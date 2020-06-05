Что смотреть в кино: «Трое», «Человеческий голос» и «Ширли»

Главная комедиантка Голливуда Кэнди Блэк (Дрю Бэрримор) перебрала на площадке с веселящими веществами и закатила грандиозный скандал. Казалось бы, ничего особенного (с кем не бывает?), однако видео с орущей и дерущейся Кэнди попало в сеть, после чего карьера звезды благополучно закончилась. Актриса забаррикадировалась в своем особняке на пять лет, пила горькую и не платила налоги. Из-за этого у мисс Блэк начались проблемы с законом, и суд обязал ее пройти курс принудительного лечения в реабилитационном центре. Кэнди не хочет ложиться в клинику и вспоминает о своей дублерше Поле (Дрю Бэрримор), которая все это время тоже была без работы. Пола согласилась подменить Кэнди и успешно обвела медицинский персонал рехаба вокруг пальца. После этого Кэнди поняла, что энергичная блондинка вполне может заменить ее и на ненавистных ток-шоу, за которые, однако, очень неплохо платят. Пола же вошла во вкус и захотела чего-то большего.