вон-чхана. Он также известен как сценарист фильмов «Преследователь», «Желтое море» и «Я — убийца».
- «Избави нас от лукавого» — один из лидеров корейского бокс-офиса за 2020 год. В данный момент фильм занимает вторую строчку по сборам.
- Основная часть съемок прошла в Таиланде, а также в Японии и в Южной Корее.
- Хотя актеры Ли Джон-джэ и Хван Джон-мин далеко не в первый раз снимаются в боевиках (например, они работали над корейским хитом «Новый мир»), специально для этого фильма им пришлось активно тренироваться со специалистами по боевым искусствам.
«Дублерша»
Тень звезды пытается занять ее место.
Главная комедиантка Голливуда Кэнди Блэк (Дрю Бэрримор) перебрала на площадке с веселящими веществами и закатила грандиозный скандал. Казалось бы, ничего особенного (с кем не бывает?), однако видео с орущей и дерущейся Кэнди попало в сеть, после чего карьера звезды благополучно закончилась. Актриса забаррикадировалась в своем особняке на пять лет, пила горькую и не платила налоги. Из-за этого у мисс Блэк начались проблемы с законом, и суд обязал ее пройти курс принудительного лечения в реабилитационном центре. Кэнди не хочет ложиться в клинику и вспоминает о своей дублерше Поле (Дрю Бэрримор), которая все это время тоже была без работы. Пола согласилась подменить Кэнди и успешно обвела медицинский персонал рехаба вокруг пальца. После этого Кэнди поняла, что энергичная блондинка вполне может заменить ее и на ненавистных ток-шоу, за которые, однако, очень неплохо платят. Пола же вошла во вкус и захотела чего-то большего.
Факты о фильме
- Идея фильма появилась у сценариста Сэма Бэйна, после того как он узнал реальный факт из жизни R&B-исполнителя Марка Моррисона. Получив небольшой срок, Моррисон нанял человека, который должен был отбывать наказание за него.
- Режиссером «Дублерши» стала Джеми Бэббит, известная в основном по работе над сериалами. Она снимала серии для «Жизни матрешки», «Соболезную вашей утрате», «Удивительной миссис Мейзел», «Силиконовой долины», «Касла» и «В Филадельфии всегда солнечно».
- Дрю Бэрримор хорошо знает ситуацию, в которой оказалась Кэнди Блэк. Актриса попадала в рехаб несколько раз, а скандалы с ее участием постоянно обсуждались на телевидении.
Автор: Вера Аленушкина